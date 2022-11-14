Україна збирає гроші на флот морських дронів. Що вони вміють

Павло Аксьонов

ВВС

1 година тому

Автор фото, SCREENSHOT U24.GOV.UA Підпис до фото, Дрон вважається багатоцільовим і призначений для удару по бойових кораблях

Україна розпочала збір коштів на будівництво першого у світі флоту безекіпажних ударних катерів. Кампанію прорекламував у своєму офіційному телеграмі президент Володимир Зеленський.

За його словами, дрони потрібні Україні, щоб "захистити акваторії наших морів та мирні міста від російських ракет, які запускають з кораблів".

Крім того, як пише Зеленський, ЗСУ використовуватимуть такі катери для розблокування коридору для цивільних суден, які везуть зерно з українських портів.

На сайті UNITED24, який збирає кошти, опубліковано тактико-технічні характеристики морського дрона, а також відео, на якому видно деякі деталі човна та його зовнішній вигляд.

UNITED24 - проєкт української влади для збору коштів на допомогу країні.

Одразу в день оголошення збору стало відомо, що зібрано кошти на три дрони. Перший з них називатиметься "Херсон" - на честь деокупованого ЗСУ українського міста. На два інших зібрали гроші народ Литви та IT-компанії.

Автономний апарат

На сайті опубліковано тактико-технічні характеристики дрона. Йдеться про невеликий апарат, здатний вражати ціль самопідривом. Такі апарати часто називають "камікадзе".

Автор фото, SCREENSHOT U24.GOV.UA Підпис до фото, Для початку Україна планує збудувати 100 таких дронів-камікадзе

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Його довжина - 5,5 метра, дальність - 800 кілометрів, автономність - 60 годин, максимальна швидкість - 80 кілометрів на годину, бойова частина - 200 кілограмів.

Для порівняння - маса бойової частини ракети Harpoon складає 225 кілограмів. В української крилатої ракети "Нептун" бойова частина важить 150 кілограмів.

Судячи з технічних характеристик, дрон керується трьома відеоканалами. Крім того, він також оснащений супутниковою навігаційною системою та інерційною навігацією - автопілотом.

Наявність автопілота означає, що такий апарат здатний діяти автономно, у тому числі в умовах роботи систем радіоелектронної боротьби, проте це сильно знижує точність - автопілот може вивести апарат до мети, але наведення необхідно проводити візуально або за допомогою системи наведення, про яку нічого не говориться.

Як сказано на UNITED24, багатоцільові безпілотні надводні апарати є унікальною українською розробкою.

"Наше перше завдання - зібрати флот зі 100 таких суден. Вони охоронятимуть води наших морів, зупинятимуть вихід із бухти російських кораблів з ракетами, охоронятимуть торгові судна та виконуватимуть секретні місії", - йдеться на сайті.

Автор фото, SCREENSHOT U24.GOV.UA

Безекіпажні катери зможуть також проводити патрулювання та розвідку.

Крім того, за наявною інформацією, дрони зможуть вести спостереження, супроводжувати кораблі ВМС, охороняти торгові судна, займатися охороною узбережжя від диверсійних груп.

Севастопольський рейд

Зовнішній вигляд дрона на презентаційному відео нагадує апарат, який, як у вересні стверджували російські військові блогери, прибило до берега неподалік Севастополя. Тоді належність апарату ніхто не встановив.

Крім того, у презентації на сайті зі збору коштів використали кадри, які з'явилися у мережі після ударів по кораблях російського Чорноморського флоту на рейді Севастополя 29 жовтня.

Тоді, як визнало міністерство оборони Росії, пошкодження зазнав лише морський тральщик "Іван Голубець", проте, ґрунтуючись на відеозаписах, деякі іноземні експерти припустили, що катери атакували також фрегат Чорноморського флоту класу "Адмірал Григорович", озброєний ракетами "Калібр".

Україна досі офіційно не підтверджувала причетність до цих атак своїх безекіпажних морських засобів та не коментувала появу катера на березі Криму.

Тепер на сайті практично відкрито йдеться, що удару по кораблях у Севастополі завдали українські безекіпажні катери.

"Україні не було чого протиставити цим кораблям, тому що український флот втратив 80% своїх судів після окупації Криму в 2014 році. Але 29 жовтня 2022 року удари морських дронів по російських кораблях здійснювалися виключно безпілотними апаратами", - йдеться у супровідному тексті. Водночас стверджується, що в ході атаки було пошкоджено три російські кораблі, у тому числі флагман Чорноморського флоту Росії "Адмірал Макаров".

