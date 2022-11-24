"Ми готуємося і до найгіршого сценарію, коли не буде світла, тепла і води" - Кличко

Олег Черниш

BBC News Україна

52 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Мер Києва Віталій Кличко під час інтерв'ю ВВС News Україна, 22 листопада.

Мер Києва Віталій Кличко відверто зізнається, що столиця готується до найгіршого сценарію - коли через російські атаки в місті повністю зникне світло, тепло і вода. Але і на цей випадок у влади є сценарій, як діяти.

Гарно освітлений і просторий кабінет Віталія Кличка на дев'ятому поверсі Київської міської адміністрації нагадує "бюро знахідок".

На численних полицях і столах вперемішку розкладені візитівки гостей, старовинні і сучасні книжки, наприклад, біографія Вінстона Черчилля авторства Бориса Джонсона.

На полицях поруч стоять гетьманські булави і єврейська менора, а також іграшкова статуетка самого Кличка. На стінах прикріплені плани і проєкти побудови нових станцій метро Києва і футуристичного пішохідного мосту на Оболоні.

Повномасштабна війна, розпочата Росією проти України, змусила викинути всі ці графіки робіт до смітника. Але найголовніша ціль Кремля в іншому - російська влада планує занурити 3 млн киян в темряву і холод.

Завдання мера міста Віталія Кличка не допустити цього. Вочевидь, знадобляться надзусилля.

Ми поговорили з мером Києва про те, чи залишаться кияни взимку без тепла і світла, чи можливий новий наступ на Київ та чому в столиці не будують більше укриттів і бомбосховищ.

"Евакуації киян не передбачено"

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ВВС: Пане Віталію, ми з вами зараз в приміщенні (КМДА), де є світло. У вас в квартирі, напевно, є світло. Але багато киян, на жаль, змушені сидіти годинами без світла, без електроенергії…

Віталій Кличко: В мене є до вас питання: звідки ви знаєте, що тут завжди є світло і в мене в квартирі завжди є світло?

ВВС: Хіба це не так? Я думаю, що ваш робочий кабінет має бути одним з перших об'єктів, де зажди є електроенергія.

Віталій Кличко: Відповідаючи на ваше питання, хочу сказати, що в мене ті ж самі умови, що і в інших. Виключень тут немає. Виключення лише для критичних об'єктів життєзабезпечення.

ВВС: Це приміщення не належить до них?

Віталій Кличко: Це приміщення в нас забезпечене електрогенератором. Ще раз наголошую: виключень тут немає. Теплозабезпечення, водозабезпечення, електрозабезпечення - це ключові складники, від яких залежить життєдіяльність міста.

ВВС: Повернімось до теми відсутності світла в киян. На вашу думку, така ситуація буде тривати ще довго чи вона вже стабілізується? Коли ці незручності завершаться, або ж це затягнеться на всю зиму?

Віталій Кличко: По-перше, я хочу наголосити на причині відсутності електроенергії. Це руйнування системи енергозабезпечення не тільки міста Києва, а по всій країні. Ракетними ударами, атаками дронів-камікадзе по трансформаторних станціях, електрогенеруючих станціях. І в цьому напрямку зараз в країні спостерігається дефіцит електроенергії від 30 до 50%, залежно від часу споживання. Така ж сама ситуація в місті Києві.

Потроху ми відновлюємо цю систему, але потрібен час, щоб замінити і відремонтувати. Треба час, обладнання і багато зусиль, щоб воно запрацювало на 100%.

Скільки все це може продовжуватись? Це залежить, по-перше, від нашої протиповітряної оборони, тому що протягом вже не одного місяця є все нові і нові атаки.

Тобто гарантувати, що ми пройдемо цю зиму без надзвичайних ситуацій, які пов'язані з обстрілами, ми не можемо. Навіть попри те, що системи ППО зараз достатньо ефективно працюють, але навіть вони не можуть дати 100% гарантію захищеності. Виходячи з цього, ми прораховуємо різні сценарії розвитку подій.

