Знову криза. Світовій економіці загрожує новий спад у рекордно короткі терміни

Олексій Калмиков

ВВС

31 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Добробут людей знову в небезпеці. На світову економіку насувається шторм

Напад Росії на Україну поставив і без того стражденну світову економіку на межу фінансової та економічної кризи. Тривожні сигнали спаду, що насувається, з'являються дедалі частіше. Економісти та чиновники один за одним попереджають: кризи не уникнути, питання лише в тому, наскільки глибокою і тривалою вона буде.

Світова економіка циклічна: за підйомом іде спад, потім відновлення до чергової рецесії, і так далі. З часів Другої світової війни світ пережив півдесятка рецесій, включно з ковідною 2020 року. Якщо зараз станеться ще одна, то буде поставлений світовий антирекорд - ще жодного разу приріст багатства не змінювався зануренням у бідність лише за кілька років.

Головна причина - вторгнення Росії в Україну. Є й інші, але до війни, яку розв'язав Володимир Путін, у Європі вони не викликали побоювання рецесії. Тепер про неї говорять як про неминучість.

Три мотори світової економіки - США, Європа та Китай - знижують оберти, кожен зі своєї особливої ​​причини, і всі разом - у зв'язку з глобальними проблемами, насамперед наслідками ковіду та російської агресії. Оскільки на цю трійцю припадає дві третини світового виробництва та споживання, від їхнього добробуту безпосередньо залежать статки мешканців решти країн планети.

"У Єврозони серйозні проблеми через скорочення поставок газу з Росії. Китай страждає від ковідного карантину та кризи на ринку нерухомості. А США зіткнулися з падінням доходів населення і споживання через інфляцію, тоді як кредитні ставки, що ростуть, пригнічують інвестиції", - описала непривабливу картину голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

"Все це позначається на бідних країнах і країнах, що розвиваються. Вони заробляють все менше, оскільки попит на їхні експортні товари скорочується, а витрачають все більше у зв'язку зі зростанням цін на продовольство та енергоносії", - сказала вона, відкриваючи останні щорічні збори МВФ і Світового банку.

Як не проспати кризу

Економісти та чиновники намагаються навперебій передбачити спад. Вони пам'ятають, як проґавили попередню світову фінансову кризу і чим це скінчилося.

У 2008 році грім пролунав серед білого дня. Впали відразу кілька великих банків США, Британії та інших країн Заходу. За межами дуже вузького кола фінансистів та аналітиків ніхто не очікував такої масштабної кризи.

Цього разу все інакше.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Зростання іпотечних ставок загрожує кризою на ринку нерухомості

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"З усіх попередніх криз ми б зараз з вами не змогли передбачити жодну. Але ось цього разу, я думаю, можна передбачити, що криза з великою ймовірністю все ж таки трапиться", - сказав один з головних і найвідоміших банкірів світу Джеймі Даймон у недавньому інтерв'ю CNBC.

Звідки прийде біда? Можливо, з кредитного ринку, можливо, з фондового. "Може, це буде країна, а може і взагалі щось, про що ми поки що навіть і не здогадуємося", - сказав Даймон, який очолює американський банк JPMorgan Chase.

Попередню кризу влада залила грошима. Кредитні ставки впали до нуля, проте повернутись до впевненого зростання не вийшло. За перше десятиліття ВВП найбільшої світової економіки США збільшився на 22%, тоді як за попередню, теж десятирічну фазу підйому в 1990-х роках додав 43%, а під час більш короткого підйому 1961-69 років - 54%.

Доходи населення на Заході стагнували, поки влада скорочувала соціальні витрати, щоб повернути витрачене на порятунок банків. У політиці та бізнесі розпочалася епоха радикальних змін: інтернет-економіка, Дональд Трамп у США, брекзит у Великій Британії.

З того часу попередження про спад, що насувається, звучали із завидною постійністю. Спочатку у 2018 році, коли Трамп розпочав одразу кілька торгових воєн. Потім 2019 року, коли з'явилися перші ознаки спаду на фондовому ринку.

Економісти, чиновники та бізнесмени заговорили про завершення чергового циклу зростання. Вони ще не знали, що їм готує рік 2020.

Не встигли закінчитися новорічні свята, як у газетах почали з'являтися санітарні новини з далекої країни, а на сайті ВВС з'явилася новина під заголовком "Загадковий китайський вірус: чи є привід для занепокоєння?" Йшлося про перших 50 хворих на ковід.

У результаті трапилася пандемія, світ закрився на карантин, і 2020 року економіка знову опинилася в рецесії. Вона скоротилася на 3%, але вже наступного року зросла на 6%.

"Найгірше попереду"

Далі - гірше. Цього року зростання буде приблизно вдвічі меншим, а наступного і поготів - через війну, інфляцію, китайський локдаун і енергетичну кризу, вважає МВФ.

"Усі проблеми поточного року роз'ятрять рани світової економіки, так і не заліковані після пандемії. У двох словах - найгірше попереду", - написали економісти МВФ в останньому прогнозі і передбачили піврічну рецесію в країнах, на які припадає приблизно третина світової економіки.

В цілому вони, як і раніше, сподіваються, що вона зросте приблизно на 3%, але не виключають і більш млявого приросту ділової активності, споживання, інвестицій та виробництва у світі - на 2% (шанс один до чотирьох), а то й всього на 1% (один до 10).

"Але навіть за позитивного зростання все це сильно нагадуватиме рецесію, тому що реальні доходи знижуватимуться, а ціни - зростатимуть", - попередила Георгієва.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Не встиг турбізнес оговтатися від ковіду, як прийшла нова проблема - у людей все менше грошей на розваги

Перші кандидати на спад економіки протягом пів року (гальмування квартали поспіль вважається "технічною рецесією") - у Європі.

