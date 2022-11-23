Повернення в Грузію – "фатальна помилка" Михаїла Саакашвілі. Що з ним відбувається?

Ніна Ахметелі

ВВС

1 година тому

Автор фото, AFP

Першого жовтня минулого року грузинські телеканали показували кадри затримання експрезидента Грузії Михаїла Саакашвілі у Тбілісі. На них Саакашвілі, який вісім років не був у Грузії, вели двоє поліцейських. Саакашвілі був у наручниках, але широко посміхався.

Минув рік, Саакашвілі досі під вартою, але не у в'язниці, а в клініці у Тбілісі, куди його перевели кілька місяців тому. На своїй сторінці у фейсбуку він коментує події і війну в Україні. Він не виступає, як раніше, з довгими промовами з лави обвинувачених у тбіліському суді, і навіть не може бути присутнім на засіданнях. Причина - його здоров'я. Його близькі кажуть, що йому стає гірше з кожним днем. Єдиний вихід - перевести Саакашвілі на лікування за кордон.

З цим погоджується і частина фахівців. Згідно з висновком центру "Емпатія" - неурядової організації, що провела судово-медичну експертизу із залученням іноземних фахівців, Саакашвілі має важкі діагнози, несумісні з утриманням під вартою.

З вимогою переведення Саакашвілі на лікування за кордон біля будівлі урядової канцелярії 20 листопада зібралися медики, близькі експрезидента, представники опозиції та його прихильники.

"Від двометрового Саакашвілі залишилось 80 кг, люди! Він пересувається з допоміжними засобами, якщо взагалі пересувається, і не може їсти більше трьох ложок. Тобто він доведений до критичного стану. Часу вже немає, секундомір для Михаїла Саакашвілі включений", - заявив на акції один з її ініціаторів, лікар Леван Перадзе.

На знак протесту лікарі, що брали участь в акції, залишили біля канцелярії медичні халати.

"От вам халати, ставте тоді ви діагнози, лікуйте, якщо ви й без нас усе знаєте", - звернувся до влади Перадзе.

Влада заявляє, що Саакашвілі отримує необхідну і своєчасну медичну допомогу та перебуває у відповідній клініці. На запитання про стан Саакашвілі в ефірі телекомпанії "Імеді" міністр юстиції Раті Брегадзе заявив, що про це нехай говорять лікарі, але Саакашвілі у терапевтичному відділенні, а не в реанімаційному блоці, і до нього щодня приходять відвідувачі.

Підпис до фото, На акцію з вимогою переведення Саакашвілі на лікування за кордон до будівлі урядової канцелярії 20 листопада прийшли лікарі, близькі експрезидента, представники опозиції та його прихильники

Саакашвілі повернувся до Грузії восени минулого року. Про це він повідомив, поширивши відеозвернення у фейсбуку.

У владній партії спочатку з глузуванням говорили про його повернення і називали відеозвернення фейками, але пізніше прем'єр-міністр Грузії повідомив, що експрезидента затримали в Тбілісі. До вже висунутих Саакашвілі звинувачень додали нове - у незаконному перетині кордону.

"Отруєння"

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Саакашвілі звинувачують в Грузії у кількох кримінальних справах. За двома з них він був заочно засуджений до шести років ув'язнення ще до повернення до Грузії.

Сам він вважає всі висунуті проти нього звинувачення політичними. Він називав себе "в'язнем Путіна" і після затримання оголосив голодування, яке погодився перервати лише за 50 днів. У лютому цього року Саакашвілі знову оголосив голодування, вимагаючи адекватного медичного обслуговування, яке припинив на 20-й день.

За час перебування під вартою він змінив кілька установ. Спочатку він був у в'язниці у місті Руставі, звідки його перевезли до тюремної лікарні на околиці Тбілісі, а потім до військового шпиталю у місті Горі.

Наприкінці грудня минулого року його знову повернули до руставської в'язниці, а у травні цього року вже перевели до багатопрофільної клініки "Вівамеді".

За словами близьких й адвокатів Саакашвілі, хоч він перебуває в медичній установі, список його хвороб зростає.

Він продовжує втрачати вагу, слабшає з кожним днем, погано пересувається і не може використовувати ліву руку. Крім того, у нього підвищена температура.

За словами його матері Гіулі Аласанія, до списку захворювань нещодавно додався латентний туберкульоз, але лікарі не починають лікування, оскільки це може спричинити ускладнення інших захворювань.

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, Саакашвілі перевели з руставської в'язниці до клініки "Вівамеді" у Тбілісі кілька місяців тому

Адвокати тепер чекають на фінальний висновок центру "Емпатія", під яким підпишуться грузинські й іноземні фахівці, щоб звернутися до суду. Залежно від діагнозів та їхньої тяжкості вони мають намір вимагати звільнення Саакашвілі з-під варти або навіть відстрочки кримінального ув'язнення.

