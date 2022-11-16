Трамп подав заявку на участь у президентських виборах 2024 року. Але виграти йому буде непросто

Ентоні Цурхер

Кореспондент з питань Північної Америки

6 годин(и) тому

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Колишній президент США Дональд Трамп оголосив про намір балотуватись на президентських виборах 2024 року.

Його помічники подали офіційну заявку на участь у виборах, тоді як сам колишній президент звернувся до своїх прихильників, які зібралися біля його резиденції у Флориді.

"Повернення Америки починається прямо зараз!" - проголосив Трамп.

Він з гордістю описав чотирирічний період, який провів у Білому домі.

"У ці короткі чотири роки у всіх все було чудово, - сказав він. - Усі процвітали, як ніколи раніше".

Трамп розповів, що на момент його звільнення з посади економіка стрімко відновлювалася після спаду, викликаного епідемією коронавірусу.

"Тепер ми країна, яка перебуває в занепаді", - продовжив він, нагадавши про різке зростання інфляції в країні, що досягла максимального значення за останні 40 років.

Трамп також розкритикував чинного президента США за те, що той, за його словами, поставив країну на межу ядерної війни через нездатність упоратися з конфліктом в Україні.

Попри переможні і палкі заяви, промова Трампа підкреслила деякі ключові недоліки його політики, зазначають експерти.

Він промовчав про труднощі та помилки під час пандемії Covid і не згадав про свою відмову визнати свій програш у виборах, що призвело до нападу його прихильників на Капітолій 6 січня 2021 року.

Шість років тому Трампу вдалося пройти шлях до президентства, але є підстави вважати, що цього разу він зіткнеться з більш складними перешкодами. Ось чому.

1. Не з чистого аркуша

Вісім років тому Трамп розпочав політичну кар'єру практично з чистого аркуша. Виборці могли покладати на нього свої надії, а сам майбутній президент давав широкі обіцянки.

Тепер це не так. Попри те, що Трамп досяг певних політичних успіхів за чотири роки свого перебування на посаді, як-от зниження податків і реформа кримінального правосуддя, він також мав кілька помітних невдач.

Республіканці пам'ятають його неспроможність скасувати реформи охорони здоров'я та його неодноразові обіцянки інвестицій в інфраструктуру, які він так і не здійснив. Трампа також можуть критикувати за його рішення під час пандемії коронавірусу.

2. Тінь 6 січня

Трампу також доведеться пояснювати свою поведінку після програшу на виборах 2020 року і свою роль у нападі на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Проміжні вибори продемонстрували, що те, що сталося того дня, а також слова та дії Трампа за кілька тижнів до цього, можливо, все ще впливають на поведінку виборців.

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Багато кандидатів-республіканців, які підтримали відмову Трампа визнати результати виборів 2020 року, програли.

3. Юридичний головний біль

Однією з причин, чому Дональд Трамп так хоче знову висунути свою кандидатуру на пост президента, є спроба показати, що численні кримінальні та цивільні розслідування щодо нього є лише політичною помстою опонентів.

Колишній президент США наразі захищає себе у ході кримінального розслідування про фальсифікацію виборів у Джорджії, цивільної справи про шахрайство, спрямованої проти його бізнес-імперії в Нью-Йорку, позову про наклеп, який включає звинувачення у сексуальному насильстві, і федеральних розслідувань щодо його ролі в нападі на Капітолій та дій із секретними матеріалами.

Будь-яке з цих розслідувань може призвести до повномасштабних судових процесів, які домінуватимуть у заголовках газет і принаймні тимчасово зірвуть плани кампанії Трампа.

У кращому випадку для нього це було б дорогим відволіканням. Найгірший сценарій включав би значні фінансові штрафи або в'язницю.

4. Жорсткіший суперник

Як вісім років тому під час президентських перегонів, суперником Трампа знову може стати губернатор Флориди.

Проте, на відміну від Джеба Буша, який виявився слабким суперником, Рон ДеСантіс щойно здобув переконливу перемогу на виборах. Це свідчить про те, що його заяви - співзвучні прихильникам його партії. І хоча йому ще належить випробувати себе на національній арені, його політична зірка однозначно здіймається.

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Поки ще не зрозуміло, чи буде ДеСантіс балотуватися, або хто ще від республіканців візьме участь у президентських змаганнях.

Губернатор Флориди може стати вибором серед прихильників його партії, які не зацікавлені дати Трампу ще один шанс.

5. Проблеми з популярністю

Напередодні оголошення Трампа про подачу заявки на наступні вибори консервативна група оприлюднила серію опитувань, які показали, що Трамп відстає від Рона ДеСантіса у прямій боротьбі з двозначним числом серед виборців-республіканців в Айові та Нью-Гемпширі.

Ці штати проводять голосування на початку процесу висунення республіканців.

ДеСантіс також лідирував на 26 пунктів у Флориді та на 20 у Джорджії, де в грудні відбувся другий тур виборів у Сенат. У всіх цих штатах показники Трампа були значно нижчими за попередні опитування.

Згідно з екзитполами нещодавно завершених проміжних виборів, Трамп не дуже популярний, зокрема у ключових штатах, які йому потрібно було б перемогти, щоб забезпечити собі президентство на загальних виборах.

6. Вік не на боці Трампа

Якщо Трамп переможе на президентських виборах, йому буде 78 років, коли він складе присягу. І хоча Джо Байдену було стільки ж років, коли він переїхав до Білого дому, це зробить Трампа другим найстарішим президентом в історії США.

Час впливає на різних людей по-різному, але зростаючий тягар віку неминучий.

Немає жодної гарантії, що Трамп зможе витримати таку сувору передвиборчу кампанію, необхідну для перемоги у номінації від Республіканської партії - насамперед таку, де він, ймовірно, зіткнеться з набагато молодшими кандидатами.

У минулому Дональд Трамп демонстрував надзвичайну витривалість, але кожна людина має свої межі.