Німеччина - найбільша економіка та головна промислова держава Старого Світу страждає від газової війни, яку Путін веде проти ЄС ось уже півтора року.

Велика Британія не відстає. Спочатку п'ята економіка планети відмовилася від єдиного ринку із найбільшим торговим партнером, проголосувавши за розлучення з ЄС. А потім привела до влади уряд, який за п'ять тижнів зміг обвалити ціни держборгу і поставити перед крахом пенсійну систему. Якби Банк Англії всупереч політиці боротьби з інфляцією не надрукував би терміново десятки мільярдів фунтів, за пенсійним крахом була б фінансова криза світового масштабу.

ЄС, як і Британія, не уникне рецесії, визнають єврокомісари.

"Ми підійшли до межі, - сказав цього тижня головний економічний чиновник Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. - До другого кварталу всі економіки єврозони відновилися до доковідного рівня. Проте відтоді всі драйвери зростання загалом зійшли нанівець".

"На перший план вийшли потрясіння, спричинені агресією Росії проти України. І тепер наші економічні прогнози виглядають набагато скромнішими, ніж улітку".

І Америка довго не протримається, передбачає банкір Даймон. У неї менше проблем з енергетикою, але агресивне підвищення ставок центробанку заради боротьби з рекордною за останні пів століття інфляцією ризикує придушити споживання та інвестиції, внаслідок чого на США "у тій чи іншій формі чекає рецесія у найближчі дев'ять місяців", сказав він.

Чи можна уникнути кризи?

Сигнали про економічне лихо, що насувається, надходять з усіх боків.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Протест проти подорожчання життя у Франції

Ринок нерухомості лихоманить не лише в Китаї, а й на Заході - від Швеції до Нової Зеландії. Лідери корпоративного зростання останніх десятиліть - американські інтернет-гіганти Amazon і Meta - ріжуть витрати та масово звільняють співробітників в очікуванні рецесії.

На ринку держборгу США - криза ліквідності та ще й інверсія доходів, якої не було з початку 1980-х. Дворічні облігації прибутковіші за 10-річні, що традиційно вважається ознакою спаду, що насувається, протягом року-півтора.

Чи можна уникнути кризи? Економісти налаштовані песимістично.

Після попереднього масштабного спаду 1980-х світова економіка зростала за рахунок технологічної та бізнес-революції, яку викликала поява інтернету, а також за рахунок глобалізації, що призвела до підйому Китаю, Росії та інших країн, що розвиваються. Пізніше, особливо після кризи 2008 року, ключову роль відігравало фінансове стимулювання.

Тепер ці джерела зростання вичерпані, а глобалізація та стимулювання так і зовсім повернені назад. Тим часом багато структурних проблем за цей час не були вирішені й лише посилилися. Серед них головні: старіння населення, уповільнення зростання продуктивності праці та наслідки зміни клімату.

Від занепаду світову економіку врятує лише наступна технологічна революція, вважає Адам Слатер, провідний економіст дослідницького центру Oxford Economics, який у листопаді оновив свій прогноз і передрік світовій економіці рецесію, нехай і технічну, у поточному та наступному кварталах.

Поки ж нового стрибка в майбутнє, подібного до інтернет-економіки, не намічається, для запобігання спаду потрібно розібратися з трьома наявними проблемами: зростанням цін, карантином у Китаї та енергетичною кризою в Європі.

Найпростіше - відкриття Китаю. Для цього потрібне лише рішення компартії. Проте відродження китайської економіки негайно підштовхне попит на енергоносії, отже, загострить першу проблему - інфляцію. А також загрожує новим сплеском ковіду, смертності та ще більш масштабним карантином.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Китай уже понад два роки живе в перманентному локдауні. Пекін 9 листопада 2022 року

Ще складніше розібратися з енергетичною кризою та інфляцією, через яку падають реальні доходи населення і зростають ставки іпотеки, держборгу та кредитів бізнесу. У найближчі рік-два вирішити ці дві проблеми реально лише за рахунок рішучого руйнування попиту, тобто того самого спаду та кризи, яких світ намагається уникнути.

Вирішити проблему інфляції, не пригнічуючи попит, можна лише спонукавши пропозицію. Це важко в умовах високих ставок, браку робочої сили, збоїв у глобалізації та міжнародній торгівлі та тих же двох зол імені Путіна: війни в Україні та енергетичної кризи.

А щоб вийти з енергетичної кризи, Заходу доведеться замінити Росію як постачальника енергоресурсів.

За рік-два зробити це неможливо. Інвестиції у нові родовища та інфраструктуру скорочуються, і навіть якщо розпочати вкладати зараз, віддача буде лише через десятиліття. Стільки ж потрібно для "зеленої" революції в енергетиці через дефіцит всього: від рідкісних металів та потужностей для виробництва сонячних батарей та вітряків до дешевих кредитів та проривних технологій накопичення енергії.

А якщо не замінювати Росію, а знову купувати в неї нафту і газ у колишніх обсягах, для цього буде потрібно закінчення війни на прийнятних для Заходу умовах.

Все це сумно, визнала голова МВФ. Світ змінився - надовго і не на краще.

"Ми переживаємо фундаментальне зрушення у глобальній економіці, - сказала Крісталіна Георгієва. - Ми жили у світі міжнародного співробітництва в рамках правового поля, низьких ставок та низької інфляції".

"І ось світ став крихкішим. Все більше невизначеності, волатильності, геополітичної конфронтації, природних катастроф. У цьому світі будь-яка країна ризикує стикатися з кризою легше і частіше".