Про те, що роботу над висновком про стан здоров'я Саакашвілі завершено, в центрі "Емпатія" заявили 18 листопада, зазначивши, що він потребує термінової повноцінної діагностики та лікування.

"Це висновок у 188 сторінок, плюс 60 сторінок укладання іноземних фахівців та 2900 сторінок доказів. Це все перекладуть й надішлють іноземним колегам для того, щоб з ними був повний консенсус. Після цього висновок узгодять з юристами і правозахисниками, адже мова йде не лише про його проблеми зі здоров'ям, а й про моменти зазіхання та нелюдського поводження з ним", - пояснює експерт, лікар-невролог Отар Тоідзе, який брав участь у підготовці висновку.

Відправлення Саакашвілі на лікування за кордон - це не прохання, а вимога медичної етики й науки, оскільки в Грузії він не зможе отримати необхідного лікування, стверджує він. Тоідзе порівнює погіршення здоров'я Саакашвілі зі сходами, де чотири щаблі. Четвертий - це смерть.

"Михаїл Саакашвілі ось-ось ступить на четвертий щабель", - каже він.

Автор фото, Georgian Ministry of Justice/Anadolu Agency Підпис до фото, Міністр юстиції Раті Брегадзе запевняє, що держава створила всі умови для захисту здоров'я Саакашвілі

Деталі висновку поки що не розголошують, але заяви близьких про те, що в організмі Саакашвілі виявили важкі метали, викликали підозри, що його могли отруїти.

За словами матері Саакашвілі Гіулі Аласанія, токсикологічний аналіз виявив такі речовини, як талій, барій та срібна вода, і найближчими днями родичі чекають на пояснення від американських фахівців.

Один з адвокатів Саакашвілі Валерій Гелбахіані заявив про підстави вважати, що Саакашвілі був отруєний.

У спеціальній пенітенціарній службі у відповідь зазначили, що жодного офіційного підтвердження про отруєння Саакашвілі вони не отримували. Міністр юстиції Раті Брегадзе закликав не розповсюджувати непідтверджену інформацію. За його словами, щоб не залишалося питань, міністерство звернеться за токсикологічною експертизою до Національного бюро судової експертизи ім. Левана Самхараулі.

Пізніше з'явився пост Саакашвілі у фейсбуці про те, що він ніколи не говорив адвокатам, що підозрює отруєння, і вважає спекуляції на цю тему недоречними.

"Мій стан дійсно погіршується, і особливо погіршився в ці останні два місяці. Лікарі "Вівамеді" докладають усіх зусиль. Важливо, щоб ми довіряли фахівцям, і не треба надто політизувати це питання", - йдеться в опублікованому повідомленні.

Шлях до Грузії

Автор фото, AFP Підпис до фото, Повернення і арешт Саакашвілі викликали хвилю мітингів у Грузії, але згодом лави протестувальників порідшали, а пізніше взагалі зійшли нанівець

Саакашвілі всі останні роки залишався однією з ключових фігур на грузинській політичній арені, попри те, що залишив Грузію після закінчення другого президентського терміну. Тут він мав чимало прихильників, а створена ним партія "Єдиний національний рух" (ЕНД) після зміни влади стала найбільшою опозиційною силою в країні.

Він записував відеозвернення у соцмережах, коментуючи політичні події в Грузії, переважно з України, та закликав населення до активної участі у виборах.

Своє повернення на батьківщину експрезидент, що має українське громадянство, неодноразово анонсував, викликаючи неоднозначну реакцію на батьківщині. У частини населення ці плани викликали надії на кардинальні політичні зміни в Грузії, а у частини - побоювання, що він знову опиниться при владі. Ці очікування не справдилися.

Його повернення напередодні місцевих виборів, а потім і арешт, викликали хвилю мітингів у Грузії, але згодом лави протестувальників рідшали, а пізніше взагалі зійшли нанівець.

"У Саакашвілі був розрахунок на те, що його приїзд гальванізує опозиційно налаштовані маси і призведе до серйозних виступів, які, своєю чергою, призведуть вже до політичних змін. Але виявилось, що у нього хоч і більше прихильників, ніж у будь-кого в опозиції, але це не означає, що вони готові тижнями й місяцями стояти [на мітингах], і їх недостатньо", - каже ВВС політолог Гіа Нодіа.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Саакашвілі залишив Грузію після закінчення свого другого президентського терміну, але залишався однією з ключових постатей на політичній арені країни

У липні цього року адвокати Саакашвілі заявили, що грузинська політика його більше не цікавить."Він не дивиться грузинські телеканали і повністю сконцентрувався на українських. Він каже, що політична ситуація в Грузії його не цікавить, і він ні з ким не контактує у цьому плані", - заявив тоді один з адвокатів Саакашвілі Валері Гелбахіані."Мій батько усвідомлює, що приїхати сюди було помилкою, я чув це від нього не раз. Гадаю, він зрозумів це, він вважає, що не повинен був приїжджати. Сьогодні його пріоритетом є просто вижити і зберегти здоров'я", - скаже пізніше після зустрічі з ним його син Едуард Саакашвілі.

