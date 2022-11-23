Регіони без води і світла. Наслідки масштабного ракетного удару по Україні

4 годин(и) тому

Автор фото, Getty Images

У середу 23 листопада Росія завдала масштабного ракетного удару по Україні, залишивши без електрики багато регіонів.

Міністерство енергетики України повідомило, що ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій та більшості теплових і гідроелектростанцій, повідомило. Внаслідок цього без електрики залишилась переважна більшість споживачів по всій країні.

За даними Нацполіції, від ракетних ударів Росії у середу постраждали 36 українців, шестеро - загинули.

Повітряна тривога розпочалася о 12:46 і тривала дві з половиною години.

Про влучання в об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки майже одразу повідомила Київська військова адміністрація, а також голови Харківської, Львівської, Чернігівської, Одеської, Запорізької та Хмельницької ОВА.

Київ і область

У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що внаслідок обстрілу у Києві пошкоджена двоповерхова будівля, загинуло троє людей, серед них - 17-річна дівчина. Ще 11 людей постраждали, 10 із них госпіталізували.

У деяких районах Києва після російських обстрілів немає світла. Як повідомив мер міста Віталій Кличко, у столиці також повністю припинили водопостачання.

"Фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити. Просимо, про всяк випадок, запастись водою", - написав Кличко.

Голова Київської обласної адміністрації Олексій Кулеба підтвердив декілька "прильотів" в об'єкти критичної інфраструктури і багатоповерхівки у Вишгороді та приватний сектор у Чабанах.

"Більше 20 постраждалих, яким вже надається вся необхідна допомога. На жаль, один загиблий", - зазначив очільник Київської ОВА.

Київська область повністю знеструмлена. Також частково немає опалення та водопостачання.

У регіоні розгортають пункти допомоги, так звані "Пункти Незламності", де є тепло, зв'язок та альтернативне живлення.

Голови ОВА закликають жителів дізнатися адресу найближчого пункту на сайтах районних рад та органів місцевого самоврядування.

Регіони

Чернігівська та Харківська області повністю знеструмлені. У Харкові призупинив роботу наземний електротранспорт.

Місцева влада Хмельниччини каже про відсутність електропостачання у більшості громад області, крім Білогір'я, Теофіполя, Полонного та Волочиська.

В Одесі міський електротранспорт призупинив роботу, відсутнє водопостачання через знеструмлення всіх насосних станції та резервних ліній, повідомила міськрада.

Немає електропостачання і у всіх районах Запоріжжя, повідомив секретар Запорізької обласної ради.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дим над Києвом 23 листопада

У Львівській області дві ракети влучили по електропідстанції, повідомив голова ОВА Максим Козицький. Наразі півтора мільйони людей у Яворівському, Львівському та Червоноградському районах залишилися без електроенергії.

Голова військової адміністрації додав, що через ракетний удар по енергетичному об'єкту в області застосовують екстрені відключення електрики. Графіки планових відключень не діють.

Про відсутність електрики і водопостачання також повідомляють жителі інших областей.

Відключення по всій Україні

Компанія "Укренерго" попередила, що з 14.45 23 листопада протягом доби будуть аварійні відключення електроенергії по всій території України через ракетну атаку Росії.

У разі потреби енергетики закликають ходити до найближчих пунктів обігріву, так званих "пунктів незламності". Їхня мапа доступна на сайті nezlamnist.gov.ua.

"Рекомендуємо одразу виписати адреси найближчих до вашого будинку пунктів. Там будуть усі базові послуги: це електрика, мобільний зв'язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Безкоштовно і цілодобово", - йдеться в повідомленні.

Там же можна буде дізнатися, де працює найближча АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.

"Укренерго" слідом за органами місцевої влади підтвердило влучення ракет по обʼєктах енергетичної інфраструктури.

Ремонтні роботи обіцяють провести якнайшвидше, але через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах роботи можуть затягнутися.

Знеструмлені атомні станції

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Через масований ракетний удар від енергосистеми відключені енергоблоки Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнської атомних електростанцій.

Про знеструмлення ХАЕС повідомив начальник ОВА Сергій Гамалій.

"Енергоблоки ХАЕС відключені від енергосистеми. Причина повного знеструмлення - масові терористичні ракетні удари по об'єктах енергетики всієї країни", - пояснив він.

Трохи раніше повідомлялося про аварійне зупинення Південноукраїнської АЕС на Миколаївщині.

"Через зниження частоти в мережі аварійне відключення по всій області. Зберігайте спокій, після стабілізації будемо включати", - прокоментував ситуацію начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

В Енергоатомі повідомили, що атомних електростанціях спрацював аварійний захист через зниження частоти в енергосистемі України.

Унаслідок цього всі енергоблоки були автоматично відключені. Радіаційний фон на майданчиках АЕС і прилеглих територіях не змінився, всі показники в нормі.