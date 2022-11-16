Яку зброю НАТО дає Україні

1 година тому

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Країни НАТО пообіцяли Україні системи протиповітряної оборони (ППО), щоб допомогти їй захистити свої міста й інфраструктуру від атак Росії.

Президент Зеленський заявив, що країна має тільки 10% від необхідної кількості систем ППО.

Що таке НАТО

Це оборонний військовий альянс, що об'єднує більшість країн Європи, США і Канаду.

1949 року у Вашингтоні представники 12-х країн - США, Британії, Франції, Італії, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу, Канади, Данії, Ісландії, Норвегії та Португалії - підписали Північноатлантичний пакт (НАТО) про воєнно-політичний союз.

Країни-члени домовились допомагати одне одному у разі збройного нападу.

Первісною метою НАТО було кинути виклик російській експансії в Європі після Другої світової війни.

Після розпаду Радянського Союзу в 1991 році багато країн Східної Європи, які раніше були союзниками Росії у Варшавському договорі, отримали членство в НАТО.

РФ давно стверджує, що вступ цих країн до НАТО загрожує її безпеці. Вона рішуче засудила прохання України приєднатись до альянсу, побоюючись наближення НАТО до своїх кордонів.

Як країни НАТО підтримують Україну

Країни НАТО пообіцяли надати Україні системи протиповітряної оборони на мільйони доларів, щоб захистити від російських атак населені пункти та об'єкти критичної інфраструктури.

Німеччина планує поставити системи ППО з інфрачервоним наведенням Iris-T, які можуть збивати літаки, крилаті ракети та безпілотники, і каже, що перші чотири вже прибули в Україну.

США пообіцяли дати систему NASAMS, яка може збивати літаки, крилаті ракети та безпілотники.

Британія, Канада, Франція та Нідерланди також надсилають системи протиповітряної оборони.

І це на додаток до величезної кількості зброї, яку країни НАТО дають Україні після вторгнення Росії в лютому.

США поставили в Україну зброї на суму понад 15 мільярдів доларів. Це, зокрема, далекобійні реактивні системи залпового вогню HIMARS, протитанкові ракетні комплекси Javelin, гаубиці та безпілотники-камікадзе Switchblade.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, HIMARS дозволяє вражати цілі в тилу ворога

У рамках військової допомоги Польща передала Україні танки Т-72 та бойові машини піхоти БМП-1.

Серед озброєнь, які Варшава поставила Києву, - самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" та реактивні системи залпового вогню "Град", а також ракети класу "повітря-повітря" для літаків Міг-29 та Су-27.

Британія надала ЗСУ протитанкові засоби NLAW та ракетні комплекси великої дальності.

Зброя з Німеччини включає самохідні зенітні установки та переносні ракети "земля-повітря".

Франція надіслала самохідні артилерійські установки Caesar ("Цезар").

Крім того, майже всі країни НАТО долучились до підготовки українських військових.

Чому бійці НАТО не воюють в Україні

Принцип колективної оборони посідає центральне місце у договорі НАТО.

Стаття 5 договору передбачає, що напад на одного учасника НАТО є нападом на усіх його членів. Оскільки Україна не є членом НАТО, альянс не надсилатиме війська на її територію.

Провідні країни НАТО, як-от США, побоюються, що це призведе до прямого конфлікту з Росією і ще збільшить масштаб війни.

У відповідь на загрозу Росії альянс посилив військову присутність на своїх східних кордонах, зокрема, у Польщі й Литві, де збільшив сили швидкого реагування до 300 тисяч військових.

Президент РФ Володимир Путін твердить, що в Україні є військові частини, які "де-факто перебувають під командуванням західних радників", повідомляють російські ЗМІ.

В лавах ЗСУ воюють іноземні добровольці, однак немає жодних доказів того, що це бійці НАТО.

Що ще може зробити НАТО

Четверта стаття договору НАТО передбачає спільні консультації, якщо є загроза "територіальної цілісності, політичної незалежності чи безпеки" країні альянсу.

Учасники НАТО застосовували її неодноразово. Востаннє це зробили Польща і країни Балтії в лютому після вторгнення Росії в Україну.

Польща поки що тільки розглядає можливість зробити це знову після ракетного удару по її території 15 листопада, внаслідок якого загинули двоє її громадян.

Чи вступить Україна до НАТО

У 2008 році країни НАТО запевнили, що Україна зможе приєднатись в майбутньому, але без чітких дат.

Після того, як Росія анексувала Крим, Україна поставила пріоритетом вступ до НАТО. Нещодавно вона звернулась до альянсу з проханням "прискорити" процес.

Президенти дев'яти країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

Однак і США, і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявили, що зараз не час розглядати питання повноправного членства України, а важливіше надавати їй зброю.

Які ще країни хочуть приєднатись до НАТО

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу подали Фінляндія і Швеція.

Фінляндія має спільний кордон із Росією протяжністю 1 340 км.

Вступ Швеції й Фінляндії ратифікували вже 28 країн-членів альянсу з 30. Залишилися тільки Туреччина й Угорщина.