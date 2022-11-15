"Не потрапляв під гарантії". Україна відреагувала на публічну страту вагнерівця- перебіжчика

Олег Черниш

BBC News Україна

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Бутусов Підпис до фото, Нужин в українському полоні. Він дав декілька інтерв'ю українським ЗМІ, зокрема каналу українського журналіста Юрія Бутусова

Українська влада спростовує свою причетність до видачі Росії колишнього в'язня і бійця ПВК "Вагнер" Євгенія Нужина. Він був в українському полоні і давав інтерв'ю ЗМІ, де говорив про бажання "воювати проти Росії".

Відеоролик страти Нужина з'явився в ніч на 13 листопада - його опублікував телеграм-канал Grey Zone, який пов'язують із ПВК "Вагнера". На відео чоловік у військовій формі, чия голова примотана скотчем до цегли, називає себе Нужиним Євгенієм Анатолійовичем, 1967 року народження і каже, що він "вирушив на фронт, щоб перейти на бік України та воювати проти росіян".

Після цього його вбивають ударом кувалди по голові. На відео зафіксовано цю публічну страту.

Що сказав Нужин?

Колишній боєць "Вагнера" каже, що нібито 4 вересня йому вдалося "здійснити план переходу на бік України" і він добровільно здався в полон.

Потім він повідомляє, що 11 листопада на вулиці в Києві "отримав удар по голові, внаслідок чого знепритомнів. Прокинувся в цьому підвалі, де мені повідомили, що мене судитимуть".

Після цього його забивають на смерть кувалдою. Особи, яка б'є, на відео не видно. Так само не видно, чи помер Нужин після удару.

На екрані з'являється напис "Засуджений", а відео має назву "Молот Відплати".

"Зрадник отримав традиційне споконвічно-вагнерівське покарання", — йдеться у підписі до відео.

Такий спосіб вбивства раніше використовувався членами ПВК "Вагнер" під час війни в Сирії.

Однак постає питання, як людина, яка "виявила бажання" воювати на стороні України і "здалася в полон", опинилася в руках російських бойовиків?

ВВС News Україна спробувала розібратися в цьому питанні.

Без гарантій

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В Службі безпеки України журналістам заявили, що не будуть коментувати це питання.

"Це не наша парафія", - повідомили там і порадили звернутись до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Керує цим штабом Головне управління розвідки міністерства оборони України. Там ВВС повідомили, що не мають відношення до долі росіянина Нужина і заявили, що питання цього колишнього полоненого коментуватиме лише Координаційний штаб.

Заяву щодо питання вбивства штаб оприлюднив зранку 15 листопада.

Згідно з нею, Нужин не є тим, хто "добровільно здався в полон". Оскільки таких осіб Україна не видає Росії без їхньої згоди.

"Жоден російський військовополонений, який добровільно здався в полон українським військам, не був обміняний та не буде повернений до держави-агресора без його згоди, а також відповідного запиту російської сторони".

В заяві також говориться, що "вагнерівець" був "прихильником політики держави-агресора". Інформація щодо його вбивства в РФ, оприлюднена в соціальних мережах, наразі перевіряється, повідомляє Координаційний штаб.

"Україна зі свого боку гарантує дотримання міжнародних стандартів згідно з Женевськими конвенціями у поводженні з російськими військовополоненими та робить усе можливе, щоби всі наші полонені захисники повернулися додому якнайшвидше"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Власник ПВК "Вагнер", російський бізнесмен Євгеній Прігожин. Спочатку він схвально прокоментував відео публічної страти "зрадника" Нужина, але потім звернувся до правоохоронців, щоб вони "розслідували цей злочин"

Джерело ВВС News Україна в Координаційному штабі пояснило, що значить ця заява.

"Сенс в тому, що в нас є єдиний державний проєкт для здачі в полон. Називається "Хочу жить". Для тих росіян, які здаються в полон добровільно. Для них ми гарантуємо, що вони не будуть обміняні і не потраплять на територію РФ без їх згоди", - вказує співрозмовник.

Нужин, за його словами, не був в списках тих, хто здався в полон за цією програмою.

"Тому ці гарантії на нього не розповсюджуються", - заявив представник штабу.

Він також зазначив, що відео зі стратою вагнерівця є інформаційною операцією Росії.

"Це інформаційна операція РФ для того, щоб дискредитувати наш проект "Хочу жить" і залякати росіян, щоб вони не здавались в полон".

Крім цього, джерело ВВС в силових структурах взагалі заперечує, що Нужин був переданий Росії в рамках процедури обміну полоненими.

"Якщо неофіційно казати, то його з полону витягувала родина", - сказав співрозмовник, відмовившись розповісти деталі цього процесу.

Заяву вагнерівця про "викрадення в Києві" джерело спростовує. "До цих всіх заяв треба ставитися дуже критично. Все, що він говорив, було абсолютно контрольоване і це б не потрапило нікуди, якби він казав не те, що їм треба".