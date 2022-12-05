Ембарго на російську нафту: як санкції проти Росії змінюють світовий ринок і що буде далі

Анастасія Зануда

ВВС News Україна

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

З 5 грудня набуває чинності заборона ЄС на імпорт російської нафти, що доставляється морем, - доступними будуть лише трубопровідні поставки.

На додачу до ембарго ЄС приєднався до механізму обмеження цін на російську нафту, запропонованому спочатку США та схваленому G7. Цей механізм полягає в забороні надавати морські послуги для транспортування російської нафти і страхувати такі вантажі, якщо її ціна перевищуватиме певну "стелю" - price cap. ЄС встановив цю ціну на рівні 60 доларів за барель.

Попри те, що схема здається дещо складною, її мета дуже проста - скоротити доходи від експорту енергоресурсів з Росії та одночасно уникнути зростання цін на нафту, якщо припинення поставок призведе до тимчасового дефіциту палива на ринку.

"Ми побачимо, як це спрацює, але те, що я чую від країн в усьому світі - в тому числі за межами Європи - це очікування, що такий механізм допоможе гарантувати подальше надходження енергоносіїв на ринок і водночас обмежувати прибутки, які Росія отримує від цього", - заявляв голова американського Держдепу Ентоні Блінкен.

У жовтні ЄС вже дав "зелене світло" цьому механізму в рамках восьмого пакету санкцій. Як пояснила єврокомісарка з питань енергетичної політики Кадрі Сімсон, "наші санкції поширюватимуться на нафту для країн-членів ЄС, тому ми не купуватимемо російську нафту, починаючи з 5 грудня, і ми покрили можливий розрив у цінах на нафту для міжнародних покупців".

Проте домовитися про конкретні цифри обмежень виявилося непросто. Східноєвропейські країни - Польща, Литва, Естонія - закликали встановити нижчий бар'єр у 30 доларів за барель, ближче до собівартості російського видобутку, який оцінюють у 20 доларів.

Але європейські країни, в економіці яких значну роль відіграють морські перевезення, насамперед Греція, а також Кіпр та Мальта, наполягали на обмеженні у 65-70 доларів, що, власне, відповідало цінам на російську марку Urals на ринку до останніх днів.

За час, поки представники ЄС та G7 не могли домовитися про рівень price cap, ціни на російський Urals впали ще більше - до 52 доларів за барель у російських балтійських портах.

Врешті, буквально в останній день, країни ЄС таки дійшли компромісу щодо обмежень цін на російську нафту - спочатку price cap становитиме 60 доларів за барель і переглядатиметься кожні два місяці так, аби бути нижчою за ринкову на 5%.

"Енергетичне роззброєння" Росії

Український президент вважає справедливим обмеження цін на російську нафту на рівні 30-40 доларів за барель. Саме таку "стелю" ціни Росія "відчує", а санкції будуть результативними, вважає Володимир Зеленський.

"Цьогоріч Європа нарешті здійснює енергетичне роззброєння Росії. Залежність континенту від російських енергоресурсів почала зменшуватися. А має повністю зникнути. І один із ключових інструментів - це обмеження російських заробітків від експорту ресурсів", - заявив президент Зеленський.

"Питання в тому, щоб зробити це не заради того, щоб сказати: ми зробили. Дуже важливо, щоб санкції працювали", - наголосив він.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обіцяє "вдарити по болючому місцю" Росії

Попри те, що західним країнам не вдалося домовитися про обмеження цін на російську нафту у заплановані терміни, це рішення все одно буде ухвалене, заявляла голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, і воно має бути болючим для Росії.

"Ми докладаємо усіх зусиль, аби завдати Росії удар по болючому місцю, і послабити її здатність вести війну з Україною", - заявила керівниця Єврокомісії під час візиту до Фінляндії.

Саме ця війна змусила ЄС ще на початку березня оголосити про програму REPowerEU, за яким Європа хоче повністю позбутися енергетичної залежності від Росії до 2030 року. Проте виглядає, що у деяких питаннях "дерусифікація" енергетичного ринку може бути набагато швидшою.

