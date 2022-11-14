"За взяття єнота". Українці жартують і хвилюються за долю викрадених з херсонського зоопарку тварин

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Social media

Разом із драматичними і зворушливими репортажами зі звільненого Херсона українська онлайн-спільнота не менш затято обговорює ще одну новину. Залишаючи Херсон, російські військові вивезли з міського зоопарку тварин, серед них - єнотів.

Українці переживають за долю "полонених" пухнастих херсонців і висміюють таке мародерство російської армії.

Новина по те, що з херсонського зоопарку вивезли тварин, зʼявилась водночас і в українських, і в російських соцмережах.

Про єнота написала одна з російських воєнкорів Ганна Долгарьова, назвавши це "єдиною гарною новиною" на тлі військового провалу росіян у Херсоні.

Засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук згодом повідомив, що росіяни вивезли тварин до Криму і не лише єнота, а "більшу частину колекції зоопарку: від лами і вовка до віслюка і білок".

Він додав, що тварин викрали не прості солдати, а російське командування.

На відео, яке з суботи поширювали в українських соцмережах, чоловік у камуфляжі витягає єнотів із клітки за хвіст і кидає їх у переноску, звірі відчайдушно опираються.

На кадрах впізнали власника кримського Парку левів "Тайган", бізнесмена Олега Зубкова. Як з'ясувалось, саме відео було опубліковане в його ютуб-каналі ще 11 листопада.

Повну версію відео пізніше видалили, але його уривки збереглися в акаунтах користувачів соцмереж.

Згодом Зубков пояснив, що вивезти тварин із зоопарку його попросила окупаційна "адміністрація" Херсонської області.

Він твердить, що тварин тимчасово евакуювали до Криму, щоби врятувати від бойових дій, і пообіцяв їх повернути, щойно "ситуація у Херсоні нормалізується".

У коментарі проєкту "Радіо Свобода Крим.Реалії" 14 листопада бізнесмен повідомив, що усіх тварин повернуть у Херсон.

"Я поверну їх одразу, як тільки влада Херсона дасть команду, що може їх прийняти. Ще три павичі, ще два фазани, цесарки, дві вовчиці, лама та віслюк Даша", - цитує його слова видання.

"Сакральна мета"

Викрадення єнотів із херсонського зоопарку збурило українські соцмережі не менше, ніж ідея про "оргію на Щекавиці" понад місяць тому.

В Україні єнот став символом абсурдності, розпочатої Росією війни, і російських солдатів, які крадуть усе, від пралок і унітазів до тварин.

Спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук одразу запропонував обміняти єнота на десятьох російських полонених.

Українці жартують про те, як змінилися цілі російських військових в Україні: від окупації всієї території України до крадіжки єнота із зоопарку.

Викрадення тварини називають "сакральною метою російської спецоперації", натякаючи на ідеї російського філософа Олександра Дугіна.

За "єдине значне досягнення" росіян за 9 місяців війни користувачі соцмереж пропонують медаль "За взяття єнота".

Автор фото, Social media

І уявляють, як російське вище військове командування доповідає про цю "перемогу" Володимиру Путіну.

Автор фото, Social media

Автор фото, Social media

Вивезення тварин із зоопарку змусило українців пригадати також історії з мародерством російських військових, які крали побутову техніку з будинків на Київщині у березні.

На одному з мемів російським призовникам рекомендують брати єнотів замість пралки, адже важить він менше, а пере і полоще білизну цілий день.

А для декого маленький хижак став уособленням українського опору. Користувачі припускають, що єнот "очолить уряд Херсонської області у вигнанні" або підготує повстання та звільнення Криму.

Журналіст Дмитро Бунецький пропонує ще одну версію викрадення єнота росіянами. "Цим єнотом був Степан Бандера, і ми про нього ще почуємо".