Відео вбивства вагнерівця-перебіжчика: що відомо

1 година тому

Автор фото, Yuri Butusov/YouTube

У мережі широко обговорюють відео, де члена ПВК Вагнера, який здався в полон, імовірно вбивають кувалдою "за зраду".

Відеоролик з'явився в ніч на 13 листопада - його опублікував телеграм-канал Grey Zone, який пов'язують із ПВК Вагнера. Принаймні канал згадує ПВК чи не щодня, навіть розміщує оголошення про найм туди бійців.

На відео чоловік у військовій формі, чия голова примотана скотчем до цегли, називає себе Нужиним Євгеном Анатолійовичем 1967 року народження і каже, що він "вирушив на фронт, щоб перейти на бік України та воювати проти росіян".

За його словами, 4 вересня йому вдалося "здійснити план переходу на бік України".

Чоловік каже, що 11 листопада він був на вулиці в Києві, "отримав удар по голові, внаслідок чого знепритомнів. Прокинувся в цьому підвалі, де мені повідомили, що мене судитимуть".

Після цього його забивають на смерть кувалдою. Особи, яка б'є, на відео не видно.

Хто такий Євген Нужин?

Євген Нужин - не випадкова людина, про неї багато писали українські ЗМІ у вересні.

У нього - російського військового в українському полоні - взяв відеоінтерв'ю український журналіст Юрій Бутусов. На тому відео Нужин розповідає, що Пригожин завербував його у колонії, де чоловік сидів за вбивство. Але пішов він воювати з первісним наміром здатися в полон і перейти на бік українців. Також він розповідав про жорстокі порядки у ПВК Вагнера: за його словами, за провини солдатів "обнуляли", тобто вбивали.

Людина, "жахливо схожа на Пригожина", як свого часу коментувала ролик із вербуванням ув'язнених на війну в Україні пресслужба компанії "Конкорд", теж обіцяла вбивство як покарання.

Наприклад, за пияцтво чи здачу в полон. Про це відомо з відео, де, ймовірно, Пригожин вербує ув'язнених на фронт.

Автор фото, Leaked video

Там чоловік, схожий на Пригожина, стоїть перед ув'язненими у тюремному дворі та перераховує "гріхи", неприпустимі в ПВК Вагнера, перший з них - дезертирство. "Хто першого дня приїжджає і каже "Кудись я не туди потрапив", ми робимо позначку "дезертирство", і слідує розстріл", - наголошує чоловік, схожий на Пригожина.

Сам Пригожин прокоментував і ролик із вбивством Нужина. "Прекрасна режисерська робота, дивишся на одному диханні", - сказав він через пресслужбу "Конкорду" у відповідь на запитання журналістів.

Запитання у зв'язку з роликом вбивства

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У цій історії багато питань, на які поки що немає відповіді.

Наприклад, неясно, як убитий потрапив до ПВК, якщо він був в українському полоні. На те, що його викрали з України, натякають передсмертні слова самого Нужина, ніби його вдарили по голові на вулиці, але вони викликають сумніви.

Дивно, що військовополонений міг вільно ходити вулицями Києва. Є припущення, що українська сторона обміняла його, фактично прирікаючи на смерть, але поки що жодних офіційних коментарів з України про цю справу не було.

Щодо російської сторони, то син Євгена Нужина Ілля у жовтні розповідав виданню "Важные истории", як звертався до всіх інстанцій, намагаючись знайти батька.

"Коли я побачив це відео, одразу зателефонував до міністерства оборони, там мені сказали: "Ми до ПВК ніякого стосунку не маємо, це не наші проблеми".

"Порадили звернутися до Червоного Хреста - там путнього нічого не сказали, типу відваліть і все. Дзвонив (уповноваженому. - Ред.) з прав людини - так, там зробили заявку, що він у полоні, дзвонили, що вона зареєстрована - і все, мовчання. Я дзвонив у колонію, де він сидів. Там, як почули його ім'я - "ми нічого не знаємо" і кидають трубку", - описував він.

І додавав, що на долю батька, здається, "усім пофіг". Він дійшов висновку, що батькові "пощастило потрапити в полон. Хоч у полоні, зате живий".