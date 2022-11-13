Херсон: радість, сльози – і розмови про справедливість

Джеремі Бовен

BBC News, Херсон

54 хвилин(и) тому

У п'ятницю українські війська увійшли до Херсона - вперше після початку окупації міста Росією в березні.

Понад місяць тому, після незаконної анексії чотирьох українських областей, Москва проголосила Херсон російським адміністративним центром Херсонської області.

Тоді Росія стверджувала, що майже всі жителі області начебто підтримали цей крок. Але доїхавши до звільненого південного міста, BBC бачить людей, які зітхають із полегшенням після місяців терору з боку окупаційних сил і пишаються тим, що можуть знову відкрито розмахувати українськими прапорами.

Трубач грає гімн України, стоячи на постаменті біля урядових установ на центральній площі Херсона. Йому починають підспівувати спочатку окремі голоси, а потім цілі групи людей.

У великому натовпі багато хто плаче. Всюди українські прапори - на стовпах, машинах, намальовані на обличчях. Навіть на нашийниках собак прикріплені маленькі прапорці.

Люди вітають знайомих, дехто зустрічається вперше після місяців розлуки, лунають вітання, одні веселі, інші - зі сльозами.

Чоловік середнього віку на ім'я Юрій розповідає, як 200 днів провів у своєму будинку, ховаючись від росіян.

Підпис до фото, Продавчиня на ринку Тетяна (у червоній куртці) каже, що її син був змушений тікати від росіян

Продавчиня на ринку Тетяна каже, що неділя без росіян - найкраща неділя, яка тільки може бути.

Але потім вона дістає телефон і показує фотографії свого 20-річного сина, якого дев'ять днів утримували і били росіяни. Коли його виписали з лікарні, йому вдалося втекти та залишити місто. Тетяна каже, що вони спалили всі його документи та видалили всі фотографії.

Основні емоції зараз - патріотизм і полегшення, а також обережність і певний страх перед тим, що буде далі.

Херсонці надто довго були поруч із російськими військовими, щоб не усвідомлювати майбутніх труднощів.

Час від часу з околиць міста доносяться далекі вибухи. Частина з них - це обстріли. Решта - розмінування території від мін, залишених росіянами.

На ринку деякі продавці з люттю розповідають про колаборантів, тихо вказуючи на тих, хто, на їхню думку, допомагав росіянам. Люди тут хочуть справедливості. Чекають, поки поліція та слідчі приїдуть до Херсона та приступлять до роботи.

Але, як зазначає один із мешканців, якщо не буде справедливості, люди тут можуть взяти закон у свої руки.