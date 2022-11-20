Відновити як Варшаву після війни. Україна і Захід готують відбудову Маріуполя

Френк Гарднер

Кореспондент BBC з питань безпеки

1 година тому

Автор фото, Mariupol mayor’s office Підпис до фото, Мер Маріуполя Вадим Бойченко підписує договір з Європейським банком реконструкції та розвитку

Вадим Бойченко не має ілюзій. Російські військові, каже мер Маріуполя, ніколи добровільно не залишать місто.

Але українська армія, додає він, їх вижене.

Він впевнений в тому, що цей день настане, і нещодавно у Польщі підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо відновлення зруйнованого міста, коли росіяни підуть.

Спільно зі Світовим банком готується звіт "Оцінка збитків, втрат і потреб" для кількісної оцінки збитків, завданих водопостачанню, санітарії, громадському транспорту та освітленню. Коли його завершать, планують розробити План відродження Маріуполя.

Маріуполь увійде в історію як одне з найбільш зруйнованих військовою авіацією, ракетами та артилерією міст після Другої світової війни.

Протягом кількох місяців, після вторгнення Росії в лютому, тверде ядро захисників вистояло, здебільшого в тунелях усередині похмурого, ніби з антиутопії, металургійного комбінату "Азовсталь" радянських часів, тоді як більша частина міста навколо них перетворилася на руїни. Під час облоги загинуло щонайменше 20 тисяч людей.

"За два місяці, - розповідає мер Бойченко, - російські війська завдали Маріуполю більше шкоди, ніж німецькі війська за два роки окупації під час Другої світової війни. Насправді 90% усієї міської інфраструктури має пошкодження різного ступеня. З 15 лікарень зруйновані 11, з 63 шкіл зруйновані 39, з 79 дитсадків 25 повністю знищені".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Завод "Азовсталь" був зруйнований російською армією

Мер зараз не перебуває в Маріуполі, який повністю контролює російська армія.

Він базується в Запоріжжі, місті, яке перебуває під контролем України, але одночасно є центром регіону, незаконно анексованого президентом Путіним. Він оголосив, що Запорізька область "назавжди увійшла до складу Російської Федерації".

Влітку російська армія оприлюднила відео, яке демонструє, як їхні військові інженери відбудовують частини Маріуполя. Чи планують План відродження Маріуполя узгоджувати з росіянами?

Мер Бойченко досить категоричний у цьому питанні. "Про це не може бути й мови. Ми не ведемо жодного діалогу з терористами, які знищили наше місто та вбили десятки тисяч маріупольців. Російські окупанти — явище страшне, але тимчасове".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Росіяни демонструють, як розбирають завали в Маріуполі

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Росіяни наразі міцно окопалися в Маріуполі. Вони довго і наполегливо воювали, щоб підкорити це стратегічне місто, розташоване між окупованим Кримом і Донбасом. Вони навряд чи легко віддадуть його.

Очікується, що наступної весни до російської армії приєднаються ще десятки тисяч мобілізованих. І все ж мер Бойченко підбадьорений нещодавнім звільненням Херсона.

"Ми очікуємо подальшого просування на південному напрямку, - каже він. - Військові вже сказали, що орієнтовно наступної весни росіян виженуть з нашої землі. Я вірю в Збройні сили України, я вірю в свого сина, який сьогодні служить і захищає нашу країну".

Чи може Маріуполь, питаю я його, колись знову стати великим містом?

"Так, однозначно, - відповідає мер. - У світовій історії вже були приклади, коли міста відроджувалися з попелу війни. Наприклад, Варшава, Гданськ, Роттердам, Дрезден".

"Завдяки підтримці таких партнерів, як ЄБРР, Світовий банк і USAID, Маріуполь, безсумнівно, відродиться і не тільки повернеться до минулої величі, але й стане ще сильнішим", - переконаний Бойченко.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зруйнований Маріуполь, фото 27 жовтня 2022 року

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зруйнований Маріуполь, фото 27 жовтня 2022 року