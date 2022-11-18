Росія запускає ракети з "імітатором ядерної боєголовки". Чи справді це так?

Олег Черниш

BBC News Україна

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Росія начебто вдарила по Україні крилатою ракетою з "імітатором ядерної боєголовки". Про це повідомило профільне українське видання Defense Express 17 листопада. Про що це свідчить?

Російська армія 15 і 17 листопада завдала нових потужних ракетних обстрілів по інфраструктурних об'єктах на всій території України. За ці два дні РФ випустила близько 100 ракет.

Видання Defense Express стверджує, з посиланням на свої джерела, що серед них була одна незвичайна.

Мова про ракету Х-55, яку в Радянському Союзі створювали виключно як носій ядерного боєзаряду. Їх запускають зі стратегічних бомбардувальників Ту-95СМ і Ту-160.

Згодом цю ракету Росія змогла переробити для неядерного заряду. Так з'явилась Х-555.

Повітряні сили Україні офіційно повідомляли, що саме Х-555, а не Х-55 збили під час масованого ракетного нападу 15 листопада.

Автор фото, Defense Express Підпис до фото, Збита в Україні російська ракета з "болванкою"

"Болванка" замість бойової частини?

Однак Defense Express повідомляє, що серед збитих була і ракета Х-55. Але найголовніше - в ній взагалі не було бойової частини.

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"Замість БЧ (бойової частини, - Ред.) у цій рашистській ракеті було "прикручено" блок, який виступав імітатором ядерної бойової частини. Простіше кажучи - для цього удару орки (росіяни, - Ред.) взяли як мінімум одну Х-55 із свого "ядерного арсеналу", "відкрутили" з цієї ракети ядерну боєголовку і замість неї поставили пусту "болванку", і так і відстріляли по Україні", - сказано в статті видання.

Джерело ВВС News Україна в командуванні Повітряних сил ЗСУ підтверджує інформацію про використання Росією таких ракет. Але зазначає, що це "не сенсація".

"Інформація відповідає дійсності. Ми знаємо, що вони їх запускали"

Але співрозмовник додав, що не може підтвердити інфу про "ядерний імітатор" на збитій Х-55.

"В нас (в командуванні Повітряних сил, - Ред.) таких фактів немає. Цим займаються служби, які ці ракети знаходять і ідентифікують. Наше завдання - знищувати повітряну ціль"

Співрозмовник додав, що за часів СРСР була створена лінійка ракет, які можуть нести ядерний заряд (Х-55, Х-102), які згодом модифікували в "неядерні" (Х-555, Х-101).

Слід зауважити, що Україна колись теж мала майже тисячу крилатих ракет Х-55. Але в 1990-х роках віддала їх Росії в рамках ядерного роззброєння, а також як погашення заборгованості за поставки газу.

Автор фото, unian Підпис до фото, Останній український стратегічний бомбардувальник ТУ-160 стоїть на аеродромі недалеко від Полтави, 12 листопада 2002 р. Він міг нести ракети Х-55 з ядерним боєзарядом. Україна їх усіх позбулася.

Ознака дефіциту?

Яка ж причина змусила Росію відстрілювати свої "ядерні" ракети, але без ядерної боєголовки? Експерти вказують, що найголовніша - це дефіцит.

Defense Express допускає, що російські військові отримали наказ забезпечити масовану повітряну атаку. Через нестачу крилатих авіаційних ракет вони, можливо, були змушені взяти Х-55, відкрутити її ядерну боєголовку, але не змогли вставити замість неї звичайну. Тому вирішили запустити "болванку".

"Такий варіант свідчить, що запас крилатих ракет в РФ вичерпується до позначки, критичної для Кремля. Раз у хід пішли КР із "ядерного арсеналу", - вважає видання.

Джерело в Повітряних силах ЗСУ погоджується з фактом дефіциту ракет у противника. Це, на його думку, крім інформації української розвідки підтверджується ще й особливостями ракетних атак росіян.

"Те, що в них дефіцит вказує ряд факторів. Дані головного управління розвідки, а також ті обставини, що вони перестали бити високоточними ракетами по казармах і по військових об'єктах. Якби в них була достатня кількість цих ракет, то вони били б по них кожного дня. Але нема чим".

Автор фото, missilery.info Підпис до фото, Стратегічна крилата ракета Х-55, створена для ядерної бойової частини

Перевантаження чи перевірка реакції?

Однак, таке дивне застосування ракет має і інше пояснення.

Росія запуском "болванок", ймовірно, намагалася перевантажити українську протиповітряну оборону. Тобто запустити таку кількість повітряних цілей, щоб комплекси ППО не змогли їх всі одночасно збити і були змушені "пропустити" дійсно небезпечні ракети.

Але в цих умовах брати дефіцитні "ядерні" ракети - дивно. Раніше для таких завдань використовували набагато дешевші старі радянські безпілотники Ту-243 ("Рейс-Д"), вказує Defense Express.

Колишній заступник начальника генштабу ЗСУ, відповідальний за ППО, генерал Ігор Романенко називає Х-55 "серйозним сигналом".

Він не виключає, що Москва спеціально використала таку ракету, щоб дати певний сигнал західним країнам і Києву.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Активісти миру в масках президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена позують із імітацією ядерних ракет перед посольством США в Берліні 29 січня 2021 року.

"Вони перевіряють, як спільнота світова, як розвідки України і союзників реагують на те, що фактично був застосований носій ядерного боєзапасу, але в без'ядерному варіанті. Це дуже серйозна ознака, і Путін продовжує розігрувати єдину карту, яка в нього залишилась, для тиску, а саме щодо використання ядерної, хоча і тактичної, зброї. Не напряму, а опосередковано", - зазначив він в ефірі "Радіо НВ".

Директор з розвитку Defense Express Валерій Рябих називає цей інцидент "натяком з боку Путіна".

"Цей сигнал з ракетою Х-55 повинен дуже серйозно та ретельно розглядатися, тому що ця ракета може нести на собі боєголовку у 350 кілотонн. Це дуже потужний натяк", - сказав він в ефірі телеканалу "Еспресо".

Співбесідник ВВС News Україна в командуванні Повітряних сил не думає, що запуск Х-55 свідчить, що РФ готується до застосування тактичної ядерної зброї.

На його думку, Кремль нещодавно отримав достатньо чіткі сигнали від США щодо недопустимості такого кроку, по-друге, доставку ядерного боєзапасу вчасно зможуть простежити західні розвідки і повідомити союзників.