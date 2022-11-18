ЧС з футболу 2022. Що потрібно про нього знати – від політики і корупції до шансів команд

1 година тому

У неділю, 20 листопада, у Катарі розпочинається Чемпіонат світу з футболу. Перший в історії, який пройде восени та взимку.

Перший і за багатьма іншими параметрами - ще жодна футбольна першість не була такою політизованою, коли корупцію та права людини обговорюють навіть більше, ніж склад команд, які можуть виграти турнір.

Чи отримав Катар чемпіонат за хабар?

2010 року ФІФА оголосила, що Чемпіонат світу 2018 року пройде в Росії, а ЧС 2022-го - у Катарі. Розмови про хабарі почалися негайно після оголошення. Зокрема, на чемпіонат 2022-го претендували набагато більш підготовлені до нього США та Австралія.

Інформація про корупцію при виборі Росії та Катару досі суперечлива. Два роки тривало розслідування про те, що Катар міг дати хабарі на суму 3,7 млн. доларів футбольним чиновникам. Зрештою звинувачення зняли.

Однак у 2015-2020 роках у рамках антикорупційного розслідування, яке веде влада США, звинувачення висунули проти 42 функціонерів ФІФА, зокрема її колишнього віцепрезидента Джека Ворнера (він громадянин Тринідада і Тобаго і поки що уникає екстрадиції). Суду ще не було.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Вибір Катару господарем ЧС-2022 коштував посади голові ФІФА Зеппу Блаттеру

Обох головних у 2010 році футбольних чиновників - президента ФІФА Зеппа Блаттера і керівника УЄФА Мішеля Платіні - відсторонили за отримання сумнівних грошей. У недавньому інтерв'ю Блаттер заявив, що ЧС-2022 мав пройти у США, але француз Платіні наполягав на Катарі. Блаттер звернув увагу, що після перемоги заявки Катару ця країна уклала з Францією велику угоду про постачання зброї.

2011 року, через рік після голосування за вибір господаря, Катарський суверенний фонд за 2 млрд доларів купив один із головних футбольних клубів Франції - ПСЖ. Так співпало, що це улюблений клуб Ніколя Саркозі, який тоді був президентом країни.

Що у Катарі з правами людини?

Це конфлікт, який не має вирішення ані під час чемпіонату, ані після. Країни Заходу наполягають, що система захисту прав людини є універсальною для всього світу. У Катарі так не вважають: ця держава із суворими ісламськими законами - як їх тут розуміють. У країні не рівні права чоловіків та жінок, за одностатеві стосунки можна отримати термін. Трудові мігранти поступаються у правах громадянам Катару, до того ж робітникам треба отримувати дозвіл як на в'їзд, так і на виїзд із країни.

Все це продовжує викликати жорстку критику з боку політиків, правозахисників та навіть футбольних тренерів. Наприклад, тренер збірної Англії Гарет Саутгейт у численних інтерв'ю каже про рівні права людини набагато більше, ніж, власне, про футбол.

Окремо правозахисники наголошують, що за час підготовки до ЧС-2022 у Катарі загинули 6,5 тис. трудових мігрантів із бідних країн Азії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Правозахисники кажуть, що умови життя будівельників інфраструктури у Катарі були жахливими

Катар захищається. Там наполягають, що 6,5 тис. людей не загинули безпосередньо під час будівництва стадіонів, готелів та доріг, а померли переважно з природних причин.

Офіційні особи Катару також кажуть, що вони не проти одностатевих стосунків серед уболівальників, які приїдуть на матчі, і обіцяють, що поліція не переслідуватиме їх. Вони лише просять утриматися від публічної демонстрації почуттів.

Це все одно категорично не задовольняє європейців, американців та австралійців - і ті протестують, як можуть. Капітани збірних десяти країн гратимуть у райдужних пов'язках - навіть попри заборону ФІФА.

Збірна Данії спеціально для турніру замовила тьмяну форму без логотипів спонсорів, а другий її комплект - взагалі траурно чорний. Збірна Франції буквально перед чемпіонатом оголосила про створення фонду, який фінансуватиме правозахисні організації.

Як релігійні обмеження позначаться на вболівальниках?

Катар став першою в історії арабською країною, де відбудеться чемпіонат світу з футболу. Тут діють закони шаріату.

Влада Катару просили жінок, які приїдуть у країну, одягатися скромніше, але обіцяла, що їх не переслідуватимуть за зовнішній вигляд, який не відповідає релігійному канону.

