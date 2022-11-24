Короткі списки Книги року ВВС-2022

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images, видавництва Підпис до фото, Фіналісти конкурсу "Книга року ВВС 2022"

ВВС News Україна оприлюднила Короткі списки літературної премії Книга року ВВС-2022, Книга року ВВС - Есеїстика-2022 та Дитяча Книга року ВВС-2022, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Журі обирало фіналістів серед 38 видань, які увійшли до довгих списків Книги року ВВС-2022.

Усі книжки можна подивитися за лінком нижче.

Переможців конкурсу оголосять у грудні.

До Короткого списку в номінації Книга року ВВС-2022 увійшли:

Ірена Карпа. Тільки нікому про це не кажи. - Київ: #книголав, 2022

Сергій Карюк. Ферія. 13 андалуських днів і ночей. - Київ: Гамазин, 2021

Марина Манченко. Гіркі апельсини. - Київ: Темпора, 2022

Галина Петросаняк. Вілла Анемона. - Чернівці: Книги - XXI, 2021

Андрій Сем'янків. Танці з кістками. Медичний трилер. - Київ: Віхола, 2022

До Короткого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2022 увійшли:

Андрій Бачинський. Примари Чорної діброви. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2022

Катерина Єгорушкіна. Мої вимушені канікули. - Харків: Віват, 2022

Інна Ковалишена. Крута історія України. Від динозаврів до сьогодні. - Київ: Моя книжкова полиця, 2021

Грася Олійко. Сукня для Марусі. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2022 (ШОКАЛО)

Уляна Чуба. Матуся-немовля, або жахливе чудо перед Різдвом. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2022

До Короткого списку премії Книга року ВВС-Есеїстика-2022 увійшли:

Ярослав Грицак. Подолати минуле: Глобальна історія України. - Київ: Портал, 2022

Павло Казарін. Дикий Захід Східної Європи. - Харків: Віват, 2022

Андрій Любка. Щось зі мною не так. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2022

Ірина Магдиш. Ар-нуво. Стилі українського мистецтва ХХ-го століття. - Київ: Портал, 2021

Олена Шульга. Наші. Інженерна історія України. - Київ: Моя книжкова полиця, 2021

Журі конкурсу Книга року ВВС-2022

До журі конкурсу входять:

Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Вадим Карп'як, телеведучий

Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР

Віталій Чепинога, блогер

Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі £1 000 у гривневому еквіваленті.

Видавці книг-переможців у трьох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.

Переможці минулих років:

2021

Артем Чех "Хто ти такий?" (Книга року ВВС).

Петро Яценко "Союз Радянських речей" (Дитяча книга року BBC).

Андрій Содомора "Про що писати…" (Книга року ВВС-Есеїстика).

2020

Сергій Сергійович Saigon "Юпак", (Книга року ВВС).

Уляна Чуба "Мед і Паштет - фантастичні вітрогони" (Дитяча Книга року ВВС).

Оксана Забужко "Планета Полин" (Книга року ВВС-Есеїстика).

2019

Тамара Горіха Зерня "Доця" (Книга року ВВС).

Володимир Арєнєв "Сапієнси" (Дитяча Книга року ВВС).

Тарас Прохасько "Так, але..." (Книга року ВВС-Есеїстика).

2018

Юрій Андрухович "Коханці юстиції" (Книга року ВВС).

Сашко Дерманський "Мері" (Дитяча Книга року ВВС).

Андрій Бондар "Церебро" (Книга року ВВС-Есеїстика).

2017

Катерина Калитко "Земля загублених, або маленькі страшні казки" (Книга року ВВС).

Анна Коршунова "Комп і компанія" (Дитяча Книга року ВВС).

2016

Таня Малярчук "Забуття" (Книга року BBC).

Галина Ткачук, "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС).

2015

Василь Махно, "Дім у Бейтінґ Голлов" (Книга року BBC).

Андрій Бачинський, "140 децибелів тиші" (Дитяча Книга року ВВС).

2014

Софія Андрухович, "Фелікс Австрія" (Книга року ВВС).

Катя Штанко, "Дракони, вперед!" (Дитяча Книга року ВВС).

Сергій Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятиліття ВВС).

2013

Ярослав Мельник, "Далекий простір" (Книга року BBC).

Мар'яна і Тарас Прохаськи, "Хто зробить сніг" (Дитяча Книга року ВВС).

2012

Юрій Винничук, "Танго смерті" (Книга року ВВС).

Леся Воронина, "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів" (Дитяча Книга року ВВС).

2011 - Володимир Рутківський, "Cині води".

2010 - Сергій Жадан, "Ворошиловград".

2009 - Іздрик, "ТАКЕ".

2008 - Люко Дашвар, "Молоко з кров'ю".

2007 - Володимир Діброва, "Андріївський узвіз".

2006 - Сергій Жадан, "Капітал".

2005 - Юрій Винничук, "Весняні ігри в осінніх садах".

Більше інформації про конкурс можна знайти на сторінці Книга року ВВС-2022.

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