І не виключаємо також найгіршого сценарію розвитку подій, коли буде повна відсутність електро-, тепло-і водопостачання. Ми повинні бути готові і знати, що при цьому сценарії нам треба робити, щоб забезпечити життєдіяльність, для того, щоб надавати сервіси. Жоден з киян не повинен мати відчуття, що він залишився сам на сам з цією проблемою. Вони мені довірили відстоювати і захищати їхні права і саме цим ми займаємося. Попри дуже складні обставини ми робимо так, щоб в місті електрика, тепло- і водопостачання було.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Ракетні атаки РФ призвели до відключення світла в більшості киян.

ВВС: Дехто з публічних діячів, українських чиновників вже радить громадянам виїхати на зиму в приватні будинки, де є пічне опалення, або взагалі за кордон. Якою буде ваша порада? Кияни можуть залишатися в Києві чи бажано, щоб вони знайшли більш комфортні умови на зиму?

Віталій Кличко: Таким самим чином, як ми прораховуємо різні сценарії розвитку подій, я прошу кожного з киян також зробити моделювання різних сценаріїв і бути готовими. Про всяк випадок, це не буде заважати, якщо у вас будуть запаси технічної і питної води вдома, продуктів харчування, теплих речей. Це буде давати вам впевненість, що в складній ситуації це може допомогти. Обов'язково потрібно такі речі зробити.

У випадку повного блекауту, якщо може відбутись руйнування системи тепло-, водо і електропостачання - ми сподіваємося, що воно не відбудеться, проте було б непогано, щоб кожен мав вже домовленості в передмісті Києва з друзями, знайомими, у кого там будиночок там є, щоб прорахувати такий сценарій, якщо там є теплопостачання, пічка і вода, щоб певний час провести там.

Це виключно тому, що ми проговорюємо різні сценарії. І сьогодні ми робимо все, щоб цього не відбулося.

ВВС: Це найкритичніший варіант, який можна зараз уявити?

Віталій Кличко: Є різні варіанти, але ми прораховуємо найгірший сценарій, коли не буде взагалі тепло-, водо- і електропостачання.

ВВС: При такому варіанті місто буде якимось чином допомагати киянами виїхати, перемістити їх туди, де є умови?

Віталій Кличко: Для такого випадку ми зробили запаси мазуту для теплопостачання, ми зробили в Києві запаси їжі, води. Ми зробили зараз пункти обігріву, де люди можуть провести деякий час, де вони можуть отримати тепло, необхідну допомогу, де вони можуть зарядити свої телефони і павербанки, де є доступ до інтернету і телекомунікацій. Тобто для випадку виникнення надзвичайної ситуації ми готуємось і кожен знає, що він повинен зробити, щоб надати послугу і щоб кожен киянин не відчував, що він сам на сам з проблемою.

Автор фото, Віталій Кличко Підпис до фото, Кличко вказує, що ППО столиці значно посилилась за останні тижні

ВВС: Чи правильно я розумію з ваших слів, що вивозу киян, так званої евакуації, не передбачено?

Віталій Кличко: Евакуації не передбачено. І взагалі, куди нас евакуйовувати? Але якщо ми можемо знайти більш зручні місця, де ми могли б певний час провести, - це інша справа.

Бо насправді завдання усіх цих російських обстрілів, щоб у нас була паніка, депресія, щоб ми усі взяли і евакуювалися, поїхали всі кудись до Європи і залишили їм територію порожню. Це їхня мета, але такого не буде, ми не будемо бігти. Можу вас запевнити. Це наша країна, це наші домівки, це наші міста.

ВВС: Ви можете сказати, на скільки відсотків зараз Київ захищений від ворожих ракет? Тобто ми бачимо, що 10 жовтня були надзвичайно потужні атаки на Київ, а 15 і 17 листопада вже були збиті більшість ракет, які летіли на столицю. Виходить, за цей час суттєво посилився протиповітряний захист столиці?

