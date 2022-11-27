"Сі Цзіньпін, йди геть!" Як виникли шокуючі протести по всьому Китаю проти влади і компартії

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Другий день протестів у Шанхаї

У Китаї посилилися протести проти урядових заходів щодо боротьби з ковідом, при цьому протестувальники почали висувати й політичні антиурядові гасла.

Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Шанхая. Кореспонденти ВВС спостерігали, як людей заштовхували до поліцейських машин.

Студенти також провели демонстрації в університетах Пекіна та Нанкіна.

На акції протесту в Шанхаї - найбільшому місті Китаю та світовому фінансовому центрі на сході країни - люди відкрито вигукували гасла "Сі Цзіньпін, йди геть!" та "Комуністична партія, йди геть!".

Подібні гасла дуже незвичні для Китаю, де будь-яка пряма критика уряду та глави держави, може завершитися в'язницею.

Як пише кореспондент ВВС Стівен Макдонелл, для політичної організації, яка не має більшого пріоритету, ніж залишитися при владі, такі протести - серйозний виклик.

Уряд, схоже, сильно недооцінив невдоволення політикою "нульового ковіду", яку пов'язують саме з Сі Цзіньпіном, який нещодавно пообіцяв, що вона діятиме й надалі.

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За словами кореспондента, з глухого кута, в який партія, здається, себе загнала, немає легкого виходу.

У влади було три роки, щоб підготуватися до відкриття після локдауну - але замість того, щоб будувати більше лікарняних відділень інтенсивної терапії та наголошувати на необхідності вакцинації, вона вкладала величезні ресурси в засоби масового тестування, карантину та ізоляції, намагаючись перемогти у війні з вірусом, який нікуди не зникне.

Один із учасників акції протесту в Шанхаї розповів ВВС, що був "шокований та схвильований", побачивши людей на вулицях. За його словами, це перший випадок такого масштабного протесту в Китаї.

Одна з учасниць демонстрації розповіла ВВС, що вони питали поліцейських, як вони ставляться до протестів, і відповідь була: так само, як і ви. Але, за її словами, вони носять форму, тому виконують свою роботу.

Інші розповіли про випадки насильства: один із учасників акції повідомив агентству АР, що його друга побили поліцейські, а двох інших оббризкали перцевим аерозолем.

Автор фото, Getty Images

Хоча до ранку неділі хвилювання в Шанхаї стихли, ВВС відзначила посилену присутність поліції в районі проведення акції протесту: на вулицях було кілька десятків поліцейських, приватних охоронців та співробітників поліції у цивільному.

В інтернеті з'явилися фотографії та відеозаписи акцій пам'яті жертв пожежі в Урумчі, з яких і почалися нинішні заворушення, і розпочинаються акції протесту в університетах Пекіна та Нанкіна.

Сотні людей взяли участь в одній із таких демонстрацій у столичному університеті Цінхуа, повідомив один із студентів інформаційному агентству AFP.

Демонстранти несли чисті аркуші паперу - це новий символ непокори китайській цензурі - і скандували гасла на підтримку свободи та демократії.

Відеозаписи протестів складно верифікувати, але на багатьох із них протестувальники відверто критикують уряд і особисто Сі Цзіньпіна.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На кадрах видно, як демонстранти марширують вулицями, закликаючи до припинення локдаунів

Початок протестів

Напередодні у китайських соцмережах з'явилися відео нових масових протестів проти жорстких ковідних обмежень у місті Урумчі Сіньцзян-Уйгурського автономного району. За повідомленнями, демонстрації спалахнули після пожежі в багатоповерховому житловому будинку, в результаті якого загинули 10 людей.

На кадрах видно, як місцеві жителі, багато з яких у масках, після настання темряви збираються на вулицях міста. Після цього починається протистояння із представниками влади, люди скандують: "Кінець ковідному локдауну!"

В іншому відео натовп проривається через бар'єр, який утримують працівники міських служб у захисному спорядженні.

Агентство Reuters підтвердило локацію місця, де проходила демонстрація. Стріми з місця, за якими ВВС стежило у п'ятницю ввечері, також показували протестувальників, які зібралися біля будівлі міської адміністрації.

Критика Сі Цзіньпіна - це незвичайно

Тесса Вонг, репортер Asia Digital

Пожежа в Урумчі стала жахливим сценарієм для багатьох китайців, які останніми місяцями зіткнулися з широкомасштабними обмеженнями: за деякими даними, вони були замкнені у своїй квартирі без можливості вибратися. Влада це заперечує, але це не зупинило поширення суспільного обурення та тривоги.

Зростання розчарування досягло критичної позначки. Мільйони людей втомилися від трирічних обмежень на пересування та щоденних ковідних перевірок. Гнів охопив усі куточки Китаю, від великих міст до віддалених регіонів, таких як Сіньцзян та Тибет, і об'єднав усі верстви суспільства, включно з молодими студентами університетів, працівниками заводів та простими громадянами.

