Коронація Чарльза III: що про це відомо

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Корону Святого Едуарда покладуть на голову короля, носитиме він її трохи більше хвилини

Коронація нового короля Великої Британії Чарльза III відбудеться в суботу, 6 травня 2023 року, у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Під час церемонії він буде коронований разом з Каміллою, королевою-консортом. Плани заходу під кодовою назвою "Операція Золота держава" - таємниця, яку суворо охороняють, але дещо все ж відомо.

Що таке коронація?

Насправді монарху не обов'язково бути коронованим, щоб стати королем.

Чарльз автоматично став королем у момент смерті його матері. Едуард VIII правив, наприклад, так і не будучи коронованим.

Автор фото, Getty Images

Коронація - це і символічна релігійна церемонія, під час якої коронується суверен, й акт покладання корони на голову монарха.

Коронація офіційно закріплює роль монарха як голови англіканської церкви та знаменує передачу титулів і повноважень від одного монарха до іншого.

Що відбувається на коронації?

Коронації залишаються незмінними протягом понад 1000 років, і Британія є єдиною країною в Європі, яка зберігає цю церемонію.

Однак Букінгемський палац натякнув на зміни, заявивши, що коронація короля Чарльза "матиме коріння у давніх традиціях", але також "відбиватиме роль монарха сьогодні та дивитиметься в майбутнє".

Ймовірно, вона буде коротшою й меншою за масштабом, ніж коронація королеви Єлизавети II у 1953 році.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Імперська державна корона, держава та скіпетр, які лежали на труні королеви, будуть використані під час коронації

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Традиційно церемонія складається з шести етапів:

Визнання: біля коронаційного крісла монарха представляє архієпископ Кентерберійський. Громада вигукує: "Боже, бережи короля!" і грають сурми.

Присяга: суверен присягається дотримуватись закону та заповітів англіканської церкви

Помазання: король знімає церемоніальну мантію й сідає в крісло. Над ним тримають балдахін із золотої тканини, щоб приховати його. Архієпископ помаже руки, груди та голову короля святим єлеєм. Його виготовляють за секретним рецептом, але відомо, що він містить амбру, квіти апельсина, троянди, жасмин і корицю.

Інвеститура: суверен повертається до коронаційного крісла, де йому вручають королівську державу, що символізує релігійний та моральний авторитет, скіпетр, що символізує владу, і скіпетр суверена - золотий жезл, увінчаний білим емальованим голубом, який символізує справедливість і милосердя. Нарешті архієпископ покладе на голову короля корону святого Едуарда.

Інтронізація та вшанування: король переходить з коронаційного крісла на трон. Тоді перед монархом стають на коліна пери, щоб віддати йому шану.

Потім таким же чином помазана і коронована буде королева-консорт.

Хто буде присутній?

Коронація є державною подією, і уряд Британії складе список гостей.

Крім королівської сім'ї, на коронації будуть прем'єр-міністр, представники палат парламенту Британії, а також лідери держав і члени королівських сімей з усього світу.

Загалом на коронації Єлизавети II у Вестмінстерському абатстві був 8 251 гість. Очікується, що на коронацію короля Чарльза прийде 2 200 відвідувачів - саме стільки може вмістити абатство.

Автор фото, Universal History Archive

Як можна буде подивитися коронацію?

Майже напевно церемонію транслюватимуть у прямому ефірі, як транслювали коронацію королеви Єлизавета II.

Очікується, що аудиторія в усьому світі складе сотні мільйонів.

Яку корону носитиме Чарльз?

Король буде коронований короною святого Едуарда XVII століття з цільного золота. Вона надзвичайно важка і використовується лише для акту коронації. Королева Єлизавета II ніколи не носила її після.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, І король, і королева-консорт Камілла будуть короновані під час церемонії у Вестмінстерському абатстві в суботу, 6 травня 2023 року.

Після смерті королеви поновилися дебати про те, яким чином Британська імперія отримала деякі королівські дорогоцінні камені.

Велика частина суперечок зосереджена навколо діамантів, знайдених у двох коронах.

Одна з них - Імперська державна корона, яку монарх одягне наприкінці церемонії коронації і яку він також одягне, коли з'явиться на балконі Букінгемського палацу.

Ця корона містить діамант Куллінан II, який іноді називають Другою зіркою Африки.

Його подарував Едуарду VII на його 66-й день народження уряд Трансваалю - колишньої британської колонії - на території сучасної Південної Африки.

Невідомо, чи буде королева-консорт носити корону королеви-матері, у якій є ще один суперечливий діамант - Кохінур. Це один із найбільших огранованих алмазів у світі, на нього претендували Індія, Пакистан, Афганістан та Іран.