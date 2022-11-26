Чи можлива вагітність зразу після викидня чи аборту

Мішель Робертс

кореспондентка BBC з питань здоров'я

1 година тому

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Вагітність за кілька місяців після аборту чи викидня не становить особливого ризику для мами і дитини.

Про це свідчать нові дослідження, які суперечать рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Там радять планувати дитину не раніше ніж за шість місяців після штучного переривання вагітності чи викидня. За цей час організм жінки відновиться, а гормональний фон прийде в норму.

Однак норвезький науково-медичний проєкт PLoS Medicine проаналізував 72 тисячі зачать і припустив, що пари можуть спробувати завести дитину раніше.

Їхній висновок відрізняється від більш ранньої роботи латиноамериканських вчених, який ліг в основу рекомендацій ВООЗ щодо інтервалів між вагітностями.

Британська благодійна організація Tommy's, що займається дослідженнями мертвонародження, заявляє, що жінка може повторити спробу завагітніти відразу після викидня, якщо не має медичних протипоказань.

У ВООЗ підтвердили дослідження і пообіцяли оновити рекомендації.

Норвезькі вчені протягом восьми років досліджували зачаття й породіль і не виявили серйозних відмінностей між вагітностями, що настали пізніше чи раніше, ніж за шість місяців після викидня чи аборту.

Вони вважають, що подружжя мають ухвалювати виважене рішення щодо народження малюка. Але просити почекати шість місяців після викидня або аборту для деяких пар може бути неприйнятно довго, особливо якщо нові медичні дані це не підтверджують.

Норвезька команда також рекомендує провести додаткові дослідження.

Вагітність після викидня

Експерти сходяться на думці, що гарне здоров'я збільшує шанси на зачаття.

Майбутнім мамам рекомендують щодня приймати фолієву кислоту - на етапі планування і до 12-го тижня вагітності.

Це знижує ризик народження дитини з дефектами мозку, черепа та спинного мозку. А також з іншими вродженими зовнішніми (ущелини губи та піднебіння) та внутрішніми (сечового міхура, нирок) дефектами.

За статистикою, приблизно 20% вагітностей на ранніх термінах закінчуються викиднем. З'ясувати точну причину часто не вдається.

Якщо у жінки вже був один викидень, є висока ймовірність, що наступна вагітність буде успішною. Повторний викидень трапляється рідко.

Але для майбутньої матері це однозначний сигнал зайнятися своїм здоров'ям: обстежити статеві органи, гормональну систему, здати аналізи на інфекції, пояснюють фахівці благодійної організації Tommy's.

Також необхідно враховувати психологічний фактор. Деяким парам потрібен час, щоб емоційно і фізично підготуватися до нової вагітності.

"Одні хочуть оплакати втрачену дитину, перш ніж думати про нового малюка. А іншим повторна спроба допомагає змиритися із втратою", - кажуть у Tommy's.

"Це індивідуальний вибір кожного".