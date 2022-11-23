УПЦ залишила Павла намісником Києво-Печерської лаври, але звільнила "проросійських єпископів"

6 годин(и) тому

Автор фото, УПЦ Підпис до фото, Митрополит Онуфрій

Синод Української православної церкви Московського патріархату зняв з посад трьох єпископів, яких СБУ звинуватило в проросійській роботі або які втекли до Росії.

Попри прогнози експертів, керівника Києво-Печерської лаври митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла залишили на посаді.

Засідання синоду відбулось наступного дня після гучного обшуку СБУ на території лаври, під час якого знайшли літературу з прославлянням "русского мира", "сумнівних" громадян Росії та багато готівки.

Правоохоронці знайшли готівку на суму понад 2 млн гривень, більше ніж 100 тис. доларів США та декілька тисяч російських рублів.

Також знайшли проросійську літературу, за якою вчаться у семінарії та приходських школах, зокрема, для пропаганди "русского мира", твердять в СБУ.

Синод звільнив від керівництва єпархіями трьох владик - з Кіровоградщини, Сумщини та Харківщини. Один з них, митрополит Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф, подав прохання про звільнення після обшуків СБУ. У нього знайшли докази проросійської діяльності.

Митрополита Ізюмського і Куп'янського Єлисея та митрополита Роменського і Буринського Іосифа звільнили після того, як вони втекли в Росію.

Засідання синоду відбувалось у резиденції предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрія, яка розташована на території лаври.

Перед засіданням митрополит Онуфрій подякував владикам за служіння у складні дні війни Росії проти України, яка спричиняє страждання людей і загибель воїнів та цивільних.

Він засудив нищення Росією електростанцій та теплостанцій - всього того, що потрібно людям для земного життя.

Автор фото, СБУ

СБУ проти Павла і "проросійських єпископів"

61-річний Митрополит Павло один з найвідоміших, найвпливовіших та найскандальніших владик УПЦ.

Після вчорашніх обшуків СБУ експерти припускали, що на засіданні синоду 23 листопада його можуть прибрати з намісництва через низку скандалів.

Як кажуть співрозмовники ВВС News Україна у церковних колах, позбутись Павла на чолі лаври хотіли різні групи впливу в УПЦ - і через токсичність його постаті, і через надто великий вплив через контроль над лаврою. Проте його позиції виявились сильніші за ці настрої.

Києво-Печерська лавра є найвідомішим та найбільшим монастирем України, вона є справжнім містом у місці і може приносити значні кошти через великий потік паломників.

Автор фото, УПЦ Підпис до фото, Владика Павло під час засідання синоду

Києво-Печерська Лавра зараз перебуває у користуванні УПЦ.

Приміщення лаври є пам'ятками архітектури та перебувають у власності держави.

Автокефальна Православна церква України просила уряд надати їм частину приміщень лаври у користування, але їм відмовили.

27 травня Онуфрій провів спеціальний Собор, на якому зі статуту прибрали згадки про зв'язок з РПЦ. Хоча дискусії, чи стала УПЦ дійсно незалежною від Москви, тривають і досі.

Багато єпископів та священників не підтримують рух від Москви, а в лаврі й багатьох монастирях і далі поминали патріарха Кирила.

Але з осені, після заміни керівництва спецслужби, СБУ серйозно взялась за найбільш одіозних та проросійських людей в УПЦ.

Почались обшуки у низки митрополитів на Вінниччині та Кіровоградщині, з'явилися кримінальні справи за проросійську діяльність та розпалювання ворожнечі.

Як розповіли ВВС News Україна в СБУ, там почали застосовувати "комплексний підхід" щодо пошуку підривної проросійської діяльності у всіх сферах, в тому числі церковній.

Але співрозмовник у церковних колах звертає увагу, що СБУ дуже активно почала працювати саме проти противників руху від Москви, і це може бути на руку предстоятелю Онуфрію.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

На початку жовтня СБУ повідомила, що викрила керуючого Тульчинської єпархії УПЦ МП на Вінниччині митрополита Іонафана на проросійській роботі. Він нібито виправдовував агресію РФ і працював в її інтересах, а також розпалював міжконфесійну ворожнечу.

"Слідство встановило, що навіть після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну священнослужитель підтримував політику кремля та схвалював дії РФ", - стверджують в СБУ.

Слідство каже, що митрополит на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації, які містять заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

Згодом СБУ повідомило йому про підозру. Очікували, що його також звільнять на синоді 23 листопада, проте цього не сталось.

Натомість після слідчих дій СБУ на Кіровоградщині синод УПЦ відреагував.

31 жовтня СБУ заявила про обшуки у двох єпархіях та проведення слідчих дій у єпископів УПЦ МП в Кіровоградської області.

Мова йшла про митрополита Кіровоградського і Новомиргородського Іоасафа і митрополита Олександрійського та Світловодського Боголєпа. Останній є членом синоду УПЦ.

Автор фото, УПЦ Підпис до фото, Митрополит Іонафан залишився на посаді

Спецслужба заявила про обшуки у двох єпархіях та проведення слідчих дій у єпископів.

"Серед іншого у них виявлено листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом московським Кирилом та вилучено велику кількість виготовлених у РФ антиукраїнських матеріалів. У їх текстах містяться ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених двома статями ККУ", - повідомляла СБУ.

Після цього Іоасаф написав рапорт на звільнення через погіршення стану здоров'я, а синод 23 листопада звільнив його від керування Кіровоградською єпархією. Але тут же призначив на гарну посаду вікарного єпископа у Київську митрополію.

Боголєп лишився на посаді.

Втекли до Росії

Інші два єпископи, яких синод УПЦ звільнив від керівництва єпархіями, ще раніше виїхали до Росії.

Митрополит Ізюмський і Куп'янський Єлисей переїхав до Бєлгородської області разом з відступаючими військами РФ.

Синод УПЦ звільнив його від керування Ізюмською єпархією та відправив на спокій. Керуючим Ізюмською єпархією обраний клірик Харківської єпархії архімандрит Іоанн (Терновецький).

Нещодавно стало відомо, що митрополита Роменського і Буринського Іосиф втік до Росії і почав служити там.

Синод УПЦ звільнив його від управління Роменською єпархією та відправив на спокій. Преосвященним Роменським і Буринським призначили єпископа Гостомельського Тихона, який до цього був вікарієм Київської Митрополії.

При цьому синод УПЦ відреагував на обшуки СБУ.

"Не може не викликати занепокоєння ще й та обставина, що останнім часом у деяких монастирях та у священнослужителів Української православної церкви були проведені обшуки. На жаль, декому вже висунуті серйозні обвинувачення. У зв'язку з цим ми наполягаємо на об'єктивності дій правоохоронців. Слідство має бути неупередженим і не супроводжуватись бездоказовими звинуваченнями", - йдеться у рішенні.