Йде з політики

Після заяв про те, що Саакашвілі йде з політики, деякі експерти прогнозували зміну політичного ландшафту в Грузії, де досі було лише два великі політичні гравці - керівна партія та ЄНД. Така двополюсність, на думку аналітиків, грала на руку владі, яка створювала образ ворога і демонізувала Саакашвілі.

Але на рівні сприйняття населенням відмови Саакашвілі від політики, на думку Гії Нодіа, так і не відбулося. Для більшості прихильників ЄНД ця партія залишається партією Саакашвілі, і боротьба за лідерство, що розгорнулася сьогодні всередині партії, це підтверджує.

Одна з тем для суперництва тут - хто вірний Саакашвілі і готовий на більше для його звільнення.

"Саакашвілі заявив, що йде з політики, але, здається, його прихильники йому не повірили. Вони вважали, що це тимчасовий тактичний крок, який потрібен для звільнення, але якщо його звільнять, він все одно повернеться до політики. Принаймні на рівні сприйняття Саакашвілі залишається чинником, і, на мою думку, так його сприймає і [керівна партія] "Грузинська мрія", - каже він.

В ЄНД зараз готуються до нових внутрішньопартійних виборів. У ЗМІ говорять про чвари, конфлікти та розкол усередині партії.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Голову ЄНД Ніку Меліа частину прихильників звинувачує в ослабленні партії та в тому, що він недостатньо зробив для визволення Саакашвілі з ув'язнення

Непрямий вплив Саакашвілі на грузинську політику через ЄНД зберігається, каже аналітик Гія Хухашвілі. Водночас за його словами, зараз "треба думати і молитися про здоров'я та життя Саакашвілі, а не про щось інше".

Повернення експрезидента до Грузії він називає фатальною помилкою, яка негативно вплинула на внутрішньополітичні тенденції в країні в цілому, а для нього стала особистою трагедією. Сам експрезидент давно це усвідомив, вважає Хухашвілі, але заяви про його звільнення з грузинської політики влада не вважає достатнім аргументом для його звільнення.

"Влада інакше просто не вміє. Вона повинна залишатися в негативному вимірі - вона не каже, що вона - хороша, а каже, що альтернатива ще гірша, ніж вона. Саакашвілі на цю роль підходив, хоча з роками цей фактор слабшав", - пояснює Хухашвілі.

"Того, що Саакашвілі влада відпустить, відкидати не можна, але відпускати його просто так ця влада, звичайно, не хоче, і якщо відпустить, то за хорошу ціну. У чому полягає ця ціна, поки що лишається лише здогадуватись", - додає він.

Підпис до фото, За словами матері експрезидента Гіулі Аласанія, Михайлу Саакашвілі стає гірше з кожним днем

Надії прихильників Саакашвілі на те, що його помилує президент, не справдилися. Саломе Зурабішвілі вже казала, що ніколи цього не зробить. В інтерв'ю ВВС вона пояснила, що не може помилувати Саакашвілі, зокрема, виходячи з законодавства, оскільки судовий розгляд у його справах не завершений. Але, за її словами, вона вже докладно пояснювала в Грузії, чому б не пішла на це, навіть якби могла зробити такий крок.

"У Грузії практично немає родини, яка не відчула б, що означає жити за автократичного режиму. Я не вважаю, що маю ставати інструментом ще більшої поляризації. Але разом з тим, я глава держави і не хочу, щоб колишній президент помер у в'язниці чи страждав від незворотних наслідків", - сказала Зурабішвілі.

За її словами, вона уважно стежить за висновками медиків і вважає, що Саакашвілі слід надати можливість отримати додаткове лікування за кордоном, але таке рішення має ухвалювати суд.

Заклики до звільнення Саакашвілі все частіше лунають з міжнародних трибун та від західних політиків. На думку частини політологів, позиція Заходу може підштовхнути владу до поступок у разі, якщо набуття Грузією статусу кандидата в ЄС для них важливіше за внутрішньополітичні інтереси.

"Поки що ми бачимо, що все навпаки. Головне для них внутрішньополітичні пріоритети та збереження влади, а зв'язки з Європою та статус кандидата - це другорядне питання", - каже Гіа Нодіа.