Українська розробка чи допомога партнерів?

На сайті UNITED24 вказано, що апарати - "унікальна українська розробка". На підтвердження цих слів у відеоролику показали процес їх виробництва - розрізання металу, збірка та монтаж електронних систем.

Автор фото, SCREENSHOT U24.GOV.UA Підпис до фото, На відеопрезентації показано двигун компанії Rotax

Однак більше жодних подробиць цього проєкту немає.

Тим часом ще в травні 2022 року в одному зі списків американської військової допомоги Україні фігурували якісь "безекіпажні катери берегової охорони". Тип цих катерів та їх кількість не вказали.

В США, судячи з відкритих джерел, розробляється кілька типів автономних безекіпажних кораблів. Серед них - великі надводні безекіпажні кораблі (Large Unmanned Surface Vehicles - LUSV), середні (Medium Unmanned Surface Vehicles - MUSV) та надвеликі підводні (Extra-Large Unmanned Undersea Vehicles XLUUV).

Однак усі ці кораблі відрізняються від дронів-камікадзе, якими фактично є українські катери.

Можливо, у них використовуються західні технології. На кадрах відеопрезентації видно двигун австрійської компанії Rotax, яка виробляє двигуни для наземних, повітряних і морських апаратів.

Флот дронів

В останні роки Україна активно впроваджувала безпілотні системи у ВПС та ВМС, проте помітно це було насамперед у повітрі - спостерігачі звертали більше уваги на летючі безпілотники Bayraktar TB2.

Проте, як заявив у травні 2021 року командувач ВМС України контрадмірал Олексій Неїжпапа, флот планувалося озброїти і безекіпажними морськими засобами. Він розповів про це, репрезентуючи концепцію розвитку військово-морських сил на форумі "Україна 30. Безпека країни".

"Звичайно, ВМС, як і інші види та пологи збройних сил та взагалі весь цивілізований світ, переходять на безпілотні технології. Це крок уперед", - сказав командувач ВМС. За його словами, Україна мала намір закуповувати протимінні безпілотні системи.

Однак коли Олексій Неіжпапа розповідав про це, за його спиною на екрані демонструвався слайд презентації, на якому були показані не тільки дрон Bayraktar та підводні протимінні апарати, але також безпілотний катер та невеликий дистанційно керований надводний апарат.

Щоправда, нічого схожого на катер, на який українці збирають зараз гроші, на презентації не показали.

Наскільки ефективним може бути морський дрон?

Ефективність подібних апаратів проти бойових кораблів може бути вищою, ніж проти тих, які воювали, наприклад, під час Другої світової війни.

Сучасні бойові кораблі набагато менш захищені проти засобів ураження - ракет, снарядів чи торпед. Вразити морським дроном старий лінкор було б складніше, ніж сучасний фрегат.

Річ у тім, що за часів Другої світової війни критичні системи, які забезпечували живучість і боєздатність корабля, були більш автономними, і, отже, їх було простіше захистити бронею, залишивши менш захищеними інші частини. Наприклад, енергетична установка, артилерійські льохи чи командний пост були важливішими та краще захищеними.

Крім того, шляхом автономності вихід із ладу, наприклад, однієї з гарматних веж не призводив до втрати корабля. Отримавши удар в одному місці, він міг зберегти можливість вести бій.

Сучасний бойовий корабель влаштований настільки складно, що майже в будь-якій частині може бути критично важливий компонент, втрата якого позбавить його боєздатності. Бронювати весь корабель неможливо через велику вагу броні.

Автор фото, U.S. NAVY Підпис до фото, 225 кілограмів вибухівки на звичайному катері можуть пошкодити бойовий корабель. На знімку есмінець "Коул" після атаки смертників

Крім того, дистанції ведення морського бою збільшились у десятки разів - тепер захищатися доводиться не від снарядів, а від протикорабельних ракет, для чого на кораблях існують системи ПРО.

Те, наскільки вразливий сучасний корабель, можна побачити на прикладі атаки на американський есмінець "Коул". 12 жовтня 2000 року під час дозаправки в порту Аден в Ємені в нього врізався моторний човен, начинений 225 кілограмами вибухівки.

Тоді човен у корабель направили двоє бойовиків-смертників, але їх цілком можна було б замінити дистанційним керуванням, і тоді вийшов би той морський безекіпажний апарат.

Внаслідок вибуху загинули 17 військових моряків та 40 постраждали, а сам корабель отримав серйозні пошкодження та його відновлювали протягом багатьох місяців.