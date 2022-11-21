Хто з демократів стане суперником Байдена

Сем Кабрал

BBC News, Вашингтон

1 година тому

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Він - найстаріший президент в історії США, і його рейтинг зупинився на рівні 40%. Чи готовий Джо Байден до головного виклику у 2024 році?

Дональд Трамп, якого він переміг два роки тому, щойно оголосив, що знову балотуватиметься у Білий дім.

Але обидва політики непопулярні, й опитування свідчать, що більшість демократів хочуть, щоб їхня партія висунула когось іншого замість Джо Байдена.

Хто з покоління молодих лібералів це може бути?

Камала Гарріс

Можливо, нікому так не грає на руку відступ старіючого президента, як його заступниці Камалі Гарріс.

Колишня прокурорка, а потім генпрокурорка Каліфорнії та сенаторка, 58-річна Камала пробила "скляну стелю" у 2020 році, ставши першою жінкою віцепрезиденткою в історії США, а також першою чиновницею афроамериканського та азійсько-американського походження на цій посаді.

Минулого року вона виконувала обов'язки президента протягом 85 хвилин, під час яких президент Байден проходив колоноскопію. Але це був, мабуть, єдиний момент, коли вона максимально наблизилася до Овального кабінету.

Гарріс навіть менш популярна, ніж президент, і деякі виборці сумніваються в її компетентності.

З моменту вступу на посаду їй доручили одні з найскладніших повноважень адміністрації, зокрема проблему припливу мігрантів на південному кордоні США.

Критики з боку консерваторів звинуватили її у невдалих публічних виступах. Висока плинність кадрів і повідомлення про низький моральний стан в офісі віцепрезидента лише погіршили ситуацію.

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Утім, прихильники віцепрезидентки, зокрема ціла армія її онлайн-фанів, яких іноді називають "K-Hive", наполягають, що вона стала несправедливою жертвою жінконенависницьких і сексистських наклепів.

Гевін Ньюсом

Якщо Гарріс колись і була ймовірним кандидатом на пост наступника президента Байдена, то тепер на цю позицію значно більше претендує інший політик із Каліфорнії - губернатор Гевін Ньюсом.

55-річний Ньюсом вперше привернув увагу країни, коли був мером Сан-Франциско в 2004 році. Він видав дозволи на одностатеві шлюби всупереч закону штату.

Підприємець-винороб за фахом, він був обраний губернатором свого штату в 2018 році і зарекомендував себе як прогресивний оплот проти консервативної адміністрації Трампа.

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Його хвалили за лідерство на початку пандемії, але він ледь не втратив свою посаду губернатора за участь у вечірці під час карантину.

Уникнувши відкликання, губернатор тепер вступає на другий термін після того, як він виграв переобрання на початку цього місяця.

Ньюсом має значні кошти на виборчу кампанію та підтримку основних донорів від Демократичної партії, але останнім часом він готовий вести боротьбу на національній арені - від запуску реклами у штатах, які контролюють республіканці, як-от Флорида та Техас, до критики власної партії за слабкість її кампанії.

Піт Буттіджедж

З 28 демократів, яких Джо Байден переміг, коли став кандидатом у президенти від партії у 2020 році, мало хто мав таку яскраву особистість, як Піт Буттіджедж.

Попри те, що він був невідомий на національній політичній арені, 40-річний політик переміг досвідчених колег і вийшов з перегонів - тільки щоби підтримати майбутнього президента.

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Увагу виборців привернуло його резюме, молодість і витонченість мови.

Випускник Гарварду, який навчався в Оксфорді за стипендією Роудса та служив у ВМС США в Афганістані, Буттіджедж зробив у 2015 році камінгаут. Тоді він був мером Саут-Бенда промислового містечка в Індіані з населенням близько 100 тис. осіб.

Прихильники ласкаво називали його "мер Піт" і обрали міністром транспорту при президенті Байдені.

Хоча посада в кабінеті міністрів, як правило, не надто помітна, Буттіджедж наглядав за великими інвестиціями в інфраструктуру, мав реагувати на різні збої в ланцюжках поставок і часто виступав від адміністрації у новинах на кабельних каналах.