Ціна нафтового питання

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За підсумками 2021 року Росія була третім найбільшим у світі гравцем на світовому нафтовому ринку (після Саудівської Аравії та США). Вона видобувала 10,5 млн барелів нафти на день, або 14% усіх обсягів.

4,7 млн барелів Росія відправляла на експорт, половину з якого - близько 2,4 млн барелів - купували європейські країни. Крім того, за підсумками 2021 року на Росію припадало до 10% дизелю, що його імпортував ЄС.

70-85% російського нафтового експорту іде морем. Саме із цього виходили у ЄС, коли після понад місяця напружених переговорів у шостому пакеті санкцій, запроваджених проти Росії за агресію в Україні, оголосили про ембарго на "покупку, імпорт та транспортування" танкерної нафти з 5 грудня 2022 року.

Виняток щодо трубопровідної нафти зробили для членів ЄС, яким "через географічне розташування" буде важче отримати доступ до альтернативних російським джерел постачання нафти. Переважно йдеться про Угорщину, яка погрожувала заблокувати спільне рішення ЄС щодо нафтового ембарго, а також про Словаччину та Чехію.

За словами Урсули фон дер Ляєн, морське нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти із Росії до ЄС до кінця поточного року.

Зі способом транспортування пов'язана і "друга черга" санкцій, яка діятиме не напряму, але, як очікують, не менш ефективно - заборонити судноплавним, страховим та перестрахувальним компаніям обслуговувати вантажі російської нафти по всьому світу, якщо тільки вона не буде продаватися за ціною, нижчою від тієї, яку встановлять G7 та її союзники.

Оскільки більшість провідних судноплавних та страхових компаній базуються в розвинених країнах, обмеження, на думку авторів плану, буде важче обходити, та кардинально знизить російські нафтові доходи, - найбільшої статті експорту, з якої переважно фінансується російський бюджет і воєнні видатки, а головне - зможе запобігти різкому стрибку цін, допоможе впоратися з інфляцією та підтримувати стабільність витрат на енергоресурси у Європі, та не допустити зростання цін на пальне в третіх країнах.

"У той час як заборона ЄС на імпорт російської морської нафти повністю залишається в силі, обмеження ціни, щойно буде запроваджено, дозволить європейським операторам здійснювати та підтримувати транспортування російської нафти до третіх країн за умови, що її ціна залишиться під попередньо встановленим лімітом", — пояснювали у Єврокомісії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Європі важко даються нафтові домовленості щодо Росії, але врешті їх ухвалюють. На фото - зупинений нафтопереробний завод PCK у Німеччині, що належить компанії "Роснефть" і отримував нафту через "Дружбу"

У Кремлі кажуть, що західні санкції, особливо енергетичні, і, зокрема, нафтові, є "пострілом собі в ногу", адже вже працюють не стільки проти Росії, яка й надалі отримує сотні мільярдів доларів від енергетичного експорту, а проти власних споживачів, які вже отримали значно вищі ціни на полицях магазинів та у платіжках.

"Зіткнувшись із тим, що зараз відбувається, думають, як від цього піти, обмежити адміністративними рішеннями ціну. Чергова маячня, нісенітниця, яка призведе до подальшого зростання на світових ринках, у тому числі й у Європі. Нічого адміністративним шляхом у сфері економіки та світової торгівлі не можна вирішити", - заявив російський президент Володимир Путін.

За його словами, європейським ринок енергоносіїв перестав бути "преміальним" для Росії, яка може знайти покупців і в інших країнах.

З одного боку, у словах російського президента є логіка: лише за першу половину цього року Росія отримала від експорту нафти 120 млрд доларів - більше, ніж у 2021-му, і набагато більше, ніж Україна отримала фінансової допомоги від західних партнерів за час російського вторгнення. Очікується, що за весь 2022 рік нафтогазові доходи Росії перевищать 325 млрд доларів.

