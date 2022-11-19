Загадкове вбивство: є затриманий, але немає тіла, і хто міг бути жертвою, незрозуміло

Г'ю Скофілд

Кореспондент ВВС, Париж

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Державний прокурор Нормандії Ремі Кутен каже, що немає тіла й жодного доказу, за яким можна ідентифікувати жертву

Французька поліція переконана, що вбивство було. Проблема в тому, що тіла немає. І ніхто того дня не зник.

У цій загадковій історії, гідній детектива про комісара Мегре, прокурори Нормандії просять громадськість допомогти їм зрозуміти, хто ж помер у день вбивства.

"За 23 роки роботи в суді я жодного разу з таким не стикався, - розводить руками державний обвинувач Ремі Кутен. - Немає тіла, і ми не знаємо особу людини, яку, як нам здається, вбили".

Але є підозрюваний. 46-річний поляк, ім'я якого тримають у секреті. Він багато років жив у Франції й працював теслею, а зараз під арештом.

Слідчі вважають, що все було так: підозрюваний їхав напідпитку за кермом своєї чорної Audi і збив жінку на велосипеді неподалік містечка Бургтерулд за 150 км на північний захід від Парижа.

Подумав, що вбив і поїхав додому по лопату. Але коли повернувся, то побачив, що жінка ще жива. Поліція впевнена, що тоді він вирішив добити її лопатою, потім закопав, а велосипед викинув на звалище.

Невелика проблема: дуже мало доказів того, що все саме так і було. Ні тіла, ні зізнання, ні велосипеда. Ба більше - жодної заявки про зниклу жінку.

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Впевненості слідчим додає те, що підозрюваний сам розповів про це кільком людям.

За два місяці після інциденту, 14 травня, експодруга підозрюваного прийшла до поліцейського відділку і розповіла, що її колишній зателефонував їй п'яний 9 березня і зізнався, що вбив жінку під час ДТП.

То була його перша версія. Пізніше він знову зателефонував і заявив, що все гаразд: жінка жива і пішла додому.

Подруга розхвилювалася і наступного дня вирішила відвідати свого колишнього. Вдома його не було, але на лобовому склі його автівки була вм'ятина з великою червоною плямою. 13 березня їй таки вдалося з ним поговорити. Тоді він і розповів у деталях історію про вбивство лопатою. Велосипедистка, за його словами, була схожа на безхатченка.

Ще троє свідків чули від підозрюваного три інші версії події.

Одна зі знайомих зайшла до підозрюваного додому пізніше в день аварії і побачила, як він квапливо відтирав автівку. Їй він сказав, що збита жінка вижила. Знайома про всяк випадок все одно сфотографувала авто, і тепер це є одним з ключових доказів у справі.

Інший факт проти підозрюваного - те, що він заявив про крадіжку Audi, яку знайшли обгорілою в середині квітня. Пізніше він зізнався поліції, що сам її і підпалив.

У червні його заарештували, і тоді він сказав, що все це невдалий жарт - він вигадав історію, щоб розчулити свою колишню подругу. Сам пошкодив лобове скло і розмазав по ньому курячу кров.

Потім визнав, що аварія все ж таки була, а потім знову почав твердити про поганий жарт.

Щоб хоч якось зрушити з місця, поліції необхідно терміново знайти жертву: хтось же мав постраждати в тій аварії.

"Є безліч зниклих людей, про яких не повідомляють у поліцію", - нарікає прокурор Кутен.

Є ймовірність, що збита жінка була туристкою або іноземкою, що мала будинок у Франції. Можливо, це велосипедистка, яка поїхала в далеку подорож. Можливо, ця жінка просто жила в ізоляції, у відриві від родини й друзів.

Поліція звернулась до можливих очевидців події й оприлюднила імовірний портрет жертви. Це жінка 40-60 років, з рюкзаком, велосипедом і, можливо, з сумками, прикріпленими до багажника. Нічого більше поліція про неї не знає.