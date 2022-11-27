"Мама вбила нашого ґвалтівника - але кошмари не закінчилися"

Джун Келлі

BBC News

55 хвилин(и) тому

Вісім років тому Сара Сендс зарізала засудженого педофіла. В інтерв'ю BBC News троє її синів розповіли, що всі вони зазнали сексуального насильства з його боку, і як вони тепер ставляться до злочину своєї матері.

Осінньої ночі 2014 року Сара Сендс вийшла зі свого дому у східному Лондоні з накинутим на голову капюшоном і озброєна ножем. Вона пішла в сусідній багатоквартирний будинок, до квартири літнього чоловіка. Там вона завдала Майклу Плістеду вісім ударів ножем, що пізніше назвали як "умисним та послідовним нападом". Він стік кров'ю й помер.

Плістеду було 77 років і він був засудженим педофілом. У той час йому висунули нові звинувачення. Його звинуватили в сексуальних злочинах проти молодих хлопців у Сільвертауні, де він жив. За законом, як і в усіх подібних випадках, імена цих хлопців не могли бути оприлюднені під час судового процесу.

Тепер BBC News може вперше повідомити, що всі троє хлопців, причетних до справи, були синами вбивці Плістеда, Сари Сендс.

Її старший Бредлі, якому на той момент було 12 років, минулого року відмовився від свого права на анонімність, щоб розповісти про насильство. А в інтерв'ю BBC News його молодші брати-близнюки - Алфі та Ріс - зробили те саме. Коли їхня мати вбила чоловіка, якого звинувачували в насильстві над ними, їм було по 11 років.

Зараз їм 19 і 20 років і вони пам'ятають, як у дитинстві дізналися, що зробила їхня мати. Вони кажуть, що їм було важко, коли вона була у в'язниці. І хоча їхня мама каже, що кається у скоєному, її сини кажуть, що не засуджують її вчинок.

"Знімаю капелюха, подумав я тоді, - розповів Бредлі BBC. - Я не збираюся цього заперечувати".

"Це дало нам відчуття безпеки, - додає Алфі. - Це не зупинило кошмари. Але це дало нам відчуття захищеності, тому що більше не треба було йти вулицею й боятися, що він вийде з-за рогу".

"Він жив буквально через дорогу від нас, - додає Бредлі. - Я може відкрити це вікно, і буде видно його будинок".

Ріс каже, що йому тоді було 11 років, і було "приємно знати, що він мертвий".

"Але це не позбавило нас того, що потім часто прокидалися з плачем "Де мама?", - додає він.

Підпис до фото, Сару Сендс зафіксувала камера відеоспостереження, коли вона виходила з квартиру Майкла Плістеда після нападу

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Сара Сендс із родиною переїхали до свого нового дому в Сільвертауні за кілька місяців до вбивства.

Вона подружилася з Плістедом, який жив одинаком. Він був відомим персонажем у їхньому районі, часто сидів біля газетних кіосків, що давало йому змогу контактувати з місцевими жителями та їхніми дітьми.

"Я думала, що він чудовий старий, - каже вона тепер. - Я готувала йому їжу, доглядала за ним, завжди складала йому компанію, коли мала час".

Плістед сортував газети в магазині, і деякі діти по суботах допомагали йому.

"Він запитав, чи зможе Бред йому допомогти, і він сприйняв це з ентузіазмом", - каже Сендс.

Вона розповіла, що Плістед втирався у довіру до її старшого сина й поступово отримував більше доступу до близнюків. Він запрошував трьох хлопців до себе додому.

Одного вечора близнюки розповіли їй, що, коли вони були в квартирі, Плістед вчинив над ними сексуальне насильство. Через тиждень Бредлі розповів те саме. Плістеда заарештували та звинуватили у злочинах проти її синів.

Поки він чекав суду, суддя випустив його під заставу та сказав, що він може повернутися додому. Сара каже, що вона була збентежена і не могла цього зрозуміти. Вона перевезла свою сім'ю в маленький дім матері.

"Весь світ завмер"

У ніч нападу її зафіксували камери відеоспостереження, коли вона йшла до квартири Плістеда. Вона каже, що хотіла попросити його визнати себе винним і позбавити її хлопців мук виступу в суді.

"Я не знала, чого я туди прийшла, - каже вона. - Я зрозуміла, що зробила величезну помилку. Він ніяк не розкаявся. Він сказав, що мої діти брешуть. Весь світ завмер. У мене в лівій руці був ніж, і я пам'ятаю, як він намагався схопити його". Сара стверджує, що не мала наміру вбивати Плістеда.

