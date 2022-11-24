Короткі списки Книги року ВВС-2022
ВВС News Україна оприлюднила Короткі списки літературної премії Книга року ВВС-2022, Книга року ВВС - Есеїстика-2022 та Дитяча Книга року ВВС-2022, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Журі обирало фіналістів серед 38 видань, які увійшли до довгих списків Книги року ВВС-2022.
Усі книжки можна подивитися за лінком нижче.
Переможців конкурсу оголосять у грудні.
До Короткого списку в номінації Книга року ВВС-2022 увійшли:
- Ірена Карпа. Тільки нікому про це не кажи. - Київ: #книголав, 2022
- Сергій Карюк. Ферія. 13 андалуських днів і ночей. - Київ: Гамазин, 2021
- Марина Манченко. Гіркі апельсини. - Київ: Темпора, 2022
- Галина Петросаняк. Вілла Анемона. - Чернівці: Книги - XXI, 2021
- Андрій Сем'янків. Танці з кістками. Медичний трилер. - Київ: Віхола, 2022
До Короткого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2022 увійшли:
- Андрій Бачинський. Примари Чорної діброви. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2022
- Катерина Єгорушкіна. Мої вимушені канікули. - Харків: Віват, 2022
- Інна Ковалишена. Крута історія України. Від динозаврів до сьогодні. - Київ: Моя книжкова полиця, 2021
- Грася Олійко. Сукня для Марусі. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2022 (ШОКАЛО)
- Уляна Чуба. Матуся-немовля, або жахливе чудо перед Різдвом. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2022
До Короткого списку премії Книга року ВВС-Есеїстика-2022 увійшли:
- Ярослав Грицак. Подолати минуле: Глобальна історія України. - Київ: Портал, 2022
- Павло Казарін. Дикий Захід Східної Європи. - Харків: Віват, 2022
- Андрій Любка. Щось зі мною не так. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2022
- Ірина Магдиш. Ар-нуво. Стилі українського мистецтва ХХ-го століття. - Київ: Портал, 2021
- Олена Шульга. Наші. Інженерна історія України. - Київ: Моя книжкова полиця, 2021
Журі конкурсу Книга року ВВС-2022
До журі конкурсу входять:
- Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"
- Вадим Карп'як, телеведучий
- Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР
- Віталій Чепинога, блогер
- Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна
Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі £1 000 у гривневому еквіваленті.
Видавці книг-переможців у трьох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.
Переможці минулих років:
2021
- Артем Чех "Хто ти такий?" (Книга року ВВС).
- Петро Яценко "Союз Радянських речей" (Дитяча книга року BBC).
- Андрій Содомора "Про що писати…" (Книга року ВВС-Есеїстика).
2020
- Сергій Сергійович Saigon "Юпак", (Книга року ВВС).
- Уляна Чуба "Мед і Паштет - фантастичні вітрогони" (Дитяча Книга року ВВС).
- Оксана Забужко "Планета Полин" (Книга року ВВС-Есеїстика).
2019
- Тамара Горіха Зерня "Доця" (Книга року ВВС).
- Володимир Арєнєв "Сапієнси" (Дитяча Книга року ВВС).
- Тарас Прохасько "Так, але..." (Книга року ВВС-Есеїстика).
2018
- Юрій Андрухович "Коханці юстиції" (Книга року ВВС).
- Сашко Дерманський "Мері" (Дитяча Книга року ВВС).
- Андрій Бондар "Церебро" (Книга року ВВС-Есеїстика).
2017
- Катерина Калитко "Земля загублених, або маленькі страшні казки" (Книга року ВВС).
- Анна Коршунова "Комп і компанія" (Дитяча Книга року ВВС).
2016
- Таня Малярчук "Забуття" (Книга року BBC).
- Галина Ткачук, "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС).
2015
- Василь Махно, "Дім у Бейтінґ Голлов" (Книга року BBC).
- Андрій Бачинський, "140 децибелів тиші" (Дитяча Книга року ВВС).
2014
- Софія Андрухович, "Фелікс Австрія" (Книга року ВВС).
- Катя Штанко, "Дракони, вперед!" (Дитяча Книга року ВВС).
- Сергій Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятиліття ВВС).
2013
- Ярослав Мельник, "Далекий простір" (Книга року BBC).
- Мар'яна і Тарас Прохаськи, "Хто зробить сніг" (Дитяча Книга року ВВС).
2012
- Юрій Винничук, "Танго смерті" (Книга року ВВС).
- Леся Воронина, "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів" (Дитяча Книга року ВВС).
2011 - Володимир Рутківський, "Cині води".
2010 - Сергій Жадан, "Ворошиловград".
2009 - Іздрик, "ТАКЕ".
2008 - Люко Дашвар, "Молоко з кров'ю".
2007 - Володимир Діброва, "Андріївський узвіз".
2006 - Сергій Жадан, "Капітал".
2005 - Юрій Винничук, "Весняні ігри в осінніх садах".
Більше інформації про конкурс можна знайти на сторінці Книга року ВВС-2022.
Стежте за перебігом конкурсу на Facebook-сторінці Книги року BBC!
...