Проте дані міжнародних організацій та розрахунки міжнародних експертів свідчать і про інше.

Так, у першій половині цього року ціни на нафту на тлі швидкого "одужання" світової економіки від ковіду та війни в Україні різко зросли. Далі багато хто очікував ще більшого зростання цін на нафту - аж до 140 доларів за барель, як це прогнозували у Goldman Sachs.

Проте інфляційні процеси, загроза рецесії, політика нульової толерантності до ковіду в Китаї із повним закриттям підприємств та інші фактори спрацювали проти цього, і ціни пішли вниз, відкотившись до довоєнного рівня. За розрахунками Citigroup, якщо рецесія стане загальносвітовою, а економіка Китаю продовжить гальмувати, то ціна на нафту може впасти до 65 дол за барель.

З іншого боку, за пів року, що минули відтоді, як ЄС оголосив про рішення відмовитися від танкерної російської нафти (а з 5 лютого 2023 року до цього додадуться й нафтопродукти), роль Росії як постачальника енергоресурсів на світових та на європейському ринку суттєво змінилася.

Вже у вересні частка європейських споживачів у російському нафтовому експорті скоротилася до 35% порівняно з 50% на початку 2022 року.

Як підрахували експерти Bloomberg, ще до запровадження санкцій Росія вже втратила понад 90% свого ринку нафти у північних європейських країнах - тих, куди паливо доставляли через балтійські та арктичні термінали. Через них на початку лютого цього року йшло близько 1,2 млн тонн російської нафти. Від середини жовтня до середини листопада, у пік сезону, в одному з найбільших європейських портів, Роттердамі, Росія відвантажувала всього 95 тис барелів на день.

Литва, Франція та Німеччина припинили імпорт танкерної нафти з Росії кілька місяців тому, а Польща наслідувала їхній приклад у вересні.

Як йдеться у тематичній доповіді аналітичного підрозділу Economist, наразі Європа переорієнтовується на нафту із Перської затоки, звідки нині постачається 1,2 млн барелів проти 0,5 на початку цього року, а також зі США, поставки звідки зроси до рекордних 1,6 млн барелів на день.

Звісно, країни Перської затоки на чолі із Саудівською Аравією грають у свою гру - не допустити зниження цін та наростити політичний вплив, тож ресурс з цього напрямку може бути обмежений. Проте у Європі розраховують, що тут на допомогу можуть прийти США.

"Діапазон невизначеності" і таємний флот

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Росія просто так не залишить свої позиції на свтіовому нафтовому ринку, але врешті їй доведеться скорочувати видобуток, бо продати стільки, скільки вона продавала до війни в Україні, вже не вдасться

В кожному разі російські нафтові доходи, що дають 15-20% російського ВВП, третину доходів бюджету і близько 40% доходів від експорту, вже знижуються.

За підрахунками Міжнародної енергетичної агенції (ІЕА), за підсумками вересня російські доходи від експорту нафти знизилися до найнижчого рівня цього року і становили 15,3 млрд доларів ( на 3,2 млрд доларів менше, ніж місяцем раніше).

У другій половині листопада середньотижневі російські доходи від експорту нафти, за підрахунками Bloomberg, були найменшими від лютого цього року. І це попри те, що за кілька тижнів до запровадження європейського ембарго низка країн Азії наростили імпорт російської нафти, аби встигнути і не потрапити під грудневі обмеження.

Дані IEA також свідчать, що навіть до того, як європейське нафтове ембарго почало діяти, близько мільйона барелів на день Росія була змушена перенаправити із європейського ринку до Індії, Китаю та Туреччини, які отримують російську нафту зі значними знижками.

"Росія вже не отримує надприбутків. Російський Urals продається на 20-30% дешевше, ніж еталонний Brent. Щойно з'являться додаткові обсяги, знижка може зрости, - вважають експерти аналітичного підрозділу Economist. - Якщо ж Росія буде укладати довготермінові контракти з азійськими країнами, на що вона сподівається, вони будуть вимагати кращої ціни за те, що є гарантованими покупцями російського товару".

