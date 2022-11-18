Ракета розбрату. Чому Захід і Київ досі сперечаються, чия ракета впала в Польщі

36 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Представник польських правоохоронних структур оглядає місцевість поблизу місця падіння ракети в Пшеводові

Ввечері 15 листопада стало відомо про падіння ракети в селищі Пшеводув на сході Польщі біля кордону з Україною. Внаслідок інциденту загинули двоє громадян Польщі. Версії сторін щодо того, чия це була ракета, досі кардинально відрізняються.

Село Пшеводув розташоване за п'ять кілометрів від кордону з Україною. Ракета влучила в зерносховище, вбивши двох цивільних.

Вже вночі того ж дня влада Польщі заявила, що ракета була російського виробництва. Однак агентство Associated Press із посиланням на американських чиновників написало, що ракета, ймовірно, була випущена українськими силами протиповітряної оборони (ППО), щоб збити російську.

Про те, що ракета, що впала, навряд чи була випущена з Росії, заявив і президент США Джо Байден. Українське керівництво з такими припущеннями не згодне.

Міністерстві оборони Росії заявило, що жодних ударів по цілях поблизу українсько-польського кордону того дня не завдавали, а опубліковані фото уламків не мають відношення до російських засобів ураження.

Заяви про те, що в Польщі могла впасти російська ракета, у російському міноборони назвали "навмисною провокацією з метою ескалації обстановки".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Дим після падіння ракети в Пшеводуві. Це місце знаходиться за декілька кілометрів від польсько-українського кордону

Російська ракета?

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що ракета, яка впала у польському Пшеводуві, була неукраїнською.

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"Я не сумніваюся, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар. Ми повинні брати участь у розслідуванні. Я хочу, щоб ми були справедливими і, якщо це було використання нашого ППО, то я хочу ці докази", - заявив він 16 листопада.

Зеленський посилається на доповіді командування ЗСУ та Повітряних сил, яким він, за його словами, "не може не довіряти".

Київ просив невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам українського міністерства оборони та прикордонної служби. Вони отримали таки дозвіл і 17 листопада прибули на місце обстрілу.

"Я вдячний польській стороні за надання їм доступу. Ми будемо продовжувати нашу співпрацю у відкритому та конструктивному ключі, як це роблять найближчі друзі", - зазначив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 18 листопада.

Слід зауважити, що першим про російське виробництво ракети, що впала, заявило МЗС Польщі.

"О 15:40 у селі Пшеводув… впала ракета російського виробництва, внаслідок чого було вбито двох громадян Польської Республіки. У зв'язку з цим міністр закордонних справ Збігнєв Рау викликав посла РФ до міністерства іноземних справ і зажадав негайних докладних пояснень", - йшлося у заяві відомства.

Таке ж визначення потім використав президент Польщі Анджей Дуда. "Це, найімовірніше, була ракета російського виробництва, але розслідування ще триває", - сказав він журналістам.

При цьому Дуда зазначив, що поки що немає однозначних свідчень, які б дозволили визначити, хто запустив цю ракету, а також висловив сподівання, що це був поодинокий випадок.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Президент Польші Дуда спочатку казав про "ракету російського виробництва", а згодом закликав дочекатися результатів розслідування. Польша також не стала ініціювати застосування ст.5 Статуту НАТО про колективну оборону країн-членів.

Білий дім заявив, що, незалежно від результатів розслідування, відповідальність за інцидент несе Росія.

Проект Ukraine weapons tracker, який проаналізував опубліковані в соцмережах фотографії уламків ракети, що впала в Пшеводуві, вважає, що це частини двигуна ракети серії 5В55 з системи С-300, яка була розроблена ще в СРСР 50 років тому.

Такі системи під час війни активно використовують і Україна, і Росія. Однак українські сили використовують С-300 виключно як засіб ППО, тобто для захисту своїх об'єктів і збиття російських ракет і дронів. А от російська армія використовую цю систему не лише для захисту неба, але й для ураження об'єктів на землі.

При цьому, як зазначають військові експерти, використання систем С-300 в режимі "земля - земля" призводить до значних відхилень від цілі і може спричиняти руйнування й жертви. Зокрема, саме російськими ракетами з комплексу С-300 була обстріляна колона автомобілів на околиці Запоріжжя 30 вересня. Тоді загинуло 30 і були поранені 88 цивільних осіб.

Але річ у тім, що ракети С-300, випущені по наземних цілях, мають дальність до 120 км (хоча є дані, що у разі запуску ракети по балістичній траєкторії вони летять навіть до 400 км), а село Пшеводув розташоване за 130-140 км від території Білорусі, де теоретично могли б бути російські війська.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Шматок ракети, знайдений в Пшеводуві. Зараз експерти визначають, кому вона належить

Чи українська ракета?