Віталій Кличко: За це я хочу подякувати нашим партнерами. Ми насправді отримали сучасні системи ППО, які показали себе достатньо ефективно.

Під час атаки на Київ минулого тижня навіть усі ракети були збиті. На жаль, уламки збитої ракети пошкодили будинок, але прямих влучань не було. Тобто система протиповітряного захисту в Києві працює. Але Україна - найбільша країна в Європі і захистити всі енергетичні об'єкти країни неможливо.

До того ж наша енергосистема єдина і всі об'єкти пов'язані між собою. Тому руйнування в передмісті Києва також мають наслідки і для столиці. Гарантувати захист на 100% ми не можемо, але дякую нашим партнерам і нашим військовим, які зараз стали більш оснащені для захисту нашого повітря.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Через відсутність електроенергії кияни змушені проводити час в ресторанах при свічках

ВВС: Доводилось чути, зокрема від вашого радника Юрія Зозулі, про антидронний купол, який має накривати Київ. Ця технологія вже працює чи це певні задуми на майбутнє?

Віталій Кличко: Я хотів би, щоб протиповітряну оборону коментували не волонтери, а професійні військові, які є в складі сил ППО. Вони можуть фахово щось гарантувати. Все інше - це лише думки. Я переконаний в тому, що кожна людина має фахово займатись тією справою, за яку вона несе відповідальність.

ВВС: На відміну від неба, в нас не дуже часто звучить тема захисту Києва з води. Була інформація, що формується військова флотилія на Дніпрі. Вам відомо, чи буде вона якимось чином захищати Київ чи вона взагалі не для цього створюється?

Віталій Кличко: Я зараз не буду вдаватись в подробиці і розповідати, хто, що і де захищає. Але наші Збройні сили повинні захищати нас з води, з повітря, землі і з будь-якого напрямку, з якого може бути ймовірна атака.

"Різдво і Новий рік війна не скасовує"

ВВС: Через місяць вже почнуться різдвяні і новорічні свята. Звичайно, Україна зараз не в такому стані, щоб говорити про гучні святкування. Але в якому форматі ви бачите проведення святкових заходів в центрі Києва, зокрема біля ялинки на Софійській площі, які щорічно проводились? Це буде якась огороджена територія, де будуть всіх відвідувачів перевіряти, або ж взагалі нічого не планується?

Віталій Кличко: Ми живемо в умовах надзвичайної ситуації - воєнного стану. І в таких умовах заборонені масові зібрання. З міркувань безпеки, перш за все.

Проте найбільші свята - Різдво і Новий рік - навіть війна не скасовує. Було багато дискусій в суспільстві щодо того, доречно це робити чи не доречно. Святкувань великих, звичайно, не буде. Але потрібен святковий настрій, зокрема і для великої кількості дітей, які перебувають у Києві.

Як таких святкувань не буде, але символічні ялинки за небюджетні кошти будуть. Бізнес висловив бажання поставити ялинки в ключових районах нашого міста, і ми пішли назустріч, враховуючи те, що ми боремося і за те, щоб був гарний настрій у дітей. Хлопці на передовій роблять все, щоб країна жила. Для того, щоб були маленькі позитивні емоції, попри складну ситуацію.

ВВС: Тобто головна ялинка все-таки буде на Софійській?

Віталій Кличко: Якщо можна її так назвати - "головною"... Але ми зараз не будемо робити, як раніше - "найвища" і "найкрасивіша". Символічна ялинка обов'язково буде. Я звертаюсь до кожного: святкувати ці свята треба в сімейному колі, вдома. Проте ялинки будуть знаходить в ключових місцях в районах нашого міста і на Софійській площі.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Будинок на Печерську, зруйнований під час ракетного удару 17 листопада

"Будувати бомбосховища на цей момент немає сенсу"

ВВС: Головне питання, яке хвилює багатьох і навколо якого багато різних думок, це - чи можливий повторний наступ російських, або й білоруських військ на Київ, за вашими даними і прогнозами?

