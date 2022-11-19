Проказа: давня хвороба, здатна регенерувати органи

Джеймс Галлахер

Кореспондент з питань здоров'я і науки

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Проказа пошкоджує нерви, що може призвести до інвалідності

Дослідники з Единбурзького університету кажуть, що бактерії прокази, або лепри, можуть ховати секрет безпечного відновлення та регенерації організму.

Експерименти на тваринах виявили дивовижну здатність бактерій майже вдвічі збільшувати розмір печінки, стимулюючи здоровий ріст.

За своєю природою це егоїстичний акт - він дає бактеріям більше тканин для зараження.

Дослідження того, як вони це роблять, може допомогти знайти нові методи лікування вікових змін, кажуть вчені.

"Біологічна алхімія"

Проказа вражає нерви, шкіру та очі та може викликати інвалідність.

Протягом усієї історії інфікованих намагались уникати.

Але бактерія, яка викликає хворобу, Mycobacterium leprae, має інші, незвичайні властивості, які захоплюють учених - зокрема здатність здійснювати "біологічну алхімію", перетворюючи один тип тканини тіла на інший.

Тож дослідники звернулися до тварин, які можуть підхоплювати цю хворобу - броненосців.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Броненосець є єдиним іншим - окрім людини - відомим переносником бактерії прокази

Експерименти, проведені в США, показали, що інфекція потрапляє в печінку тварин, де вона контрольовано "захоплює" орган, щоб перепрограмувати його для власних цілей.

"Це було абсолютно неочікувано", - каже професорка Анура Рамбуккана з центру регенеративної медицини Единбурзького університету.

Результати, опубліковані в Cell Reports Medicine, показали, що розмір печінки збільшився майже вдвічі.

Можна було б очікувати, що такий ріст буде дефектним або навіть онкогенним, але детальний аналіз показав, що він був і здоровим, і функціональним - новоутворений орган був укомплектований звичайним набором кровоносних судин і жовчних проток.

"Це приголомшливо, - каже професорка Рамбуккана. - Як вони це роблять? Немає клітинної терапії, яка могла б це зробити".

Швидкий ріст

Схоже, бактерія прокази "перемотує" годинник розвитку в печінці.

Повністю дозрілі клітини печінки є метаболічними моторами, які виконують сотні завдань в організмі.

Але бактерії повертають їх назад на ту - наче підліткову - стадію, де вони можуть швидко збільшуватися в кількості, перш ніж дозріти.

Дослідження активності різних частин ДНК клітин виявило картину, яка більше нагадує набагато молодшу тварину або навіть плід, коли печінка ще формується.

"Природний процес"

Але точні деталі того, як це все відбувається, залишаються невідомими.

Дослідження, відзначені Нобелівською премією, показали, що можна примусово повернути годинник до моменту, коли клітини мають здатність перетворюватися на будь-який інший тип клітин в організмі, але це несе ризик перетворити їх на ракові.

"Бактерії прокази використовують альтернативні шляхи", - каже професорка Рамбуккана.

"Це набагато безпечніший спосіб, і для цього потрібно більше часу, тому це природний процес", - додає вона.

"Обнадійливі результати"

Вчені сподіваються, що цей підхід можна використати для відновлення печінки людей, які очікують на трансплантацію, або навіть для усунення деяких пошкоджень, спричинених старінням в інших частинах тіла.

"Наша мрія - використати ту саму бактеріальну стратегію, використати винахідливість бактерій для створення нових ліків для регенерації та відновлення", - каже професорка Рамбуккана.

"Якщо вдасться це зробити, то можна буде створити укол, який треба буде робити, наприклад, кожні три місяці", - додає вона.

Проте всі ці ідеї наразі залишаються неперевіреними.

"Загалом ці результати можуть прокласти шлях до нових терапевтичних підходів до лікування захворювань печінки, таких як цироз", - каже доктор Даріус Відера з Університету Редінга.

"Однак, оскільки дослідження проводилися на броненосцях, незрозуміло, чи підтвердяться ці обнадійливі результати на біології людської печінки", - додає він.

"Більше того, оскільки бактерії, використані в цьому дослідженні, є хвороботворними, перед клінічними випробуваннями буде потрібно суттєве вдосконалення методів", - резюмує науковець.