Як і в інших країнах регіону, в Катарі практично під повною забороною алкоголь, він продається тільки в дорогих готелях. Після довгих переговорів та тиску спонсорів - пивних компаній - Катар спочатку пішов на безпрецедентні для себе поступки, але за два дні до початку турніру дещо змінив початкові рішення.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Алкоголь для вболівальників у Катарі, який не п'є, буде, але мало і дорого

До п'ятниці передбачалося, що алкоголь продаватиметься і на стадіонах, і в головній фан-зоні - за три години до початку матчу та протягом години після. Але 18 листопада ФІФА заявила, що вболівальники більше не зможуть купити на стадіонах пиво із вмістом алкоголю.

Там же, де воно все ж таки виявиться доступним, за напій доведеться платити дуже дорого: пластикова склянка з пивом коштуватиме 10 британських фунтів (13 доларів), тобто приблизно вдвічі дорожче, ніж у лондонських пабах.

Як вплинула політика та війна в Україні?

Так, поки що це найбільш політизований чемпіонат в історії. На стадії стикових матчів на нього не допустили збірну Росії - через війну з Україною. Потенційні суперники, збірні Польщі, Чехії та Швеції, зробили заяви, що навіть ціною неучасті в ЧС вони не стали б грати з росіянами.

Вже в останні тижні лунали голоси з вимогою усунути збірну Ірану - через постачання бойових дронів до Росії та через придушення протестів за права жінок. А іранська влада вимагає від головного тренера своєї збірної не включати до складу одного з найкращих своїх нападників Сердара Азмуна - він відкрито підтримав протестувальників.

Різного роду заяви як з трибун, так і з вуст футболістів та функціонерів, не забаряться і під час самого чемпіонату.

Що ще станеться вперше в історії?

Вперше в історії ЧС проходить на Близькому Сході - і вперше восени та взимку, бо влітку тут температура сягає 50 градусів. Катарська влада на ранньому етапі планувала побудувати повністю закриті кондиціоновані стадіони, але ФІФА на це не пішла.

Через зимовий ЧС-2022 усі провідні європейські чемпіонати взяли безпрецедентну паузу посеред сезону. Потенційно це може мати вплив на те, як виглядатимуть підсумкові таблиці влітку. Адже провідні клуби відправляють до Катару практично всіх своїх основних гравців, а середняки - у найкращому разі кількох, і у них буде цілий місяць на те, щоб відпочити та ще краще підготуватися.

Вперше в історії чемпіонатів серед суддів будуть жіночі бригади. Головними арбітрами будуть француженка Стефані Фраппар, Саліма Мукансанга з Руанди та Йосімі Ямасіта з Японії.

Що потрібно знати про сам чемпіонат?

У неділю, 20 листопада, у матчі-відкритті зіграють Катар та Еквадор, у понеділок пройдуть ще три гри у групах А та В. З 22 листопада по 2 грудня відбудеться решта матчів групового етапу - по чотири на день. Час їхнього початку (по Києву): 12:00, 13:00, 18:00 та 21:00.

Матчі 1/8 фіналу розпочнуться вже з 3 грудня у режимі по дві гри на день. Матчі 1/4 - 9 та 10 грудня, півфінали пройдуть 13 та 14 грудня. 17 грудня дві команди, які в них програли, зіграють за третє місце, 18 грудня - фінал. Його початок о 17:00 за київським часом.

Це буде останній чемпіонат, де зіграють 32 команди. 2026-го в Мексиці, США та Канаді гратимуть уже 48 команд.

Хто фаворити?

Згідно з рейтингами букмекерів, фаворит - Бразилія. Фахові видання порахували бразильських гравців у провідних чемпіонатах Європи та головних клубах самої Бразилії. Вистачило на чотири повноцінні збірні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ліонель Мессі зіграє, швидше за все, на своєму останньому ЧС. Спеціально для нього виготовили бутси золотого кольору

На другому місці - Франція, теперішні чемпіони світу. Але трохи ослаблена травмою Поля Погба, півзахисника, який завжди відмінно грав за збірну.

На третьому місці у букмекерів - Аргентина. Дуже добрий склад і найпотужніша емоційна складова - це, найімовірніше, останній ЧС для Ліонеля Мессі, одного з найкращих гравців в історії футболу. Ніколи раніше цей турнір він не вигравав.

Англія також серед фаворитів - теж відмінний підбір гравців, але проти неї дуже невиразні результати, показані влітку та на початку осені 2022-го.

Якщо поставити на перемогу Саудівської Аравії у ЧС, виграти можна буде у півтори тисячі більше. Треба лише мати на увазі, що Катар відчайдушно вболіватиме проти - між державами триває затяжний і серйозний конфлікт, тут теж не без політики.