Чи можливе відновлення переговорів між Україною та Росією?

1 година тому

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Влада США запевняє, що не тисне на Зеленського. Рішення про початок переговорів з РФ він має ухвалити сам

Тема можливих переговорів між Україною та Росією задля припинення війни не зникає з інформаційного простору. Останнім приводом для активного обговорення цього питання стала зустріч керівників американської та російської розвідок у Туреччині та заяви американських чиновників.

Однак США запевняють, що не тиснуть на українську владу щодо відновлення переговорів з Росією. Білий дім вважає, що рішення про це має ухвалити виключно президент Володимир Зеленський.

Російська влада не приховує, що хоче таких переговорів, однак позиція України непохитна.

Вашингтон не тисне

Координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі 18 листопада на брифінгу запевнив журналістів в підтримці дій Києва.

"Зеленський сам визначає, чи готовий він до переговорів, коли і який вигляд матимуть ці переговори... Ніхто в США не штовхає, не схиляє і не підбиває його до переговорів", - сказав він.

Кірбі зазначив, що американська сторона продовжує керуватися принципом "нічого про Україну без України".

Речник Білого дому підтвердив, що представники США і РФ ведуть комунікацію, однак, за його словами, вона не стосується урегулювання конфлікту в Україні.

"Ми всі згодні з тим, що дипломатичне врегулювання шляхом переговорів - це наступна найкраща річ після того, як Путін просто виведе свої війська", - заявив він.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Речник Білого дому Джон Кірбі

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Ці повідомлення Білого дому прозвучали на фоні суперечливих заяв голови Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США, генерала Марка Міллі.

Він висловив думку, що ні Україна, ні Росія не зможуть досягти перемоги виключно військовими засобами. Тому їм треба скористатися "вікном можливостей і почати мирні переговори.

"Коли є можливість провести переговори, коли мир може бути досягнутий, скористайтеся нею. Ловіть момент", - заявив генерал.

Міллі також наголосив на великих втратах обох сторін. За його даними, і Україна і Росія втратили загиблими і пораненими близько 100 тисяч бійців.

Дещо раніше, 14 листопада, директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся в Анкарі із головою Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним. Це була перша очна зустріч представників влади США і РФ з початку війни в Україні.

Влада США заявила, що очільники розвідок США і Росії зустрілися віч-на-віч, щоб обговорити небезпеку ядерних загроз з боку Москви щодо України, а також долю американських в'язнів, які, на думку Вашингтона, несправедливо утримуються Росією. У Кремлі тоді заявили, що переговори були ініціативою американської сторони.

За інформацією CNN, ця зустріч є частиною зусиль Вашингтона "щодо комунікації з Росією в галузі управління ризиками". Хоча офіційно зустріч Бернса і Наришкіна не стосувалася України, однак останніми тижнями, вказують американські ЗМІ, представники США доклали низку зусиль, щоб активізувати переговорний процес між Києвом і Москвою.

Автор фото, Генштаб ЗСУ Підпис до фото, Генерал Залужний каже, що "військо не прийме переговори"

Категорична Україна

В Україні влада наголошує на необхідності виведення всіх російських військ з території країни для початку комунікації з Кремлем. "Якщо Росія каже, що ніби хоче закінчити цю війну, нехай доведе це діями. Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо, і не буде жодних "Мінськ-3", які РФ порушить відразу ж після підписання", - заявив президент Зеленський під час виступу на саміті G-20.

Також він наголосив, що має чіткий план, як закінчити війну, і переговори з РФ там далеко не на першому місці.

"Просто закінчення війни ще не гарантує миру. Росія зараз шукає короткострокового затишшя - паузу, щоб відновити сили. Хтось назвав би й це закінченням війни. Але така пауза лише погіршить ситуацію. - заявив він 19 листопада. - Не можна назвати миром і будь-які ідеї поступок нашою землею або нашим суверенітетом, які колись звучали. Аморальні компроміси неминуче призведуть до нової крові".

Зі свого боку український очільник пропонує 10 кроків до миру, які включають ядерну, продовольчу та енергетичну безпеку, звільнення всіх полонених, виведення російських військ та відновлення територіальної цілісності України.

Одразу після неоднозначних заяв американських чиновників, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк написав у твіттері, що будь-які "таємні домовленості" неможливі за спиною Києва.

"Будь-які конспірологічні теорії про "здачу України" чи таємні переговори Заходу з Путіним не враховують одну "маленьку деталь" - українців. Такі домовленості просто не могли б бути втілені. Україна ніколи не стане на коліна перед росіянами. Це не питання політики. Це питання життя", - вважає Подоляк.

А Головнокомандувач української армії, генерал Валерій Залужний в розмові зі своїм американським колегою наголосив, що "українські військові не приймуть ніяких перемовин" з країною-агресором.

"Наша мета - звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна: Росія має залишити всі захоплені території".

Позиція Росії

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Росія називаєумови Києва для переговорів "не реалістичними"

Своєю чергою, російська влада не приховує, що потужні ракетні обстріли інфраструктурних об'єктів України - це наслідки небажання Києва погодитись на російські умови переговорів.

Збройні сили РФ 15 і 17 листопада випустили по Україні близько 100 ракет і зруйнували, за оцінками українського уряду, майже 50% енергетичної інфраструктури України.

"Небажання української сторони розв'язувати проблему, виходити на переговори, ба більше, дії української сторони щодо відмови від узгоджених розумінь тексту і так далі, ось це все наслідки, і про це теж потрібно говорити", - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

А пропозиції України по встановленню миру російська сторона вважає неприйнятними. Коментуючи українські передумови для відновлення переговорів, російській міністр закордонних справ Сергій Лавров назвав їх "не реалістичними і не адекватними ситуації"

Переконати Україну і Росію сісти за стіл переговорів невтомно намагається президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. 18 листопада він поговорив телефоном з Володимиром Путіним, а згодом - з Володимиром Зеленським.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ердоган наполегливо закликає до початку діалогу між Путіним і Зеленським

Турецький президент заявив, що затягування війни між РФ та Україною підвищує ризики, тому важливим є відновлення дипломатичних переговорів.