Водночас у ІЕА відзначають, що загалом попит з боку азійських країн практично стабілізувався, а це означає, що вони, напевне, не дуже нарощуватимуть імпорт далі, коли на ринку з'явиться російська нафта, від якої відмовилася Європа. Решті світу не сила "проковтнути" такі обсяги, а тому Росії доведеться зменшувати видобуток.

У ІЕА підрахували, що до березня наступного року Росії доведеться щодня видобувати від 1,5 до 2 млн барелів нафти менше, ніж до війни проти України.

Там зазначають, що при зменшенні російського видобутку ціни на нафту можуть тимчасово зрости, але механізм обмеження ціни може цьому запобігти. Врешті, як наголошують у ІЕА, "незліченна кількість невизначеностей і логістичних проблем залишаються, тому діапазон невизначеності ще ніколи не був таким великим".

Автор фото, AFP Підпис до фото, Фотографи зафіксували, як нафту з танкера під російським прапором перевантажують на танкер під ліберійським прапором. Таких прикладів буде все більше, припускають експерти

Про те, що європейська санкції - це серйозно, свідчить і рішення Туреччини, яка заздалегідь, вже з 1 грудня, до початку європейського ембарго, закриє протоки Босфор та Дарданелли для суден, що перевозять російську нафту, якщо вони не матимуть страхового покриття.

Є й ще один фактор, який вказує на те, що попри офіційні заяви, сама Росія також серйозно сприймає наближення нафтових санкцій. Вже близько півтора місяці провідні західні ЗМІ пишуть про дедалі більше "втаємничення" маршрутів доставки російської нафти.

"Танкери, що перевозять російську нафту, стають дедалі більш "втаємниченими" щодо своїх кінцевих пунктів призначення, - помітили аналітики Bloomberg. - Спостерігається різке збільшення кількості суден, які виходять з Балтики та вказують своїм наступним пунктом призначення Порт-Саїд або Суецький канал. Ймовірно, більшість з цих суден почнуть подавати сигнали в бік індійських портів, як тільки пройдуть через канал".

Там також із посиланням на керівника данської компанії Maersk Tankers, що має один із найбільших у світі танкерних флотів, повідомили про формування "тіньового танкерного флоту", зокрема, із кораблів, які ще нещодавно перевозили іранську та венесуельську нафту.

"Якщо ви подивитесь на те, скільки кораблів було продано за останні шість місяців невідомим покупцям, то стане зрозуміло, що створюється флот для того, щоб перевозити ці вантажі (нафту - Ред.)", - цитує агенція головного виконавчого директора Maersk Крістіана Інгерслева.

А що там з газом?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Розірвати газову залежність від Росії найскладніше для ЄС, але це вже відбувається

Якщо домовитися про заборону на імпорт російського вугілля європейським країнам вдалося досить швидко - ще навесні, а нафтове ембарго, хоч і повільно, але набуває форми і сили під кінець 2022 року, то з газом поки що все залишається на рівні заяв про наміри.

Справа у масштабах та глибині залежності. Росія є другим (після США) світовим виробником газу, і газовим експортером №1 у світі.

У 2021 році на російський газ припадало 45% європейського газового імпорту і він покривав 40% потреб у газі. Німеччина, найбільша економіка Європи, залежала від російського газу на половину. Торік російський "Газпром" отримав рекордні доходи - понад 2 трлн рублів (порівняно із 135 млн рублів у 2020-му).

Вже "заднім числом" енергетичну кризу 2020-2021, коли ціни на газ постійно зростали, - не без вагомого впливу Росії, як тоді вважали, - стали називати однією з ознак підготовки Росії до війни проти України.

