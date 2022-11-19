"Внесок у перемогу". ДТЕК просить українців перезимувати за кордоном

Кетрін Бяруханга у Києві

BBC News

1 година тому

Автор фото, DAVE BULL/BBC Підпис до фото, Російських військових консультують їхні енергетики, пояснюють, як завдати максимальних збитків енергосистемі, каже Тимченко

Керівник найбільшої приватної енергетичної компанії України каже, що людям варто подумати про виїзд з країни, щоб зменшити навантаження на енергомережі.

"Якщо є можливість знайти альтернативне місце проживання ще на три-чотири місяці, це дуже допоможе системі", — розповів BBC генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

Російські атаки пошкодили майже половину енергетичної інфраструктури України.

Мільйони людей залишаються без світла напередодні зими.

Відключення електрики - як планові, так і екстрені - стали звичним явищем у багатьох частинах України, оскільки Росія регулярно завдає ракетних ударів по енергетиці.

Раніше цього тижня у Кремлі визнали, що цим намагаються схилити українську владу до переговорів.

Таку позицію висловив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ.

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Він зазначив, що українці в багатьох районах не мають електрики й опалення нібито через дії Києва, який, зокрема, не веде переговори з Москвою.

Кілька західних лідерів заявили, що атаки на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином.

Максим Тимченко, чия компанія постачає понад чверть електроенергії в Україні, каже, що з кожною російською атакою система стає менш надійною, а зниження споживання є ключовим для її функціонування.

Уряд закликав людей обмежити використання побутових електроприладів, наприклад, духовок і пральних машин. Але пошкоджена енергосистема все одно не може виробляти достатньо енергії, щоб задовольнити поточні потреби.

Тимченко пояснив, що допомога енергосистемі України є також внеском у перемогу. Зменшення електроспоживання гарантуватиме наявність світла в лікарнях, які рятують наших поранених солдатів.

"Якщо споживати менше, то лікарні, де є поранені бійці, матимуть гарантоване електропостачання. Тому економія або виїзд - це допомога іншим людям".

Атаки Росії на інфраструктуру посилилися після серії невдач на полі бою: великого контрнаступу Збройних сил України у Харківській області та повернення Херсона - єдиного обласного центру України, який росіянам вдалося взяти під контроль та утримувати кілька місяців.

Оскільки температура в деяких частинах України вже опускається нижче нуля, є занепокоєння, що мільйони людей не матимуть світла й опалення протягом усієї зими.

До цього часу відключення світла зазвичай обмежувалися кількома годинами, але подальші російські атаки можуть призвести до більш тривалих знеструмлень. Крім того, ускладнюється відновлення пошкодженої інфраструктури.

"На жаль, у нас закінчилось обладнання і запчастини... Тому ми звертаємось до наших партнерів, представників влади, компаній і виробників з проханням допомогти нам із терміновим постачанням обладнання", - каже Тимченко.

Історичні зв'язки Росії з Україною, зокрема у розвитку її енергетичної системи, також є проблемою.

Російських військових консультують їхні енергетики, пояснюють, як завдати максимальних збитків енергосистемі, каже Максим Тимченко

"Раніше вони були колегами, а зараз - вороги. Усе, що їм відомо, вони передають своїм військовим, навчають їх, ставлять дуже конкретні цілі. Вони знають великі ділянки нашої мережі й електростанції".

Автор фото, Kherson regional administration Підпис до фото, Залізничний вокзал у деокупованому Херсоні став точкою, де можна зарядити мобільні телефони і підключитися до мережі

Попри труднощі, українські фахівці, ризикуючи життям, продовжують працювати в найнебезпечніших куточках країни, щоб повернути людям світло.

У суботу вранці міністерство оборони України повідомило, що залізничний вокзал у Херсоні став першою будівлею в місті, яка отримала електрику.