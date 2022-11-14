Саміт G20: про що говоритимуть лідери на Балі

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Світові лідери збираються на щорічний саміт G20, який відбудеться 15-16 листопада на індонезійському острові Балі.

Головна мета саміту - допомогти економіці країн світу відновитися після коронавірусу. Офіційно темами саміту названі охорона здоров'я, а також цифрова трансформація та впровадження стійкої енергетики.

Проте події 2022 року у світі і передусім агресія Росії проти України навряд чи опиняться поза дискусіями G20 та у двосторонніх зустрічах на полях саміту.

85% світового виробництва економіки

G20 або група двадцяти - це клуб країн, які збираються для обговорення планів розвитку світової економіки.

Учасники G20 забезпечують 85% світового економічного виробництва та 75% світової торгівлі. У цих країнах проживає дві третини населення земної кулі.

ЧленамиG20є Європейський союз і 19 країн: Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Японія, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, Південна Африка, Південна Корея, Туреччина, Великобританія і США. Іспанію завжди запрошують як гостя.

Україна: позиція буде дуже змістовною

Президента України Володимира Зеленського запросили на саміт, але він утримався від цієї поїздки. Планується, що він візьме участь у саміті в онлайн режимі. Його виступ очікується 15 листопада, о 5 годині ранку за київським часом.

"Активно готуємося до важливого для України дипломатичного тижня. Відбудеться саміт G20 в Індонезії, і наша позиція буде представлена дуже змістовно. Ми дамо відповіді на багато питань, які лунають зараз. Щоб їх чули всі наші люди, всі наші партнери, кожен і кожна, хто нас підтримує", - заявив Володимир Зеленський напередодні, анонсуючи свій виступ.

Ще до початку саміту президент неодноразово заявляв, що не братиме участі у ньому, якщо там буде президент Росії Володимир Путін. Він закликав виключити Росію з G20 через її вторгнення в Україну. У цьому його підтримали президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Президент США Джо Байден на Балі. Американський лідер є одним з тих, хто підтримує виключення Росії з G20

Напередодні балійського саміту західні лідери спочатку заявляли, що уникатимуть контактів з Володимиром Путіним у разі його участі, але потім лунали заяви про те, що слід в обличчя висловити російському президенту свою позицію. Про це, зокрема, заявляла очільниця Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн.

Без Путіна

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Однак за кілька днів до початку саміту російський президент відмовився від участі у ньому в жодному з форматів. Речник Кремля Дмитро Пєсков пояснював, що це пов'язано з графіком Володимира Путіна, який має перебувати в Росії саме в дату проведення саміту.

Росію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров. У липні на Балі від вже брав участь у зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн-учасниць G20.

Тоді він достроково залишив зустріч, відмовившись від спільної робочої вечері.

Оглядачі запевняли, що це сталося через відмову західних дипломатів фотографуватися разом із представником РФ і проводити двосторонні зустрічі з російським міністром, а не через його нагальний графік.

У квітні на зустрічі міністрів фінансів та голів центробанків країн G20 декілька учасників бойкотували онлайн виступ міністра фінансів РФ Антона Сілуанова. Його виступ залишили міністр фінансів США, президент Європейського центробанку Крістін Лагард, керівник Банку Англії Ендрю Бейлі, віцепрем'єр та міністр фінансів Канади Христя Фріланд, а також запрошений до участі в засіданні міністр фінансів України Сергій Марченко. Деякі учасники, які брали участь дистанційно, вимкнули камери.

Без фото і без комюніке?

Автор фото, Reuters

Виглядає на те, що учасники саміту не зможуть домовитися про традиційне спільне фотографування через різне ставлення до Росії.

Американське видання Politico також припускає, що труднощі виникнуть і з узгодженням тексту спільного комюніке за підсумками саміту. Politico написало, що високопосадові особи Індонезії неофіційно закликали західних лідерів пом'якшити критику Росії на саміті, аби все ж таки він завершився підписанням спільної заяви.

"Офіційні особи США, Європи, Австралії, Канади і Японії є серед тих, на кого індонезійські колеги, аж до президента Джоко Відодо чинять тиск, вимагаючи виявити гнучкість і розглянути можливість використання менш жорсткої риторики для того, щоб Москва, представлена міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, також сказала "так" спільному комюніке за підсумками саміту", - пише видання.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Президент Індонезії Джоко Відодо докладає зусиль задля успішного саміту, проте невідомо, чи завершиться він узгодженою заявою країн-учасниць G20.

Видання також припускає, що Китай, Саудівська Аравія, Індія та Бразилія можуть заблокувати схвалення "двадцяткою" заяви, яка не влаштовуватиме Росію.

Утім, як визнавав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, конкретних рішень, які б вплинули на війну, не буде. По-перше, через те, що саміт має інший порядок денний. По-друге, через позицію низки держав.

"Там будуть не лише країни, які називають речі своїми іменами й називають Росію тим ім'ям, на яке вона заслуговує. Там будуть і ті, хто грає в нейтральність, хто намагається хоч морально, але підтримати Путіна", - вважає Дмитро Кулеба.

Водночас експерти не виключають, що теми продовольчої кризи у світі, цін на енергоносії внаслідок війни, загрози розробки і використання ядерної зброї постануть на саміті і Україна має що сказати у цій дискусії.