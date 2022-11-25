Голова МЗС Британії Клеверлі: "Мирні переговори з пістолетом біля скроні - не переговори"

Жанна Безп'ятчук

BBC News Україна

2 годин(и) тому

Автор фото, ВВС

Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі вперше відвідав Україну. Він приїхав до Києва після чергової масованої атаки Росії по енергетичних об'єктах, яка призвела до повного блекауту. Міністр зізнається, що це справило на нього величезне враження, адже навколо не було "метушні великого міста".

І з цими емоціями Джеймс Клеверлі повертається до Лондона, аби обговорити подальші кроки на шляху підтримки України у ці нелегкі часи.

В інтерв'ю BBC він розповів, що захоплюється мужністю українців, і пообіцяв підтримку - скільки буде потрібно для перемоги над Росією.

"Українці нас надихають"

ВВС: Ви бачили Київ у суцільній темряві під час блекауту. Яким він вам видався? Поділіться своїми враженнями.

Джеймс Клеверлі: Я звик бачити столицю жвавою, яскравою, де багато вогнів і руху. Коли ми в'їхали в місто, всі вікна були темні. Вуличні ліхтарі вимкнені. Звична метушня великого міста зникла.

Знищення енергетики є актом агресії, актом війни, але спостерігати, як українці обходяться без води і електрики, тому що Володимир Путін намагається заморити їх голодом і заморозити, - це дуже сильно й емоційно. Коли я повернуся до Британії, це точно буде однією з тем, які я обговорю зі своїми колегами.

Ми приїхали вчора, у резиденції не було води. Але водопостачання полагодили. Гадаю, це дуже потужний сигнал українців, які кажуть: "Так, нам потрібна допомога, ми цінуємо підтримку міжнародної спільноти, але ми самі сповнені рішучості підтримувати життя у місті й зберегти свою країну".

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І це дуже надихає і мене, і британців.

ВВС: Україна шукає шляхи розв'язання цієї проблеми за підтримки партнерів, зокрема, Британії, яка стояла пліч-о-пліч від початку російського вторгнення.Ми маємо понад сотню станцій і підстанцій, і захистити кожну - неможливо. Але можна захистити критичну інфраструктуру за допомогою, приміром, ЗРК дальньої дії Patriot та сучасних винищувачів, яких Україна не має. Яка позиція Британії щодо цього?

Джеймс Клеверлі: Ми дуже пишаємося тим, що підтримуємо Україну. Ми одні з перших надали Збройним силам України амуніцію й озброєння. Ми - другий за величиною військовий донор України, регулярно спілкуємось з представниками української влади і дуже уважно слухаємо їхні потреби.

Зрозуміло, що Володимир Путін націлений на українську енергетичну інфраструктуру, і вона потребує систем захисту.

Ми обговорюємо, як всередині Британії, так і з нашими міжнародними союзниками, надання Україні більше засобів протиповітряної оборони. Оборонної техніки, що відповідатиме атакам, які зазнають українці.

Необхідно переконатися, що інтегроване ППО відповідатиме всім вимогам. Ми обговорюємо з урядом України і міжнародними партнерами, яке саме обладнання надати та де найкраще його розмістити.

Оскільки, як ви кажете, є сотні об'єктів інфраструктури, захистити кожен - неможливо, але ми хочемо переконатися, що Україна зможе захистити найважливіші.

Автор фото, ввс

Також ми будемо тиснути на тих, хто постачає Росії військове обладнання. Нещодавно ми запровадили санкції проти Ірану за надання Росії безпілотників, які вона використала для атак на українську інфраструктуру.

Ми співпрацюємо з українським урядом для оборони й стримування, щоб допомогти захистити найважливіше.

"Україну не можна примушувати до переговорів"

BBC: Повертаючись до санкцій проти Ірану, чи бачите ви реальні важелі впливу, які можуть не дозволити цій країні постачати Росії балістичні ракети.

Джеймс Клеверлі: Ми дали дуже чіткий сигнал російській системі та іншим країнам, що напад на Україну в такий невиправданий і незаконний спосіб - неприйнятний, і Сполучене Королівство вживатиме заходів.

Ми запровадили санкції як проти окремих росіян, так і проти російських компаній, які причетні до війни в Україні. Ми також наклали санкції на такі країни, як Іран, що надають військову техніку, яку потім застосовують проти українського народу.

Ми спостерігатимемо, звідки Росія отримує підтримку, а потім шукатимемо шляхи, як не дати їй отримати цю підтримку. Наш меседж чіткий: підтримка Росії у цій жорстокій війні проти України є неприйнятною, і ми діятимемо у відповідь.

ВВС: Чи бачите ви реальні шанси і перспективи для мирних переговорів між Росією і Україною?

Джеймс Клеверлі: Я постійно кажу, що Україну не можна примушувати до мирного врегулювання, яке не працює для самої України. Мирні переговори з пістолетом біля скроні - не переговори.

Ми заявляли, що будемо підтримувати Україну у її самозахисті та у позиції, коли будь-які перемовини мають бути свідомі й чесні. І якщо Росія чекає, що Україна відпустить ситуацію в умовах атак на її енергетичну інфраструктуру, то це було б несправедливо і неприйнятно.

Звісно, ми хочемо, щоб ця війна закінчилась, але вона має закінчитись належним чином, без поспіху.

ВВС: Як ви оцінюєте ризики ескалації, якщо Україна піде у контрнаступ і, можливо, поверне Крим?