Віталій Кличко: Я зараз буду говорити речі абсолютно об'єктивні. Не хочу наганяти паніку, але мета агресора, мета Росії, мета Путіна - захопити всю Україну. І не таємниця, що місто Київ є і залишається ключовою складовою в їхніх планах. Вони його хочуть захопити. Тому розхолоджуватись ні в якому разі не потрібно.

Нам треба розуміти це і дотримуватись ключових правил, які знають всі. І до того моменту, поки війна не закінчилась, бути зосередженими на тому, що, імовірно, такий напад на Київ можливий. Не тільки атаки ракетами, дронами, але також військова операція з метою захопити Київ.

Реально це чи ні - це вже інша справа. Я переконаний в тому, що такий варіант подій вже не повториться, коли орки агресора стояли в передмісті Києва. Ми, отримуючи інформацію від військових, зараз підготовлені набагато краще, набагато більше людей вже мають навички, обладнання, озброєння, і такого не повториться ні за яких умов.

Однак, нам потрібно бути готовими. Тому що мета агресора залишилась та ж сама.

ВВС: Якщо провести певну ретроспективу подій, то 9 місяців тому, коли лише почався повномасштабний напад РФ і в 10 км від Києва в Бучі та Ірпені стояли російські війська, чи була у вас впевненість, що Київ вдасться захистити? Чи ви припускали, що почнуться вуличні бої в місті і доведеться боротися за кожний будинок, кожний квартал? Чи ви були впевнені, що місто не впаде, не здасться?

Віталій Кличко: Це було шоком, що після двох місяців тренувань і навчань на білоруському кордоні вони майже за добу дійшли до Києва. Це було шоком для багатьох. Ми готувались до вуличних боїв, це я можу чітко сказати. Саме з цим була пов'язана велика кількість блокпостів і бетонних блоків на в'їзді в Київ. Ситуація в той момент була достатньо критична і розвиток подій міг бути таким, що військові дії вже були б не в передмісті, а в самому Києві. Але завдяки спільним зусиллям, дякуючи волонтерам і добровольцям, цього не сталося.

Я дуже пишаюсь тим, що в Києві були черги людей, щоб записатись в ДФТГ (добровольче формування територіальної громади) і отримати зброю. Одного разу була 2 чи 3 ночі, вітер, сніг, холодно, я поїхав в один із пунктів, який розташований на Троєщині, і побачив чергу майже в кілометр. Хлопці, чоловіки, жінки стояли годинами, днями і нікуди не тікали - вони стояли отримати зброю. Для того, щоб захищати своє місто.

Після таких ночей, коли ти таке бачиш, можна впевнено говорити: я пишаюсь бути українцем. Серед тих людей, які не розгублені, а готові покласти своє життя, захищаючи своє місто. Саме завдяки цьому українському духу ми зараз достатньо успішно захищаємось і відбиваємо території, які були захоплені варваром, агресором, на сході і на півдні України.

ВВС: Ви згадали про блокпости - їх дійсно було багато. Але от інших захисних об'єктів, наприклад, укриттів і бомбосховищ, насправді так і не з'явилось за цей час. Ми бачимо, як в інших містах - Миколаєві, Харкові - будуються спеціальні зупинки, фактично наземні бомбосховища. В Києві, я принаймні не бачив, щоб велась якась робота щодо побудови чи облаштування нових укриттів. Ця проблема буде вирішуватися чи не вистачає фінансів?

