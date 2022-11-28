Зарплата є, але не для всіх. Як працюють вчителі та лікарі в окупації

Діана Куришко

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, unian Підпис до фото, Лікарня у Новоронцовській громаді після окупації

"Лікували і наших людей, і російських військових. Зарплату отримували".

"З ворогом не співпрацювали, по п'ять місяців сиділи без зарплат"

"Гроші є. Все приходить вчасно. Щоб зняти з картки, записуємося у банк або йдемо до обнальщиків".

З окупованих територій можна почути різні історії про роботу вчителів та лікарів і про те, як їм платять чи ні заробітну платню.

Україна платить вчителям і медикам, які живуть в окупації, якщо вони не співпрацюють з росіянами. Проте гроші доходять не до всіх.

Лікували всіх

Олександр (ім'я змінене з міркувань безпеки) працював у швидкій допомозі в одному з окупованих міст на півдні України. Його дружина Оксана втратила роботу ще в лютому. Олександр зміг працювати і утримувати родину.

"Медикам, які не виїхали, давали працювати. Дозволяли лікувати українців. Перешкод не робили. Лікарів поважали, зарплату платили. Правда, медиків там мало лишилося", - говорить Олександр.

Він лише нещодавно виїхав на підконтрольну територію. Радіє фруктам, яких не бачив стільки місяців і світлу, яке, хоч і виключають, але воно є. А найбільше - українським прапорам на вулицях.

Чоловік хвилюється, чи не вважатимуть його після всього цього колаборантом. Каже, просто робив свою роботу - надавав медичну допомогу.

Автор фото, ATEF SAFADI/EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Лікарня в Ізюмі працювала під час окупації. Через обстріли у підвалі обладнали операційну

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"Уряд ще навесні ухвалив рішення - ми продовжуємо фінансувати усі заклади охорони здоров'я і виплачуємо заробітну платню. Це наші медики, вони лікують і українців теж. Ми не можемо залишити людей без медичної допомоги і без заробітної платні", - говорить у коментарі ВВС News Україна Олексій Яременко, заступник міністра охорони здоров'я.

Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни говорить, що медичні заклади мають надавати допомогу усім, хто її потребує. Тому в українських лікарнях допомагають і російським військовим, і українцям, зазначає заступник міністра.

Утім, медики, які працювали в окупації, розповідають, що часто у них не було вибору. Їх змушували лікувати російських військових. Чи забороняли допомагати мирним мешканцям. У багатьох лікарнях в окупованих містах та селах закінчилися ліки. Медзаклади понищені обстрілами чи пограбовані.

За даними Генштабу ЗСУ, за останні місяці з лікарень Скадовська, Генічеська, Каховки та Голої Пристані вивезли майже все обладнання. Там вже нічим лікувати.

З державного бюджету зараз фінансують 590 медичних закладів, які перебувають в окупації або у зоні активних бойових дій, розповідають у МОЗ. Кожен з цих закладів щомісяця отримує кошти у сумі 1/12 від річного контракту лікарні з національною службою здоров'я України.

Станом на початок листопада, НСЗУ перерахувала у ці медичні установи 25,4 млрд грн.

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Для того, щоб до лікарні надходили гроші, з нею має бути зв'язок, а керівництво закладу чи його представники з правом підпису - виїхали на підконтрольну територію.

"З бюджету кошти на рахунок медустанов надходять, гроші на картки працівників нараховують, але чи можуть вони їх знімати, це питання", - каже Олексій Яременко.

Є різні схеми переведення коштів в готівку, розповідають медики з окупованих територій. Хтось користується послугами так званих обнальщиків, коли гроші перераховують на картку, і вони за значний відсоток видають готівку. Десь ще була готівка у банкоматах чи можливість розраховуватися за покупки карткою.

А хтось отримує зарплатню і в гривнях - від України, і в рублях - від Росії.

"Деякі медики добре почуваються і вважають себе рятівниками, вірними клятві Гіппократа. Хтось пішов на співпрацю з росіянами і на нестачу грошей не нарікають. Особливо гінекологи та хірурги", - говорить Катерина, медик з Мелітополя (ім'я змінено).

Водночас мер Мелітополя Іван Федоров каже, що російську зарплату беруть не всі. Цілими відділеннями лікарень відмовляються.

"Ми володіємо інформацією про кожного, хто погодився отримувати зарплату від росіян. Вони рано чи пізно будуть за це відповідати", - розповідав Іван Федоров під час онлайн спілкування з мешканцями окупованого міста. Федоров час від часу публікує списки з іменами колаборантів з Мелітополя, які передає правоохоронцям.

Мер каже, що всі жителі тимчасово окупованих територій Запорізької області отримуватимуть соціальні виплати - лікарі, освітяни, пенсіонери. Всі, крім колаборантів.

Так, за його даними, не отримують зарплатню медики Мелітопольського онкологічного диспансеру, тому що керівництво медзакладу не виїхало на підконтрольну Україні територію і співпрацює з росіянами.