Через кілька годин вона здалася в поліцейську дільницю зі своїм закривавленим ножем і одягом. Пізніше під час судового процесу суддя сказав, що не вірить, що вона "раціонально продумала, до чого може призвести взяття ножа", але додав, що "впевнений, що можливість його використання спадала їй на думку".

Сару Сендс засудили за ненавмисне вбивство. Її ув'язнили на три з половиною роки, але пізніше вирок збільшили до семи з половиною років, оскільки його визнали занадто м'яким. Судді апеляційного суду заявили, що вона нічого не зробила, щоб допомогти Плістеду, не викликала екстрених служб.

Вона провела у в'язниці майже чотири роки.

"Я взяла правосуддя до своїх рук, - каже вона зараз. - Мене завжди виховували відповідати за свої вчинки".

Підпис до фото, Майкл Плістед мав кілька судимостей

Поки мати-одиначка сиділа за ґратами, троє хлопців та двоє їхніх молодших братів жили з бабусею.

"Нас було дуже багато в одній кімнаті. Не було жодної приватності, - розповів ВВС Бредлі. - "Бабуся розмовляла з мамою телефоном, коли вона була у в'язниці, й питала її, чи можу я піти пограти у футбол або погуляти з друзями. І часто вона казала "ні".

Алфі каже, що троє братів справді багато чого пропустили. Вони бачили її раз на місяць під час регулярних візитів до в'язниці.

"Іноді просто хотілось розповісти мамі про проблему", - каже він зараз. Їхні друзі знали про те, що сталося. Але Бредлі каже, що пам'ятає, як інші люди запитували: "Де твоя мама? Ми її ніколи не бачимо".

"Вони були на мене злі, - додає Сара. - До того, як я сіла за ґрати, ми були дуже близькі, а потім раптом мене більше не було. Це було жахливо для них".

На запитання, чи відчувала вона докори сумління за те, що забрала життя Майкла Плістеда, вона відповіла: "Звісно". І додала: "Я приношу життя у світ. Мені ніколи не спадало на думку, що я буду винна в тому, що забрала життя зі світу".

Зміна імені

Під час судового розгляду з'ясувалося, що Плістед змінив своє ім'я - раніше його звали Робін Моулт і він був засудженим педофілом. Він мав 24 судимості за сексуальні злочини протягом трьох десятиліть. За свої злочини він сидів у тюрмі. Але ніхто в районі, де він проживав, включно з місцевою радою, не знав про його минуле.

Тепер Сара Сендс приєдналася до лав тих, хто виступає за посилення обмежень для сексуальних злочинців, які змінюють свої імена.

Член парламенту від Лейбористської партії Сара Чемпіон, яка порушила це питання перед міністрами, каже, що деякі сексуальні злочинці використовують нові імена, щоб пройти перевірку перед прийомом на деякі роботи.

"Якщо вони змінили ім'я, вони можуть отримати нові водійські права та паспорт на це ім'я, - каже Сара Чемпіон. - Це дає їм змогу пройти перевірку. І ми виявляємо, що ці люди потім працюють у школах та інших місцях, де є діти та вразливі люди, і використовують свої посади найжахливішим чином".

Найпростішим рішенням стало б те, щоб поліція робила позначки в паспортах і водійських правах порушників під час винесення вироку, сказала Чемпіон у програмі BBC Radio 4 Today.

Це означатиме, поліцію будуть автоматично сповіщати, якщо правопорушник намагатиметься змінити своє ім'я - і можна буде зробити нову оцінку ризику для суспільства, додає вона.

Представник міністерства внутрішніх справ заявив, що цю проблему розглянули, але результати розгляду не можуть оприлюднити, оскільки вони містять конфіденційну інформацію, яку потенційно можуть використати правопорушники, щоб обійти систему.

У звіті йдеться, що Велика Британія має одні з найсуворіших законів у світі щодо ставлення до сексуальних злочинців, які живуть у громаді.

Сару Сендс вийшла з в'язниці в 2018 році. Її сини кажуть, що відтоді їм вдалося відновити стосунки з нею.

"Вона справді намагалася ставитися до нас як до дітей, - усміхається Ріс. - Це було мило, але водночас змушувало усвідомити, скільки років були втрачені".

"Немає нічого, що зможе розірвати наші сімейні узи", - додає Бредлі.

Хлопці кажуть, що в дитинстві шкодували, що розповіли про зґвалтування.

"Якби ми всі тримали рота на замку, у нас була б мама, і ми б ходили по магазинах, ходили в кіно, робили б те, що роблять звичайні 12-річні підлітки", - каже Бредлі.

Але тепер вони кажуть, що усвідомлюють, що жертвам важливо виговоритися.

"Це буде важко, але стане краще, - каже Ріс.

"Завжди треба говорити, - додає Алфі. - Якщо цього не зробити, то буде лише гірше".