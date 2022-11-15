Народився 8-мільярдний житель Землі: що відомо про 5-, 6- та 7-мільярдних немовлят

Стефані Хегарті

BBC World Service

1 година тому

Підпис до фото, Семимільярдна дитина Садія Султана Ойші та шестимільярдний землянин Аднан Мевич тримають фото з високопосадовцями, які відвідали їх у пологовому будинку

15 листопада чисельність населення Землі досягла восьми мільярдів, повідомляє ООН.

Зазначають, що нашій планеті знадобилося лише 11 років, щоб вирости з семи до восьми мільярдів.

Таке зростання ООН пояснила поступовим збільшенням тривалості життя людини завдяки поліпшенню охорони здоров'я, харчування, особистої гігієни та медицини. Це також результат високого та постійного рівня народжуваності в деяких країнах.

Однак після великого сплеску в середині ХХ-го століття глобальний приріст сповільнюється.

За прогнозами, на те, щоб досягти позначки дев'ять мільярдів, знадобиться 15 років. А 10 мільярдів прогнозують лише у 2080-х.

У попередні роки Організація Об'єднаних Націй реєструвала дітей, які офіційно вважалися п'яти-, шести- та семимільярдними людьми світу.

Точно вирахувати "ювілейну" дитину неможливо, адже щомиті на планеті на світ з'являється п'ять немовлят. Фонд населення ООН символічно визначає цей рубіж.

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Приміром одним з п'ятимільярдних немовлят став хорватський хлопчик Матей Гаспар. Він народився 11 липня 1987 року в Загребі.

Зараз він одружений, працює інженером-хіміком, але уникає інтерв'ю й відмовився говорити з ВВС.

З моменту його народження населення планети збільшилось ще на 3 мільярди. Однак в наступні 35 років кількість людей на планеті збільшиться лише на 2 мільярди, а потім глобальний приріст населення, ймовірно, стабілізується.

Садія Султана Ойші, що народилася 2011 року в Бангладеш, стала однією з семимільярдних жителів Землі.

Її мама навіть не очікувала народити того дня. Після огляду лікаря її відправили до пологового відділення для екстреного кесаревого розтину.

Ойші побачила світ за одну хвилину після опівночі в оточенні телевізійників та місцевих чиновників.

З моменту народження Ойші до населення Бангладеш додалося ще 17 мільйонів людей.

Це зростання є великим успіхом в медицині, але темпи, якими розширюється Бангладеш, надзвичайно сповільнилися. Якщо в 1980 році середня жінка мала більш ніж шестеро дітей, то зараз - менше двох. І це завдяки тому, що країна приділяє особливу увагу освіті. Жінки стають більш освіченими і вважають за краще мати менші сім'ї.

За оцінками ООН, населення Землі досягне позначки 9 мільярдів до 2037 року, 10 мільярдів - до 2058 року. У 2080-х роках чисельність населення може досягти піку 10 мільярдів 400 мільйонів і залишатися на цьому рівні до 2100 року.

Основна частка населення припадає на Китай та Індію. За оцінкою ООН, у цих країнах живе близько 36 відсотків населення планети або майже 3 мільярди людей. За прогнозами, Індія стане найбільш густонаселеною країною світу, обігнавши Китай уже в 2023 році.

Але це лише прогнози. Приміром, з моменту народження Ойші у 2011 році у світі багато що змінилося, і демографи постійно дивуються.

"Ми не очікували, що смертність від СНІДу впаде настільки низько, а лікування врятує так багато людей", - каже Самір К.С., демограф з Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (IIASA). Йому довелося змінити свою модель, оскільки зниження дитячої смертності має довгострокові наслідки, а діти, що вижили, самі народжують дітей.

При цьому демографи фіксують приголомшливе зниження рівня народжуваності.

Підпис до фото, 6-мільярдний мешканець нашої планети - Аднан Мевич

Наприклад, у Південній Кореї найнижчий рівень народжуваності на одну жінку у світі. Коефіцієнт народжуваності (середня кількість дітей, народжених жінкою за її репродуктивну життя) впав до 0,81.

І з цією проблемою стикатимуться дедалі більше країн.

12 жовтня 1999 року світ побачив Аднан Мевич, якого ООН обрала 6-мільярдним мешканцем нашої планети.

В ООН вирішили, що "ювілейне" немовля має народитися в боснійському Сараєві, яке постраждало у 90-х від громадянської війни. Туди ж прибув і тодішній генсек організації Кофі Аннан.

"Народження сьогодні 6-мільярдної людини — гарного хлопчика, у місті, яке повертається до життя після тривалої війни, має висвітлити шлях до терпимості та взаєморозуміння між народами", - заявив Аннан під час своєї промови у пологовому будинку.

Сьогодні 23-річний Аднан живе неподалік Сараєва з мамою. Боснія і Герцеговина - одна з країн з найбільшим скороченням населенням у світі.

"Нікому буде платити пенсії пенсіонерам, - каже він. - Уся молодь поїде".

Він має ступінь магістра економіки і шукає роботу. Якщо не знайде, то переїде до ЄС. Як і багато інших регіонів Східної Європи, його країна постраждала від низької народжуваності й високої еміграції.

Однак Аднан вважає приголомшливим той факт, що за 23 роки населення світу збільшиться на два мільярди.

"Це справді багато, - каже він. - Не знаю, як наша прекрасна планета впорається".