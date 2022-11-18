Скандал у НОК України. Що відбувається і чому

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Вадим Гутцайт Підпис до фото, Поки що Гутцайт є одночасно і міністром спорту, і головю Національного олімпійського комітету

Національний олімпійський комітет (НОК) України - у вирі скандалу. Обрання керівництва організації викликало незадоволення активістів, політиків і звичайних громадян. Чому так сталося і хто серед очільників комітету?

НОК займається підготовкою спортсменів до участі в Олімпійських іграх, популяризацію масового спорту і здорового способу життя. На сайті організації вказано, що комітет також відповідає за "фізичне і духовне збагачення людей".

Олімпійський комітет виник в Україні ще власне до проголошення незалежності держави. Він був 22 грудня 1990 року, але визнаний Міжнародним олімпійським комітетом лише у вересні 1993.

Більше половини з 32-річної історії НОК його очолювала одна людина - Сергій Бубка. На своїй посаді колишній легкоатлет, депутат Верховної Ради і олімпійський чемпіон перебував 17 років.

Крім роботи в парламенті і на чолі НОК Бубка також був радником колишнього президента Віктора Януковича в 2010-2014 роках.

Нові вибори

Вибори нового очільника НОКу відбулися 17 листопада. За посаду очільника олімпійського руху в Україні змагалися три претенденти: Жан Беленюк, Вадим Гутцайт та Ігор Малинський.

Чинний депутат від провладної партії "Слуга народу", 31-річний Жан Беленюк є олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби. Медаль він виборов на змаганнях у Токіо в 2021 році (через пандемію коронавірусу Олімпіаду-2020 перенесли на рік). Це була єдина нагорода найвищої проби на цих змаганнях для України.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Беленюк вважає, що на виборах НОК перемогла "стара система"

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49-річний Ігор Малинський є директором Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної фіскальної служби, а також очолює відділення НОК в Київській області.

Вадим Гутцайт, 51 рік, є чинним міністром молоді і спорту. На цій посаді він з березня 2020 року. В 1992 році виборов золото Олімпіади як фехтувальник-сабліст.

Незважаючи на те, що під час каденції Гутцайта олімпійська збірна України показала найнижчий результат в своїй історії (одна золота медаль на літніх іграх в Токіо-2020 і одне срібло на зимових в Пекіні-2022), він був обраний новим головою НОК.

За Гутцайта віддали 123 (83,6%) голоси на асамблеї Олімпійського комітету України, за Жана Беленюк - 22 (14,97%), за Ігоря Малинського - 2 (1,36%).

"Вірю, що в нас ще велике майбутнє в українському олімпійському русі і воно почнеться тоді, коли нова Україна буде готова до змін! Сьогодні стара система перемогла, або перемогла онлайн система голосування", - так прокоментував ці результати Беленюк.

Гутцайт оголосив, що не буде поєднувати посади міністра і очільника НОК та піде з уряду.

"Вибори президента Національного олімпійського комітету України та членів виконкому вчора відбулися демократично і чесно", - наголосив він.

Одіозні члени

Однак скандал виник і з обранням нових членів Олімпійського комітету України.

В його склад, окрім боксера Олександра Усіка і ексфутболіста Андрія Шевченка, наприклад, були включені політики та бізнесмени Нестор Шуфрич і Григорій Суркіс.

Обидва є депутатами парламенту, куди були обрані від партії ОПЗЖ. ЇЇ вважали найбільш проросійською серед усіх парламентських партій. Члени ОПЗЖ, зокрема, їздили до Москви на зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним в 2020 році.

Після початку повномасштабної збройної агресії Росії фракція припинила своє існування у Верховній Раді, а партія ОПЗЖ була заборона судом.

Підставою для заборони стало рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо "деструктивної діяльності" партії і підтримки країни-агресора.

Автор фото, Юрій Бірюков Підпис до фото, Затримання Шуфрича в Києві бійцями тероборони

Окрім того, 4 березня Шуфрич був затриманий бійцями тероборони в Києві за те, що начебто "фотографував блокпост". Його охорона, за даними ТрО, відстрілювалась і намагалась звільнити нардепа.

Згодом Шуфрича відпустили, підозру в кримінальному злочині йому так і не вручили.

Григорій Суркіс теж потрапив у скандал після початку війни. За версією "Української правди", депутат незаконно вивіз з України двох своїх онуків призовного віку. УП також повідомляло, що родина Суркіса з початку війни перебуває в Монте-Карло.

Обурення результатами виборів членів НОК висловили не лише громадські активісти, але й деякі нові очільники комітету.

Так, колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, обраний на посаду віцепрезидента НОК, заявив 18 листопада, що звільняється через незгоду з новими членами комітету.

"Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх", - заявив він.

Також про своє обурення заявив голова Української асоціації футболу і член НОК Андрій Павелко.

Він заявив, що призупиняє своє членство в комітеті на знак протесту.

Автор фото, Вадим Гутцайт Підпис до фото, Вадим Гутцайт (зліва) є наступником Сергія Бубки (справа) на посаді голови НОК. Бубка публічно підтримав кандидатуру Гутцайта перед виборами нового очільника.

Вже ввечері 18 листопада пресслужба НОК повідомила про вирішення ситуації

"Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинуть склад Національного олімпійського комітету України Вони вже звернулись із відповідними заявами до президента НОК Вадима Гутцайта", - сказано в заяві.

Гутцайт уточнив, що вони написали заяви за власним бажанням. А що стосується відставки Шевченка, то новий очільник НОК має намір обговорити з ним цю ситуацію і переконуватиме залишитись.