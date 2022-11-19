Як це - бути психопаткою

Мега Мохан

Репортерка з питань гендеру і ідентичності

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Somsara Rielly

Психопатія захоплює і водночас відштовхує, але стигма навколо неї пояснює, чому цей розлад досі погано розуміють, насамперед у жінок.

Вікторія знала про дружину свого бойфренда, але через пару років запідозрила, що у нього є інші коханки.

Доказів не було, але мова тіла видавала його, каже вона. Його історії не збігалися. Його обличчя виглядало інакше, коли він брехав.

"У мене чудова пам'ять на те, хто і що розповідає, - каже вона. - Він був геть поганим брехуном. Я не знаю, чому дружина ніколи його не спіймала на брехні".

Вікторія перебирала подумки способи покарати його, поки не знайшла один. Це займе трохи часу, і їй доведеться поводитися так, ніби вона нічого не знає.

Протягом кількох місяців, поки Вікторія продовжувала зустрічатися зі своїм коханцем, вона почала надсилати його дружині оголені фото свого хлопця.

Він приходив до неї засмучений, запитуючи, хто міг таке зробити. Його дружина була спустошена. Він зізнався Вікторії, що дійсно спить з іншими жінками. Її він не підозрював, і вона його втішала.

А потім, коли їй стало нудно і вона вирішила припинити стосунки, вона надіслала його дружині останню серію фотографій її чоловіка, серед яких було і її фото з ним. З цим вибуховим відкриттям Вікторія назавжди залишила їхнє життя.

Коли вона розповідала цю історію іншим, її легковажність насторожувала людей. "Вони запитували мене: "Чому ти так вчинила з його дружиною? Що та жінка зробила тобі? Як вона тебе образила?" - розповідає Вікторія. - Я лише подумала, ну, життя несправедливе".

Вона робить паузу.

"Вважаю, це гарний приклад екстремальної психопатичної риси, яку я мала раніше. Бездушність".

Автор фото, Somsara Rielly

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Психопатія не є офіційним діагнозом, такий розлад психічного здоров'я не зазначений у п'ятому і останньому виданні Діагностичного та статистичного посібника з психічних розладів, але цей термін, однак, широко використовують у клінічному середовищі.

У широкому розумінні це нейропсихіатричний розлад, коли людина демонструє надзвичайно низький рівень емпатії або докорів сумління, що часто призводить до асоціальної, а іноді й злочинної поведінки. Термін використовувався лікарями в Європі та США на початку 1900-х років і став популярним до 1941 року.

"Провідні науковці світу обговорювали визначення психопатії, - каже Ебігейл Марш, психолог і нейробіолог із Джорджтаунського університету у Вашингтоні. - Психопатію дуже по-різному визначають, приміром, судовий психолог або криміналіст".

Доктор Марш каже, що кримінальні психологи схильні класифікувати людей як психопатів, тільки якщо вони демонструють агресивну та екстремальну поведінку. Однак цей стан може виявлятися у спектрі менш драматичної поведінки, яка може відрізнятися від людини до людини.

Психологи та психіатри загалом погоджуються, що 1-2 людини зі 100 у ​​загальній популяції відповідають критеріям психопатії, але доктор Марш стверджує, що психопатичні риси певною мірою демонструють до 30% людей.

За її словами, більшість досліджень психопатії зосереджені на злочинцях, а не на загальній популяції. І хоча деякі дослідження показують, що розлад частіше зустрічається у чоловіків, ніж у жінок, доктор Марш стверджує, що це може бути тому, що стандартний тест на виявлення психопатії розробив канадський психолог, який працював з ув'язненими чоловіками в 1970-х роках.

Ана Санс Гарсія, аспірантка психологічного факультету Мадридського університету, яка проаналізувала велику кількість досліджень, розповіла BBC, що дослідники загалом виявили, що жінки з психопатією виявляють меншу схильність до насильства та злочинів, але більшу схильність до міжособистісних маніпуляцій.

Ключові риси

Як зазначено на сайті psychopathyIs.org, співзасновницею якого є доктор Ебігейл Марш, ключові риси екстремальної психопатії такі:

Бездушний і егоїстичний підхід до міжособистісних стосунків

Відсутність співчуття у відповідь на страждання інших

Відсутність докорів сумління після заподіяння болю іншим або порушення правил

Брак відчуття свого власного "я" та ідентичності

Маніпулювання людьми з метою отримати вигоду

Ризиковані або небезпечні дії

Зовнішня чарівність

Вікторія каже, що її власна маніпулятивна поведінка почалася ще у дитинстві як спосіб розважитися.

Вікторія, родом із Малайзії, зростала у нещасливій родині через алкоголізм її батька. І хоча в школі вона успішно навчалася, їй часто було нудно. Заради розваги вона розповідала іншим секрети своїх друзів, які поклялася зберегти, про те, хто кого ненавидів і хто у кого закохався.

Вона часто ставала причиною напружених стосунків серед дітей у школі. Вікторія знала, як маніпулювати іншими, щоб зняти з себе відповідальність за свої помилки, або що сказати, щоб уникнути неприємностей. Вона переконала вчительку, що кидала в неї крейдою через те, що однокласники змусили її це зробити.

