Як монета відкрила правду про "фальшивого" римського імператора

Паллаб Гош

Науковий кореспондент ВВС

55 хвилин(и) тому

Автор фото, BBC News Підпис до фото, Обличчя Спонсіана І, якого експерти у ХІХ столітті викреслили з історії. Тепер дослідники встановили, що це - зниклий римський імператор

Стародавню золоту монету, знайдену ще 300 років тому, вважали фальшивкою, а імператора Спонсіана I, зображеного на ній - вигаданим персонажем. Однак тепер дослідники виявили, що і те, й інше - справжнє, а викреслений з історії римський імператор дійсно існував.

Монету знайшли у Трансільванії, що колись була далеким форпостом Римської імперії. Вона припадала пилом у музейній шафі, оскільки експерти вважали монету підробкою.

Проте зараз вчені впевнені, що подряпини, досліджені під мікроскопом, доводять, що монета була в обігу 2000 років тому.

Професор Лондонського університетського коледжу Пол Пірсон, який керував дослідженням, сказав ВВС, що був приголомшений відкриттям.

"Ми знайшли імператора. Це була фігура, яку експерти визнали вигаданою і списали з рахунків. Але ми вважаємо, що він був реальним і зіграв свою роль в історії", - каже Пірсон.

Автор фото, Paul Pearson Підпис до фото, Руїни римської фортеці в Трансільванії, де був штаб римських збройних сил і звідки правив Спонсіан

Монета була частиною невеликого скарбу, виявленого 1713 року. Аж до середини ХІХ століття її вважали справжньою римською монетою. Але потім тодішні експерти запідозрили, що вона може бути справою рук фальшивомонетників через її грубе виконання.

Хрест на монеті (а слідом за нею і на імператорі Спонсіані) поставив провідний нумізмат того часу з Національної бібліотеки Франції Генрі Коен. У 1863 році він аналізував монету для свого каталогу і дійшов висновку, що це не просто сучасна підробка, а з "дурною вигадкою" і погано зроблена.

Інші фахівці з ним погодилися, і до цього часу Спонсіан у наукових каталогах не згадувався.

Однак професор Пірсон, побачивши фото монети, звернув увагу на подряпини на поверхні, які, як він вважав, могли свідчити про те, що монета все ж таки була в обігу.

Він зв'язався з Хантеріанським музеєм Університету Глазго, де зберігалася монета, і попросив дозволу попрацювати там разом з іншими дослідниками.

Усі монети з трансільванського скарбу розглянули під потужним мікроскопом і підтвердили, що подряпини та сколи на них відповідають патернам грошей, які зазвичай тримають у гаманцях.

Хімічний аналіз, за словами хранителя монет Хантеріанського музею Єспера Ерікссона, показав, що монети закопали в ґрунт сотні років тому.

Автор фото, BBC News Підпис до фото, Вчені побачили під потужним мікроскопом подряпини та сколи на монеті, які свідчили, що вона була в обігу

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Тепер необхідно відповісти на запитання, ким був Спонсіан.

Дослідники вважають, що він був воєначальником, якому довелося проголосити себе імператором Дакії - найвіддаленішої й найважчої для оборони провінції Римської імперії, що займала частину території сучасної Румунії.

Археологічні дослідження встановили, що Дакію відрізали від решти Римської імперії приблизно 260 року нашої ери.

Тоді лютувала пандемія чуми, Римську імперію охопила громадянська війна, імперія розпадалася.

За словами Єспера Ерікссона, оточений ворогами і відрізаний від Риму, Спонсіан, ймовірно, взяв на себе верховне командування в період хаосу і громадянської війни, захищаючи військове й цивільне населення Дакії до відновлення порядку та евакуації провінції між 271 і 275 роками н.е.

"За нашою інтерпретацією, він відповідав за контроль над військовими й цивільними, оскільки вони були оточені й повністю відрізані. І щоб запустити в провінції економіку, вони вирішили карбувати власні монети", - каже Ерікссон.

Ця теорія пояснює, чому монети не схожі на римські.

"Вони могли не знати, хто був справжнім імператором, адже йшла громадянська війна. Але що їм було потрібно, то це верховний воєначальник без реальної влади з Риму. Він прийняв командування у період, коли таке командування було необхідне", - розмірковує професор Пірсон.

Коли дослідники встановили, що монети були справжніми, і що вони відкрили, на їхню думку, історичну особу, яка досі вважалася вигаданою, вони попередили про це дослідників у музеї Брукенталя в Сібіу, в Трансільванії, де також є спонсіанська монета.

Вона була частиною спадщини барона Самуеля фон Брукенталя, губернатора Трансільванії часів Габсбурзької монархії. Барон вивчав монету перед смертю, і легенда свідчить, що він написав записку зі словом "справжня" - це було останнє, що він зробив у житті.

Автор фото, BBC News Підпис до фото, Монета лежала у шафі в Хантеріанському музеї, оскільки вважалася підробкою

Фахівці музею Брукенталя, як і решта експертів, раніше класифікували цю монету як історичну підробку. Однак, змінили свою думку, коли побачили дослідження британських вчених.

За словами виконувача обов'язків директора Національного музею Брукенталя Олександра Костянтина Читуце, знахідка становить особливий інтерес для історії Трансільванії і Румунії, а також для історії Європи загалом.

"Якщо ці результати прийме наукова спільнота, це означатиме, що до нашої історії додалася ще одна важлива фігура", - сказав Читуце.

Монети виставлені у Хантеріанському музеї у Глазго.