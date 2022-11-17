Справа МН17: трьох обвинувачених засудили до довічного ув'язнення

1 година тому

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Окружний суд Гааги засудив Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського та Леоніда Харченка до довічного ув'язнення. Їх визнали винними у катастрофі малайзійського "Боїнга" в небі над Донбасом у липні 2014 року та смерті 298 людей.

Суд вважає провину Гіркіна (Стрєлкова) доведеною. Харченко та Дубинський вважаються учасниками запуску ракети. Суд постановив взяти їх під арешт.

Також винні у збитті літака мають виплатити компенсації рідним загиблих - понад 16 мільйонів євро.

Четвертого обвинуваченого - Олега Пулатова (який влітку 2014 року був підполковником запасу ВДВ Росії) - визнали невинним.

Реакція України

Україна привітала вирок у справі МН17. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що необхідність того, аби на лаві підсудних опинилися й замовники цього злочину.

"Відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства - і тодішні, і нинішні - буде неминучим", - написав Зеленський у твітері.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі ВВС Україна наголосив, що встановлення істини важливо. "Тепер потрібно, щоб винні понесли реальну відповідальність та потрапили до в'язниці", - сказав Подоляк.

Суд у справі про катастрофу літака Boeing 777, що прямував з Амстердама до Куала-Лумпуру, проходив у Нідерландах, оскільки дві третини загиблих пасажирів рейсу МН17 були громадянами цієї країни. Міжнародну слідчу групу, яка проводила розслідування, очолює нідерландський прокурор Фред Вестербеке.

Росія відмовилася надіслати своїх представників до складу цієї групи. Вона називала політизованими та упередженими як міжнародне розслідування, яке почалося через два тижні після катастрофи, так і судовий процес, який стартував у березні 2020 року.

Троє засуджених

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Гаазький суд на своєму виїзному засіданні в Амстердамі визнав винними двох росіян і одного українця:

Ігор Гіркін (Стрєлков) - громадянин Росії - станом на літо 2014 року "міністр оборони" самопроголошеної "Донецької народної республіки", відставний офіцер ФСБ;

- громадянин Росії - станом на літо 2014 року "міністр оборони" самопроголошеної "Донецької народної республіки", відставний офіцер ФСБ; Сергій Дубинський - громадянин Росії - станом на літо 2014 старший офіцер російської військової розвідки у відставці;

- громадянин Росії - станом на літо 2014 старший офіцер російської військової розвідки у відставці; Леонід Харченко - громадянин України - на літо 2014 командир підрозділу військової розвідки "армії ДНР".

При цьому суд погодився з висновками слідства про те, що жоден із засуджених особисто не брав участі у пуску ракети, яка збила "Боїнг", хоча Харченко міг бути присутнім безпосередньо на місці пуску. На одному із попередніх засідань прокурори стверджували, що четверо засуджених "спільно керували планом знищення літака".

"Для скоєння злочину кожен із учасників мав виконувати свою роль, кожен виконував цю важливу роль. При цьому була потрібна тісна співпраця всіх учасників", - говорив тоді представник прокуратури.

Роль Росії

Суд визнав переконливими докази того, що рейс MH17 збили ракетою "Бук", випущеною з Первомайського поблизу Сніжного. Це підтверджується безліччю досліджень та свідчень.

У результаті результаті загинули 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

Суд також визнав, що територію самопроголошеної "ДНР" на момент збиття літака контролювала Росія.

У вироку йдеться про те, що Росія з середини травня 2014 року забезпечувала підготовку бойовиків "ДНР", постачання зброї та продовольства, здійснювала серйозний вплив на політиків "ДНР", координувала військові акції бойовиків і сама здійснювала військові дії на сході України.

Суд зробив висновок, що військові дії командирів "ДНР" також координувалися з Росією. Про це свідчать перехоплення численних переговорів військових "ДНР" різних рангів - від молодших офіцерів до тодішнього "міністра оборони" ДНР Ігоря Гіркіна.

Крім того, за висновками суду, ЗРК "Бук", з якого збили MH17, привезли з Росії до України, а потім вивезли назад.

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Уже сьогодні зрозуміло, що процес, який щойно завершився, не буде останнім судом у справі про катастрофу "Боїнга".

Ще перед початком суду голова Міжнародної слідчої групи Фред Вестербеке сказав, що його завдання - "викрити весь ланцюжок - від екіпажу "Бука" до тих, хто наказував цьому "Буку" вирушити на завдання 17 липня 2014 року".

За словами Вестербеке, його група має відомості приблизно про сто осіб, пов'язаних з катастрофою рейсу МН17.

2019 року нідерландська прокуратура заявила, що вважає підозрюваним у цій справі Володимира Цемаха, який улітку 2014 року був зенітником "армії ДНР". Його заарештували українські силовики, а пізніше видали в межах обміну в'язнями Росії, попри протести нідерландських прокурорів.

У квітні ВВС стало відомо ім'я можливого високопоставленого фігуранта справи про МН17: ним виявився перший заступник керівника прикордонної служби ФСБ Андрій Бурлака.

Відомо, що минулого року Нідерланди надсилали до Росії запит про можливість допитати командира 53-ї бригади ППО Збройних сил РФ полковника Сергія Мучкаєва. За версією слідства, "Бук" саме цієї бригади 17 липня 2014 року опинився у полі біля міста Сніжне. Міністерство юстиції Росії на запит відповіло відмовою.

Крім того, катастрофа МН17 є предметом розгляду ще у низці судів та арбітражів у всьому світі, як на міждержавному рівні, так і на рівні цивільних позовів.

Доля підсудних

Вирок у справі про катастрофу МН17 був зачитаний у відсутності всіх чотирьох обвинувачених.

Троє з них відмовилися взаємодіяти із судом. Олег Пулатов був єдиним, хто хоч якось брав участь у процесі. На засідання він жодного разу не прийшов, але був представлений своїми адвокатами, а також надіслав кілька відеозаписів зі своєю участю.

В останньому слові адвокатка Пулатова заявила, що її підзахисному не забезпечено право на презумпцію невинності.

Ігор Гіркін останнім часом набув репутації відомого військового блогера, який критикував недостатньо радикальний підхід російської влади до війни в Україні. Зараз він, ймовірно, сам бере участь у бойових діях. Звинувачення проти себе він коментував мало, обмежуючись твердженнями про те, що "ополчення літак не збивало".

Сергій Дубинський в інтерв'ю ВВС свою причетність до трагедії заперечував.

Автор фото, Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket Підпис до фото, Сергій Дубинський відомий під позивним "Хмурий"

Леонід Харченко не давав журналістам коментарів щодо своєї причетності до збиття "Боїнга". За даними джерел ВВС, він отримав російське громадянство і тепер не мешкає на Донбасі.

Росія пропонувала провести суд над трьома засудженими, які мають російське громадянство, на своїй території, проте отримала відмову на цей запит. Її представники неодноразово називали процес, що проходить в Амстердамі, політизованим та однобоким.

Нідерландські прокурори вважають, що фізична відсутність обвинувачених у суді сьогодні ще не означає, що вони ніколи не зазнають реального покарання.

"У нас є сумніви, що обвинувачені відбудуть свій термін, оскільки Росія не екстрадує своїх громадян. Але ніхто не знає, що несе майбутнє, а ми зі свого боку докладемо всіх зусиль до їхнього арешту", - сказала на одному із засідань суду обвинувачка.