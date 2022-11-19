Засновниця Theranos Елізабет Голмс отримала 11 років за шахрайство

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Засновниця компанії Theranos Елізабет Голмс проведе за ґратами 11 років і три місяці за звинуваченнями у шахрайстві й обмані інвесторів - такий вирок ухвалив у п'ятницю федеральний суд Каліфорнії.

На початку 2010-х Голмс називали "новим Стівом Джобсом", вісім років тому вона стала наймолодшою жінкою-мільярдером у світі.

Theranos багато років розробляла універсальний прилад, який, як запевняли автори, мав за краплею крові діагностувати сотні різних захворювань, зокрема, рак і діабет. Однак, як встановив суд, цей пристрій виявився фікцією, а очільниця компанії свідомо вводила в оману інвесторів проєкту.

У січні після тримісячного судового розгляду присяжні визнали Елізабет Голмс винною за чотирма з 11 пунктів обвинувачення - змова з метою шахрайства проти інвесторів, обман громадськості та шахрайство з використанням електронних засобів. Прокуратура вимагала для неї 15 років ув'язнення і 800 млн доларів компенсації постраждалим.

Сама Голмс визнала недоліки у розробках Theranos, але наполягала, що ніколи нікого не вводила в оману навмисно. Захист просив суд обмежитись 18 місяцями домашнього арешту. Понад 130 друзів, родичів і колишніх працівників Theranos звернулися до судді з проханням пом'якшити вирок.

Перед оголошенням вироку 38-річна Голмс виступила з промовою та зі сльозами на очах просила вибачення у інвесторів і пацієнтів.

"Я спустошена своїми невдачами. Я відчувала глибокий біль через те, що підвела людей", - сказала вона. - Я шкодую про свої невдачі кожною клітиною свого тіла".

"Невдача - це нормально. Але невдача через шахрайство - це не нормально", - відповів їй суддя Едвард Давіла і назвав її випадок повчальною історією для інших топ-менеджерів Кремнієвої долини.

Відбувати покарання Голмс має з 27 квітня. У неї є однорічний син, а зараз вона вагітна другою дитиною. Очікують, що її захист подасть апеляцію.

Її бізнес-партнера Рамеша Балвані судили окремо і також визнали винним у шахрайстві, вирок йому оголосять наступного місяця.

"Айпод у медицині"

Голмс виросла у столичному Вашингтоні в родині федерального посадовця й працівниці Конгресу США і, згідно з її офіційною біографією, з раннього дитинства мріяла "змінити світ". "Все, чого я дійсно хочу, це відкрити щось нове", - написала вона у листі своєму батьку в дев'ять років.

Голмс з відзнакою закінчила школу, вступила до престижного Стенфордського університету, але в 19 років перервала навчання. У 2003 році вона заснувала стартап під назвою Theranos (тут поєднані слова "терапія" і "діагностика").

Theranos вважався одним з топових проєктів Кремнієвої долини останніх десятиліть. На піку популярності компанія оцінювалася у 9 млрд доларів. Елізабет Голмс і керівництво Theranos обіцяли революцію у світі медицини й охорони здоров'я.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Голмс завжди підкреслювала, що її рольова модель - засновник Apple Стів Джобс

Ідея була вкрай амбітною: створити прилад, що лише за однією краплею крові ставитиме широкий спектр діагнозів. Голмс називала його "айподом у медицині" і стверджувала, що цей апарат незабаром з'явиться у кожному домі.

У своїх інтерв'ю вона стверджувала, що розроблена нею система аналізів дозволяє на ранніх стадіях виявити ВІЛ-інфекцію та різні форми раку.

Серед інвесторів Theranos були найвідоміші політики й бізнесмени США - експрезидент Білл Клінтон, міністр освіти при адміністрації Трампа Бетсі Девос, медіамагнат Руперт Мердок, технологічний магнат Ларрі Еллісон та багато інших.

До ради директорів компанії входили колишні держсекретарі США Генрі Кіссінджер і Джордж Шульц, а також ексдиректор Пентагону Джеймс Меттіс.

Інтерес до Theranos виявляв і Джо Байден, який обіймав тоді посаду віцепрезидент в адміністрації Барака Обами.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Одним з політиків, що дуже зацікавилися технологіями Theranos, був і Джо Байден, тоді - віцепрезидент США

Загалом Елізабет Голмс вдалося залучити для розвитку свого стартапу понад 900 млн доларів.

"Дурна кров"

2015 року журналіст видання Wall Street Journal Джон Каррейра випустив серію викривальних статей про діяльність Theranos.

Зокрема, його увагу привернула надмірна закритість компанії, він вів розслідування кілька років і зміг довести, що технологія Theranos - це обман.

На умовах найсуворішої конспірації він зустрічався з працівниками фірми, деякі з них на той час уже залишили свої посади. За словами Каррейри, усі вони були залякані.

З їхніх слів складалася жахлива картина, коли людьми маніпулювали й напряму погрожували, змушували йти на фальсифікації. Їх звільняли - і розривали контракт на таких умовах, що будь-який розголос розорив би їх.

У 2018 році Джон Каррейра випустив книгу "Дурна кров", яка стала бестселером, а пізніше історія Елізабет Голмс привернула увагу кінематографістів.