Він та його чоловік, популярний медіаблогер Частен, стали батьками близнюків, і вони часто демонструють свою сімейну ідилію на вулицях Вашингтона.

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Берні Сандерс

Якщо вік пана Байдена є перешкодою для виборців, висунення кандидатури Берні Сандерса, 81-річного сенатора від Вермонту, для багатьох може не мати сенсу.

Але багато виборців все ще бачать у парламентарії з величезним досвідом на цій посаді лідера лівого руху, який розвивається у Сполучених Штатах.

Сандерс - незалежний законодавець, який голосує разом з демократами - ледь не переміг на виборах у президенти 2016 року проти важковаговика від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Знову посівши друге місце у 2020 році після Байдена, "демократичний соціаліст", як він себе називає, з того часу намагався з помірним успіхом впливати на політику адміністрації.

Але його повідомлення про те, що демократи роблять надто мало, щоб переконати молодих виборців і робітничий клас голосувати за них, знаходить відгук серед його прихильників, які, можливо, сподіваються, що його третя спроба очолити Білий Дім стане вдалою.

Інші кандидатури

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Александрія Окасіо-Кортез: Наймолодша жінка, яка коли-небудь працювала в Конгресі, відома легіонам своїх шанувальників як "AOК", їй за місяць до виборів 2024 року виповниться 35 років - мінімальний вік для перебування на посаді президента США. Улюбленка прогресивних лівих, Окасіо-Кортес має сміливі ідеї та багато прихильників, але вона відмовилася відповідати на запитання про своє майбутні плани, зазначивши нещодавно виданню GQ, що її робота у Конгресі зробила її одним з головних об'єктів мізогінії в американському суспільстві.

Ро Ханна: американський конгресмен індійського походження, який називає себе "прогресивним капіталістом", представляє серце Кремнієвої долини в залах Конгресу. Він зазначив, що не балотуватиметься, якщо кандидатом буде Джо Байден.

Емі Клобучар: 62-річна сенаторка від Міннесоти не привернула особливої уваги на президентських перегонах 2020 року, але вона тісно пов'язана з адміністрацією Байдена і є ключовим посередником від Демократичної партії в Сенаті.

Корі Букер: Ще один кандидат у президентських перегонах 2020 року, 53-річний темношкірий сенатор від Нью-Джерсі, привернув увагу на початку цього року своєю емоційною промовою на честь історичного призначення першої темношкірої жінки-судді Верховного суду.

Елізабет Воррен: 73-річна сенаторка від Массачусетсу, яка задала темп у виборчій гонці 2020 року, протягом останніх місяців висловлює гнів жінок-виборців через скасування права на аборт у США.

Гретхен Вітмер: 51-річну уродженку штату Мічиган намагалися викрасти під час її першого терміну на посаді губернатора штату, на початку цього місяця її переобрали на другий термін. Вона заявляє, що не планує коли-небудь балотуватися в президенти.

Дж. Б. Прітцкер: 57-річний політик зі штату Іллінойс, чия родина володіє мережею готелів Hyatt, є найбагатшим губернатором країни. В останніх виступах він звинувачує Трампа у "зрадницькому повстанні".

Джаред Поліс: Перший губернатор США, який перебував у одностатевому шлюбі, 47-річний Джаред Поліс із Колорадо здобув похвалу за неупереджений підхід до пандемії та був щойно переобраний на другий термін.

Філ Мерфі: фінансист Goldman Sachs і колишній посол США в Німеччині, 65-річний губернатор Нью-Джерсі тісно співпрацював як з республіканською, так і з демократичною адміністрацією у Вашингтоні.

З наближенням виборів експерти припускають, що у президентські перегони можуть вступити колишня перша леді Мішель Обама або колишня держсекретарка Гілларі Клінтон, яка двічі програла вибори.

Хоча обидві жінки залишаються популярними серед виборців від Демократичної партії, жодна з них поки що не оголошувала про свої наміри балотуватися у президенти.

У нещодавньому інтерв'ю BBC News Обама зізналась, що менше всього любить, коли її про це запитують.