Першими про те, що в Польші впала не російська, а саме українська ракета, повідомило міжнародне агентство Associated Press, посилаючись на трьох неназваних американських чиновників.

За їхніми словами, найімовірніше ракету випустили українські війська ППО.

За словами співрозмовників агентства, українські військові, ймовірно, випустили її по російській ракеті, що наближалася, під час масованої атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури вдень 15 листопада.

Версію, що ракета була випущена з Росії, публічно поставив під сумнів президент США Джо Байден, який скликав на екстрену зустріч лідерів країн G7 і НАТО.

"З точки зору траєкторії малоймовірно, що її було випущено з Росії, але ми подивимося", - сказав він за підсумками зустрічі.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак в своїй заяві не став повторювати слова Байдена про те, що ракета навряд чи була російською. Він наголосив на необхідності спочатку встановити обставини інциденту, але резюмував: "Ми всі повинні ясно розуміти: нічого цього не сталося б, якби не російське вторгнення в Україну".

Про те, що військовим НАТО вдалося відстежити ракету, яка вибухнула в Польщі, з посиланням на неназваного військового чиновника альянсу, повідомила американська телекомпанія CNN. За її інформацією, політ ракети зафіксував розвідувальний літак НАТО, який виконував місію у повітряному просторі Польщі.

Ким було запущено цю ракету, співрозмовник CNN не уточнив, зазначивши лише, що зібрані розвіддані, у тому числі слід ракети, залишений на радарі, були передані країнам НАТО та Польщі.

Міністерство оборони РФ, своєю чергою, стверджує, що уламки ракети за фотографіями ідентифіковані російськими фахівцями як елементи зенітної керованої ракети С-300 повітряних сил України.

Видання Reuters із посиланням на джерело в НАТО пише, що американський президент теж переконаний в тому, що ракета була випущена саме українськими військовими.

"Президент США Джо Байден повідомив G7 та партнерам із НАТО, що вибух у Польщі був викликаний ракетою української ППО", — йдеться в публікації.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Президент України Володимир Зеленський наполягає, що в Польші впала російська ракета. В його офісі говорять, що це не просто "принципова позиція", а намагання встановити істину в цьому інциденті

Принципові розбіжності

Кардинально протилежні заяви Києва і Вашингтона щодо "польського інциденту" вже викликали певні тертя у відносинах лідерів двох країн.

Американське видання Politico пише, що останні два дні представники адміністрації президента США Джо Байдена зверталися до оточення Володимира Зеленського, а також до своїх європейських партнерів із закликом проявляти більше стриманості в коментарях про причини вибуху в Польщі

Посилаючись на джерела в адміністрації США та керівництві низки країн Заходу видання повідомляє, що в ході серій телефонних розмов американські чиновники також вимагали від союзників по НАТО утримуватися від категоричних заяв до завершення розслідування у Варшаві, результати якого у Польщі обіцяють представити в найближчі дні.

Як зазначає Politico, закликати до більш тісної координації щодо публічних заяв про інцидент на сході Польщі доводиться через те, що коментарі Києва пролунали всупереч заявам західних лідерів.

Американські офіційні представники 16 листопада були змушені зв'язуватися зі своїми колегами з країн НАТО, щоб повідомити їм, що на думку Вашингтона, йдеться "про ракету, виготовлену, судячи з усього, в Росії, але випущену з України".

"Його доведеться багато переконувати. Він все ще не бачив доказів", - цитує видання слова західного чиновника про Зеленського.

Офіційні представники США намагаються применшити значущість розбіжностей в словах Зеленського і Байдена, але ймовірність того, що ця війна триватиме всю зиму, означає, що таких тріщин може виникати все більше - і того, що Москва зможе ними скористатися, підсумовує Politico.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, За даними американських ЗМІ, адміністрація Джо Байдена просить українські владу утриматись від "категорічних заяв" щодо ракети в Польщі

Джерело ВВС News Україна в адміністрації Зеленського переконує, що український президент не має наміру "йти на принцип" в цьому питанні, але наполягає на тих даних, які отримав від української розвідки.

"В нас є інформація, що там летіло три російські ракети в бік нашої ТЕЦ біля кордону. Тому вірогідно, що в Польщі впала саме російська ракета", - повідомив співрозмовник.

За його словами, Зеленський не має бажання йти наперекір Байдену. Але водночас хоче, щоб приналежність ракети - Україні чи Росії - була чітко визначена за результатами розслідування, в якому візьмуть участь українські експерти.