Мірою зростання цього гніву протести проти антиковідних заходів стають дедалі частішим явищем. Але навіть демонстрації, які відбулися цими вихідними, можна вважати незвичайними як за їхньою чисельністю, так і за тим, наскільки присутні критикували уряд і особисто Сі Цзіньпіна.

Деякі вийшли на протест з китайськими прапорами та співали національний гімн - його слова проповідують революційні ідеали та закликають народ "підійматися". Це прояв патріотизму, який також можна розглядати як гостре вираження солідарності з китайськими співвітчизниками, які страждають від політики "нульового ковіду" Сі Цзіньпіна, та заклик до дії.

Ще нещодавно масовий вихід на вулиці сотень людей, які вимагають відставки президента Сі, вважався немислимим. Але після протесту на мосту в Пекіні 22 жовтня, який приголомшив тут багатьох, схоже, поріг для більш відкритої і різкої незгоди з політикою режиму знизився.

22 жовтня на мосту в Пекіні китаєць підпалив покришки і вивісив транспарант із написом "Оголосіть страйк у школі та на роботі, приберіть диктатора та національного зрадника Сі Цзіньпіна! Ми хочемо їсти, ми хочемо свободи, ми хочемо голосувати!"

"Нульовий ковід"

Офіційний Пекін продовжує проводити політику "нульового ковіду". Проте кількість заражень продовжує зростати, а місцеві жителі дедалі частіше висловлюють невдоволення через локдауни.

У той час як інші країни зробили ставку на вакцинацію і на те, щоб навчитися жити з вірусом, Китай пішов шляхом повного придушення кожного наступного спалаху і жорстких обмежень, коли навіть через поодинокі випадки влада відправляє в локдаун цілі міста.

Столиця Сіньцзян-Уйгурського автономного округу Урумчі перебуває у локдауні від початку серпня. Раніше один із мешканців повідомив ВВС, що мешканцям комплексу, де сталася пожежа, було заборонено залишати свої будинки.

Влада Урумчі стверджує, що ковідні обмеження не заважали людям врятуватися від пожежі, і навіть пішла на незвичайний крок - вибачилася, пообіцявши покарати всіх, хто не виконав свій обов'язок.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Кадри з натовпами на вулицях Урумчі з'явилися в інтернеті, але всі відео та повідомлення про це зникли з китайських соцмереж вже до ранку суботи

Інтернет у Китаї жорстко цензурують, і вже до ранку суботи практично всі згадки про протести в Урумчі були вилучені із соцмереж.

Багато ЗМІ повідомляли, що пожежа в Урумчі в четвер, в якій загинули люди, мабуть, була спричинена несправністю в електропроводці, а ковідні обмеження заважали гасінню вогню.

Пізно ввечері в п'ятницю міська влада це спростувала, заявивши, що в проблемах з гасінням були винні припарковані біля будинку автомобілі - вони нібито заважали доступу пожежних машин до будівлі.

Протести в Китаї трапляються рідко, хоча суспільне невдоволення політикою Пекіна у боротьбі з коронавірусом зростає.

Політика "нульового ковіду" пояснюється низьким рівнем вакцинації та зусиллям влади щодо захисту людей похилого віку.

Але ця політика працює не надто ефективно - у середу в Китаї зареєстрували 31 444 нових випадків зараження коронавірусом. Це абсолютний рекорд - навіть більше, ніж під час попереднього піка у квітні поточного року. Тоді китайській владі довелося повністю закрити на карантин Шанхай, і два місяці 25-мільйонне місто фактично провело у повній ізоляції.

Раптові локдауни

Зараз про спалахи захворюваності повідомляє влада 31 провінції, на території яких розташовані й кілька величезних мегаполісів. Серед них - і столичний Пекін (понад 22 млн жителів), і Гуанчжоу - велике торгове місто на півдні країни (18,5 млн), і кілька інших.

Автор фото, REUTERS Підпис до фото, Інтернетом розійшлися відео з Гуанчжоу, на яких поліція в білих захисних костюмах розганяє людей у масках - які, ймовірно, протестують біля заводу з виробництва айфонів

Раптові локдауни, які постійно оголошують у регіонах по всій країні, викликають гнів жителів та провокують вкрай нетипові в умовах авторитарного режиму епізодичні спалахи невдоволення - включно з акціями протесту на найбільшому у світі заводі з виробництва айфонів у Гуанчжоу.

Сіньцзян-Уйгурський автономний округ, крім іншого, зазнає особливого ставлення китайської влади через те, що там проживає уйгурське населення.

У вересні цього року експерти ООН звинуватили владу Китаю у жорсткому поводженні з мусульманами-уйгурами у цій провінції. Автори доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) не виключають, що своїми діями влада КНР могла вчинити злочини проти людяності. За даними ООН, жертвами жорстокого поводження з боку влади могли також стати мешканці регіону, які не сповідують іслам.

Пекін назвав звіт ООН "фарсом", організованим Заходом і заснованим на "дезінформації та брехні, яка була сфабрикована антикитайськими силами".