Віталій Кличко: Річ у тім, щоб побудувати справжнє бомбосховище треба дуже великі витрати фінансових ресурсів. В місті Києві це зробити достатньо складно з різних причин. Тому нами прийнято рішення, що ми використовуємо приміщення подвійного призначення. Наприклад, підземні паркінги і глибокі підвали перелаштовуються в бомбосховища. А бомбосховища, які залишились з радянських часів, переобладнаються зараз до сучасних умов. Плюс метрополітен завжди був об'єктом подвійного користування, і на час тривоги люди мають можливість переміститись туди під землю.

Будувати спеціальні зупинки як бомбосховища? Вони не відповідають критеріям бомбосховищ, вони можуть використовувати як тимчасові укриття для дуже короткого періоду часу. Але сенсу немає цього робити в Києві.

Наше прохання таке: в кожному з районів кожна людина повинна знати у випадку повітряної тривоги, де найближче бомбосховище, для того, щоб в такому випадку миттєво бути в безпеці.

Більш того, ми живемо в нових умовах, про які пару років тому і думати не могли, тому тепер будівництво всіх житлових будинків буде з урахуванням об'єктів подвійного використання, тобто паркінгів-бомбосховищ, які будуть достатньо глибоко і захищатимуть мешканців цього будинку.

Плани ми зробили, питання тільки в тому, щоб їх реалізувати. Зараз складна ситуація, всі міські гроші йдуть на оборону і на те, щоб вистояти. Ми в цьому році ніяких капіталовкладень не робили, ремонту доріг ніякого не робили, бюджету розвитку в нас також немає, ми тільки фінансували захищені статті бюджету, а саме зарплати.

Будувати бомбосховища в цей момент, коли дуже складна економічна ситуація в країні, немає сенсу.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Вид на лівий берег Києва після ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі 18 жовтня

"Це можна порівняти з мародерством"

ВВС: Ви згадали про будівництво житлових будинків. Ви вже 8 років як очільник Києва і всі ці роки доволі регулярно в місті виникали скандали саме із забудовниками. Насправді силует міста дійсно змінився за цей час і ви це, думаю, самі бачите. Зокрема, виросли висотки в історичному центрі Києва або поблизу нього. І навіть зараз під час воєнного стану багато хто з громадських активістів, які слідкують за забудовами, кажуть, що вони не припинилися, а навпаки активізувалися. Ви з цим погоджуєтесь?

Віталій Кличко: Ні в якому разі я не погоджуюсь із забудовою міста, особливо історичного центру. В цьому напрямку ми прийняли ряд документів і слідкуємо, щоб історичне місто не забудовувалось. Так, є кричущі випадки і скандальні. Ми, наприклад, судимось вже багато років з тим будинком-монстром на Подолі. Але руйнувати ті будинки, які вже побудовані, теж доволі складно.

Дійсно, випадки такі були, що безвідповідальні люди під шумок, поки люди зайняті справою захисту країни, намагаються щось десь швиденько побудувати. Я звертався вже до правоохоронних органів, ми робимо все, що в наших силах щодо анулювання документів. Наше спільне завдання, щоб нічого незаконного в цей момент не було збудовано.

Я вважаю, що, якщо людина зараз порушує такі речі, то це можна порівнювати з мародерством. Одні люди зараз роблять все для перемоги, а інші займаються "чорним бізнесом". Він нелегальний, він не має офіційних підстав. Тому, так, випадки були, ми звертались до правоохоронців і слідкуємо за тим, щоб цього не відбувалось.

ВВС: А як щодо захисту саме історичних будівель? В минулому році це було навіть темою засідання Ради нацбезпеки і оборони (РНБО), де розглядали кейси знищення садиби Барбана, будинку Уткіна в центрі Києва…Такі випадки були не поодинокі і навіть зараз є історичний будинок на Жилянській, куди влучила ракета і який хочуть знести. Археологи заявляють про старовинні печери в центрі Києва, які теж хочуть забудувати. Ви можете пояснити, чому так відбувається?

Віталій Кличко: В історичний будинок на Жилянській попав дрон-камікадзе, він зруйнований, його неможливо відновити. У вас є профільна освіта будівельна?