Гроші з держбюджету отримують лише ті лікарні, керівництво яких не співпрацює з ворогом, говорить і Яременко з МОЗ.

"Як тільки дізнаємось, що є колаборація, всі нарахування припиняються. Як тільки є змога призначити нове легітимне керівництво лікарні, то нарахування зарплат відновлюємо",- говорить чиновник.

Зараз близько 40 медичних закладів на окупованих територіях з тих чи інших причин не отримають фінансування - або з ними немає зв'язку, або керівництво співпрацює з росіянами.

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Працюють таємно

"Всі ці довгі місяці окупації наші вчителі отримують платню у повному обсязі відповідно до тарифікації", - говорить Олена, заступниця директора однієї з шкіл у місті на окупованому півдні.

Жінка досі живе в окупації, тому ми не називаємо ні її школу, ні місто.

При цьому школа Олени продовжує працювати, жоден з працівників не пішов у простій.

Частина педагогів виїхали і проводять дистанційні уроки з підконтрольної території. Хтось все ще перебуває в окупації і працює, як може, - перевіряє завдання, готує матеріали до занять. Хоча, часто така робота пов'язана зі ризиками - окупаційна влада примушує вчителів до співпраці і погрожує розправами у разі відмови. Українських вчителів переслідують, викрадають за відмову вчити за російськими програмами.

Українська влада вважає вчителів, які погодилися викладати за програмами РФ, колаборантами. За даними Міносвіти, лише 1,2% освітян на окупованих територіях пішли на співпрацю з росіянами.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Сотні шкіл в Україні пошкоджені

У школах Маріуполя, які розпочали навчання у вересні, дітям забороняють говорити на тему війни та ділитись спогадами про пережите, розповідає радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Там вчителі отримують заробітну платню у рублях.

Над будівлями майорять російські прапори, військові РФ вилучали книжки з історії України, а міністерство просвітництва Росії обіцяє забезпечити всіх російськими підручниками.

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Багато місяців без платні

На співпрацю з росіянами не йшли, вчили дітей за українськими програмами, але по 2-5 місяців не отримували зарплатні. Вчителі з кількох ОТГ на півдні України скаржаться на затримки з зарплатами.

"От уявіть собі, люди працювали, не були колаборантами, а грошей їм не платили по кілька місяців. І це життя в окупації, у постійному страху. І стільки часу без зарплат", - обурюється Наталя, вона живе поруч з одним з таких сіл.

За її словами, сталося це через те, що керівництво шкіл, управлінь освіти, а то і цілого ОТГ стали колаборантами.

"Є директори, які співпрацювали з ворогом. В одній школі вчителька української мови агітувала за референдум, а директорка була не проти. Там виплати припинили. Через кількох зрадників зарплату не отримувала вся школа", - говорить Наталя.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російські військові на вулицях окупованого Мелітополя

Всі українські вчителі в окупації мають отримувати зарплату, якщо вони не стали колаборантами, говорить перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.

У Міносвіти кажуть, що з окупованих територій зараз надходить багато скарг про затримки з платнею. Є інформація про, то що вчителі не отримували вчасно платню у Новій Каховці Херсонської області, у кількох громад Запорізької та у Донецькій областях.

При цьому у МОН кажуть, що гроші вчасно надходять на рахунки місцевих бюджетів. Двічі на місяць - у перший робочий день та 11 числа місяця.

Труднощі з виплатами у Міносвіти пояснюють відсутністю керівників управлінь освіти або іншої людини, яка має право ставити цифровий підпис. Наприклад, коли керівники ОТГ чи управлінь освіти не виїхали на підконтрольну територію, не мають доступу до документів, а значить не можуть нарахувати зарплатню. Або - коли зі школою чи управлінням освіти немає звʼязку.

Вчителі в окупації мають отримувати гроші навіть тоді, коли школи не працюють, а для працівників запровадили простій. Простій - це призупинення роботи за відсутності організаційних або технічних умов, необхідних для її виконання. Якщо простій відбувається не з вини працівника, йому мають платити не менше двох третин тарифної ставки, розповідає освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Проте і з виплатою грошей під час простою є чимало проблем.

Органи управління освітою та керівники закладів освіти, які мають проукраїнські погляди, переважно відсторонені від посад або виїхали за межі окупованих територій, розповідає освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Часто вони не мають змоги видати накази про простій, чи втратили доступ до печаток, електронних цифрових підписів. Через це педагогічні працівники, які відмовляються виконувати вимоги окупантів, залишаються без засобів до існування.

У Міносвіти кажуть, що разом з військовими адміністраціями намагаються вирішити питання з затримкою зарплат.

Наприкінці жовтня мер Мелітополя Іван Федоров розповідав про призначення нових керівників двох сільських військових адміністрацій - Новенської та Семенівської ОТГ. Їх призначили замість колаборантів.

Це означає, каже Федоров, що найближчим часом педагоги, медики та інші працівники бюджетної сфери, що не зрадили Україні, отримають нарешті зарплату.