Через війну в Україні у 2022 році європейські ціни на газ продовжлили рух вгору і зросли в шість разів, а ціна на електроенергію сягнула рекордних 1000 євро за МВт. Звідси - незвична для сучасних європейців і рекордна для євро інфляція, а також закриття підприємств, - особливо у хімічній та нафтопереробній промисловості, де газ є не так паливом, як сировиною.

Але далі щось пішло "не так", і ціни на газ почали знижуватися. Як виглядає, частково "дерусифікувати" газовий імпорт Європі допомогла сама Росія, коли повністю припинила транспортування газогоном Ямал-Європа, і почала прикручувати вентиль на українському маршруті, та, особливо, на Північному потоці.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Він потонув" - цією відомою фразою президента Путіна можна було б описати і те, що сталося із газогоном "Північний потік". Спочатку Росія прикрутила поставки на ньому, а потім одразу у кількох місцях у ньому виникли дірки.

Якщо раніше у Європі планували до кінця цього року скоротити використання російського газу на третину, то по факту це скорочення становить понад 40%.

Сам російський "Газпром" повідомив, що у січні-листопаді цього року видобув майже на 20% менше газу, ніж за той самий період торік. А експорт "в країни далекого зарубіжжя" скоротився на 44,5%.

Там визнають, що "скорочення попиту в Європейському Союзі стало ключовим фактором скорочення попиту на газ у світі". "Газпром" оцінює це скорочення на 55 млрд кубів, а у ЄС скорочення споживання вже склало 50 млрд кубів.

У Київській школі економіки (KSE) підрахували, що тоді як у 2021 році на Росію припадало до 36% газу, що надходив до Європи трубопроводами, то у другій половині цього року її частка скоротилася до 12%.

Натомість європейські сховища - на противагу минулому року - заповнені на понад 92%. Ці обсяги у понад два рази перекривають потреби європейців навіть у разі повного припинення поставок із Росії.

Навіть без ембарго європейські країни заходилися наввипередки шукати альтернатив - від США до Алжиру та Катару, - а також будувати нові стаціонарні термінали для прийняття скрапленого газу одночасно із закупівлею плавучих терміналів. До кінця 2023 року у європейських портах працюватиме п'ята частина від усіх таких терміналів у світі.

Проблема зі скрапленим газом може полягати у тому, що лише близько 37% його обсягів продаються "на місці" чи за короткотерміновими контрактами. Проте цього року європейцям вдалося отримати 70% обсягів скрапленого газу на світовому ринку - ціни в Європі були такими високими, що азійські країни були готові щедро поділитися запасами зі своїх контрактів.

І тут, як і у випадку з нафтою, треба пам'ятати, що у 2021 році саме Європа купила 155 млрд кубів (140 млрд кубів трубопровідного+15 млрд кубів скрапленого газу) із експортованих Росією 240 млрд кубів газу, і саме з Європи надійшло три чверті доходів від експорту. Коли цей потік припиниться, як і з нафтою, Росії доведеться скорочувати видобуток газу. У ІЕА оцінюють це скорочення у 12% вже наступного року. А поки що Росії доводиться просто спалювати "зайвий" газ.

Якщо Європа відмовиться від російського газу, зайві обсяги, як пише Economist, не зможе проковтнути навіть Китай, - пропускна потужність газопроводу до Китаю є значно меншою, а швидко наростити експорт LNG Росія не зможе, зокрема, і через європейські санкції, що стосуються обладнання для нафтогазової галузі. Вже не кажучи про несхильність китайського керівництва набувати критичної залежності від одного постачальника.

Загалом, як підрахували експерти KSE, після набуття чинності всіх європейських санкцій у нафтогазовому секторі очікується скорочення доходів Росії від експорту енергоносіїв на 40%.

"Зміни, що їх спричинила війна, з точки зору санкцій та загального загострення уваги до енергетичної безпеки дорого обійдуться багатьом. І на верхівці списку - Росія. Її доходи від експорту нафти і газу, очевино, зменьшаться кардинально, - вважають аналітики Economist. - І, як би там не було, а європейський ринок для Росії вже ніколи не буде таким, як раніше".