ВВС: Ні, немає.

Віталій Кличко: Фахівці кажуть, що це неможливо зробити (відновити будинок). Це не Кличко каже. Я, це не таємниця, завжди пишався жити в Києві і завжди згадую свої навички екскурсовода і з великим натхненням вожу по нашому місту своїх друзів і знайомих, які приїжджають сюди вперше. Роблю їм приватні екскурсії. Моє завдання - зберегти історичну спадщину. Це ключове завдання, з яким мене переобрали на посаду.

Автор фото, Віталій Кличко Підпис до фото, Будинок на вулиці Жилянській, пошкоджений під час повітряної атаки 17 жовтня. Цей дім був побудований приблизно 130 років тому і належав власнику київської меблевої фабрики Іоселіану Леву. Громадські активісти вимагають відновити історичний будинок, а не знищувати його повністю.

Так от щодо будинку на Жилянській, то фахівці кажуть, що він зруйнований, що стіни можуть в будь-який момент завалитись. Половина будинку вже зруйнована, а інша - може впасти в будь-який момент. Відбудувати з нуля, так, це інший момент, але не відновити… Якщо фахівці кажуть, що історичний будинок можливо відновити, то ми завжди це робимо.

ВВС: А якщо ні, то на їхньому місці з'являються висотки. Зазвичай, саме так відбувається останніми роками. Чи ви не бачите такої тенденції?

Віталій Кличко: Я можу вам сказати одну річ. Було б непогано, щоб у нас змінилось законодавство і ті люди, які "прихватизували" в 90-ї роки історичні будинки, які руйнуються, які не відновлюються і ми фізично нічого не можемо зробити, щоб їх змусили привести їх до ладу. Потім там виникає чи "хитра" пожежа, чи він просто руйнується від часу, і власник каже, ну от я ж приватизував, це моє приватне майно зруйновано і я починаю на його місці щось будувати.

Це перше. По-друге, щодо висоток. В історичному центрі є норми висотності і неможливо нічого побудувати вище 25 метрів. Це не-мож-ли-во, бо є заборона.

Хіба що за окремим дозволом Київської містобудівельної ради, яка засідає і приймає спільне рішення з представниками громади.

ВВС: Ці питання були б зняті, якби в Києва був генплан...

Віталій Кличко: Ми його повинні були прийняти ще навесні. Але тоді це було неможливо,. Зокрема, неможливо було б провести громадські обговорення. Весною, ми розуміємо, яка ситуація була, і нам всім було не до генплану. Я переконаний що це питання залишається актуальним і буде винесене вже після перемоги.

ВВС: Ви самі виносили в публічну сферу чисельні суперечності, які у вас виникали з Офісом президента. Остання на даний момент пов'язана з вашим протестом проти позбавлення українського паспорта Геннадія Корбана. Тоді ви в інтерв'ю "Бабелю" сказали, що з боку ОП вам були певні натяки-погрози за це. Які у вас зараз стосунки з ОП? Чи продовжуються ці натяки, погрози, чи є зауваження до вас?

Віталій Кличко: Я відверто хочу сказати, що було б дуже немудро в цей момент, коли стоїть питання виживання і майбутнього країни, мати ще якісь суперечки всередині. Ми зараз виносимо за лапки всі ці питання.

Однак ці питання залишились, хоч вони можуть бути і не настільки гострі. Але чутки ходять, що хтось там вже розмірковує про якісь там вибори, коли вони повинні швидко пройти, щоб отримати найкращий результат…

Я завжди казав, що у воєнний час не повинно бути політичних прапорів, політичних партій. Ми повинні всі об'єднатись біля одного прапора - прапора України. Це ключове завдання для кожного українця. І буде великою помилкою займатися зараз політичними розборками.

Але є люди, які, на жаль, продовжують такі речі. Ми не звертаємо на це уваги і робимо все для перемоги, для того, щоб мир якомога скоріше повернувся в Україну.