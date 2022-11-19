Що відомо про "відео з розстрілом російських військовополонених в Україні"

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Скріншот з відео Підпис до фото, На відео російський військовий підіймає руки і здається в полон

Міністерство оборони Росії звинуватило українських військових у розстрілі російських солдатів, які здалися в полон. Звинувачення висунули на основі опублікованого в телеграм-каналах відеозапису. Його справжність поки що не підтверджена. Українська влада ці кадри поки що також не коментувала.

Відеозаписи, на яких, як стверджується, українські солдати в Макіївці на Луганщині нібито розстрілюють російських військових (сам момент розстрілу на відео не знято), викликали бурхливу реакцію російської влади.

Крім міноборони, яке назвало те, що відбулося, "кривавою розправою", звинувачення на адресу українських військових висунули також міністерство закордонних справ, Рада з прав людини при президенті РФ, російська уповноважена з прав людини і Слідчий комітет. Вони заявили, що звернулися до багатьох міжнародних організацій з вимогою розслідувати "розстріл полонених".

Українські чиновники від коментарів поки що утримуються. ВВС News Україна запросила коментар Офісу президента України і опублікує його після отримання.

Команда BBC Reality Check вивчила відеозаписи, щоб скласти ймовірну картину події.

Попередження: текст містить опис сцен насильства.

Що відомо

Інцидент, який потрапив на відео, стався у суботу 12 листопада або раніше, у селищі Макіївка на лінії фронту на Луганщині.

Увечері цього дня та 13 листопада на українських сайтах з'явилися кадри, зняті з дрона, на яких видно тіла російських військових, що лежать на землі у дворі сільського будинку.

У публікаціях в соцмережах, які супроводжували цей запис, йшлося про мінометний обстріл, який убив російських солдатів, зображення також були включені у відео міноборони України про бойові дії в районі Макіївки.

Однак цю версію подій було поставлено під сумнів російськими ЗМІ, які стверджують, що українські військовослужбовці здійснили позасудову розправу над російськими солдатами.

17 листопада з'явилися інші кадри того ж інциденту - цього разу зняті українськими бійцями безпосередньо на місці подій. Там показано, що вони перебувають у дворі ферми і наказують виходити російським солдатам, які ховаються у сараї.

Українці наводять зброю на російських військових і питають, хто з них офіцер і чи всі покинули будівлю.

Автор фото, Скріншот з відео Підпис до фото, Людина, яка відкрила вогонь під час здачі в полон.

На відео після цього можна помітити появу ймовірно російського військового у більш темній формі, який з'являється з-за кута будинку, і, як видається, відкриває вогонь, тоді як інші полонені росіяни лежать на землі.

Після цього камера падає на землю, чути звук пострілів.

Розрізнити на відео, в кого він стріляє, на чиїй стороні воює і що відбувається після цього, неможливо.

Що вдалося встановити ВВС

Зйомка з дрона та кадри, зроблені на місці подій, схоже, демонструють один і той самий інцидент. На обох відео видно вхідні двері, а також щось схоже на червону іграшкову машину у дворі будинку.

Що ще важливіше, на обох відео збігаються пози, в яких лежать солдати - і до загибелі, і після.

Автор фото, Скріншот з відео Підпис до фото, Російські військові, що здалися в полон, в Макіївці Луганської області

Моменту власне вбивства російських військовослужбовців, що здалися в полон, на відео немає.

Це воєнний злочин?

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Міноборони Росії засудило те, що сталося, як "навмисне і методичне" вбивство пострілами в голову більше 10 знерухомлених російських військовослужбовців.

Вбивство або поранення комбатанта, який склав зброю та здався, є воєнним злочином. Проте обман при спробі здатись в полон, наприклад відкриття вогню одним з полонених, також суперечить правилам війни.

Цього тижня управління Верховного комісаріату ООН з прав людини випустило доповідь, присвячену умовам утримання військовополонених під час війни в Україні.

Під час підготовки доповіді співробітники ООН опитали 159 українців, які побували в російському полоні, та 175 росіян, які повернулися з українського полону. Автори доповіді заявили, що катуванням у полоні зазнавали і ті й інші, але в російському полоні жорстоке поводження мало систематичний характер.

Російська сторона стверджує, що управління верховного комісара ООН з прав людини вже розпочало вивчення нових відеозаписів із "розстрілом російських військовополонених" в Макіївці.

"Я зв'язалася з колегами, які кажуть, що знають про ці відео та вивчають їх", — цитує держагенція "РИА Новости" представницю пресслужби управління Елізабет Тросселл.