"Вона хотіла це почути, - каже Вікторія. - Вона хотіла вірити, що розумна дитина не може бути поганою дитиною, а просто легко піддається впливу".

Вікторія втрачає нитку розмови, коли під час відеодзвінка на екрані раптово з'являється пухнастий рудий хвіст кота, який ніжно лоскоче її щоку.

"Це Гібберіш", - каже вона, простягаючи руки, щоби погладити кота, який лежить поруч на столі, але його не видно у кадрі.

Я запитую, чи це його справжнє ім'я.

"У нього багато імен", - відповідає вона.

Нещодавно кілька відео під назвою "the psychopath challenge" стали вірусними у TikTok і зібрали понад 20 мільйонів переглядів. У них обговорюють, як "виявити психопата". Тег "психопат" є одним із найпопулярніших у додатку, він набрав понад два мільярди переглядів.

На соціальній платформі цим терміном називають різні речі, від обвинувачених з психопатією на суді до просто випадків поганої поведінки. Зрозуміло лише те, що люди вважають феномен психопатії водночас і захопливим, і відразливим.

Вікторія не вважає ці відео образливими.

"Психопатам загалом байдуже до того, що про них думають люди, тому мене це не надто турбує, - каже вона. - Але ці відео свідчать про те, як мало люди розуміють весь спектр захворювання".

Винятком для неї є відео, в яких обговорюється, чи психопати більш схильні завдавати шкоди тваринам.

"Багато хто з нас віддає перевагу тваринам перед людьми", - коротко відповідає вона, дивлячись на Гібберіша, що муркоче десь поруч.

Автор фото, Somsara Rielly

Говорячи про "нас", Вікторія має на увазі онлайн спільноту таких жінок, як вона. Спільнота зосереджена переважно навколо блогу письменниці М. Е. Томас, однієї з найвідоміших жінок із психопатією.

Томас набрала понад 99% балів у тесті на психопатію, який провів судовий психолог з Техаського університету A&M Джон Іденс.

У блозі Томас "Світ соціопатів" (Sociopath World) детально описано, як виглядає життя з психопатією. Вона каже, що вживає слово "соціопат" замість "психопат", тому що, на її думку, цей термін є більш зрозумілим для людей. Психолог Ебігейл Марш каже, що його інколи вживають люди, які усвідомлюють стигму навколо слова "психопат".

Блог Томас одного разу побачив літературний агент, і 2021 року з'явилась книга "Зізнання соціопата" (Confessions of a Sociopath: A Life Spent Hiding in Plain Sight), яку згодом переклали понад 10 мовами. Наразі триває робота над фільмом із акторкою Лізою Едельштейн у головній ролі.

"Я сприймаю себе як формулу, а не як людину, - каже Томас. - Я ніби електронна таблиця Excel, у якій я розраховую, що зробити та сказати, щоб отримати певний результат".

Наприклад, вона може казати людині, що любить її, коли чогось від неї хоче, пояснює Томас.

Вона каже, що її агент радить їй не називати себе "маніпулятором", а натомість казати, що вона з дитинства знала, як впливати на людей. Але вона ігнорує цю пораду. Маніпуляторство є її домінуючою психопатичною рисою, каже вона, додаючи, що саме це допомогло їй стати хорошим юристом.

Коли вона говорить, люди не розуміють, звідки її акцент. Вони думають, що вона може бути з Ізраїлю чи Східної Європи, хоча вона все життя прожила в Каліфорнії.

"Вимова походить від соціалізації, від твоєї ідентичності. У мене ніколи не було ідентичності, - каже вона. - У мене дуже слабке відчуття свого "я".

У своєму блозі вона ділиться своїми щоденними думками та бере інтерв'ю в інших людей, які також мають психопатичні риси.

За її словами, багато її читачів знаходять розраду у її публікаціях і відео, тому що впізнають у них власні моделі поведінки та діляться досвідом без осуду.

Автор фото, Somsara Rielly

"Кожен знає когось із психопатичними рисами", - каже доктор Марш, співзасновниця некомерційної організації Psychopathy Is. Це одна з небагатьох онлайн-платформ, яка пропонує підтримку як людям із психопатією, так і їхнім близьким.

Доктор Марш каже, що мета полягає в тому, щоб демістифікувати психопатію та надати інструменти перевірки, щоб люди могли оцінити себе, а потім отримати достовірну інформацію про те, що їм робити.

"Психопатія - це не стала категорія, це континуум, - каже дослідниця. - Вона різною мірою поширюється серед населення. Деякі люди спричиняють безперервне руйнування, а декому просто потрібно контролювати їхні симптоми. Коли ми не обговорюємо це відкрито, ми бачимо тренди у TikTok, які заповнюють брак фахової інформації".

Вікторія та М. Е. Томас використовують медитацію, психотерапію та підтримку від своєї онлайн-спільноти, щоб контролювати свій розлад.

"Важливо не бути в тіні, - каже Томас. - Але на слові "психопат" все ще залишається клеймо. Попереду ще багато роботи та ще багато відвертих розмов. Але реальність така - ми існуємо".