Д.К.: Як я вже казав, все, що ми хочемо, - це підтримати Україну. Переконатися, що мирні перемовини підходять самій Україні.

Не думаю що для Британії чи будь-якої іншої країни є прийнятним диктувати українському уряду умови для перемовин. Ми допоможемо з порадою як друзі України, але це - справа українського уряду.

Автор фото, ввс

"Інцидент в Польщі є наслідком агресії Росії проти України"

ВВС: Розкажіть про альянс України, Британії і Польщі. Чи має цей проєкт майбутнє і підтримку?

Джеймс Клеверлі: Міністри закордонних справ Польщі, України й Британії зустрічались в Нью-Йорку на полях асамблеї ООН.

Насправді ж ми спілкуємося досить регулярно. І хоча альянс має формальну структуру, у нас склалися дуже міцні й професійні стосунки. Це дуже ефективна модель, і ми хотіли б її продовжити.

Польща як сусід України надає військову підтримку, приймає українських біженців. Британія також дає прихисток українцям, що втекли від війни.

Відносини між трьома країнами, між трьома міністрами - важливі й міцні. І працювати з ними для мене - задоволення, хоча питання, які ми опрацьовуємо, - дуже складні.

ВВС: Як інцидент з падінням ракети на територію Польщі й загибеллю двох людей змінив курс війни? І хто наразі скоріше потребує систем Patriot - Польща чи Україна?

Джеймс Клеверлі: Обставини навколо інциденту в Польщі - дуже складні й болісні, але я маю міцні стосунки з польським та українським колегами. Ми змогли швидко поговорити, щоб краще зрозуміти, що сталося. Ми досі працюємо над з'ясуванням точних обставин події.

Але це нагадує нам про те, що єдина причина, чому ракети літають небом Європи, - це вторгнення в Україну, яке ініціював Володимир Путін. Тож незалежно від обставин, цей інцидент є наслідком агресії Росії проти України.

Тому ми повинні працювати, щоб Україна могла захистити себе в небі.

Ми також дуже тісно співпрацюємо з Польщею, яка є близьким другом і партнером Британії. І всі ми продовжуємо працювати заради однієї мети - завершити цю війну. Зробити все можливе, щоб вторгнення Путіна в Україну зазнало поразки.

"Ми зробимо все, щоб винні були покарані"

BBC: Раніше ви вже казали про те, що Британія має стратегічну стійкість світового лідера. Що це означає для цього регіону і для війни, яка відбувається на українській і європейській території?

Джеймс Клеверлі: Під стратегічною витривалістю я мав на увазі готовність дотримуватися обраного курсу, це дуже важливо. Володимир Путін вважав, що НАТО і ЄС не зможуть консолідувати зусилля, і що його напад на Україну розʼєднає нас.

Він також вважав, що ми втратимо інтерес до допомоги Україні. Я кажу про те, що ми маємо залишатися твердими у своїх намірах допомагати Україні й захищати свої цінності.

Не можна демонструвати Путіну чи іншому потенційному агресору, що вони можуть чекати довше за нас. Ми маємо показати світу, що залишаємося відданими нашим друзям і захисту наших цінностей. Адже, якщо ми цього не зробимо, ми заохотимо інших агресорів нападати на своїх сусідів чи застосовувати силу для досягнення своїх цілей. Ми не повинні допустити, щоб такий меседж почули у світі.

BBC: Чи вважаєте ви можливим міжнародний трибунал для політичних і воєнних лідерів Росії, якого зараз прагнуть домогтися українські лідери?

Джеймс Клеверлі: Я вже багато про це казав, і моя думка така: у вас є підтримка Великої Британії і Міжнародного кримінального суду, а це організація, яка, ми вважаємо, здатна притягнути до відповідальності, як солдатів, що вчиняли звірства у Бучі чи Херсоні, так і верхівку, зокрема, самого Володимира Путіна.

Я визнаю, що, можливо, для цього будуть потрібні нові юридичні засоби, але хоч який засіб ми б обрали, притягнути цих людей до відповідальності - надзвичайно важливо. І ми маємо обʼєднати зусилля, щоби знайти всі докази воєнних злочинів і звірств, зберегти ці докази і гарантувати, що їх зможуть використати, щоби притягнути злочинців до відповідальності, незалежно від того якого рівня ці злочинці є.

Ми докладемо максимальних зусиль, щоби притягнути до відповідальності цих людей, зокрема тих, хто скоював сексуальне насильство і використовував ґвалтування як збою у війні, ми зробимо усе, щоб вони були покарані за свої дії. Але ми також повинні домогтися того, щоби люди, які ухвалювали рішення, які розпочали вторгнення, також відповіли за свої дії.

Про загрозу використання ядерної зброї

BBC: Останнє запитання і, мабуть, найскладніше, але українці дійсно прагнуть почути відповідь на нього. Британія ділиться з українцями даними своєї розвідки. Тож як ваша країна зараз оцінює ризик використання Росією тактичної ядерної зброї?

Джеймс Клеверлі: Британія хотіла б нагадати Росії, що ще на початку цього року вона пообіцяла, що ядерна зброя ніколи не буде використана і ядерна війна ніколи не буде розпочата. Тож Британія хоче нагадати Росії про обіцянку, яку вона взяла на себе.

Я також хочу нагадати Володимиру Путіну і Росії, що їхній країні нічого не загрожує. Британія, НАТО і Україна ніколи не загрожували Росії. Ми ніколи не говорили про використання ядерної зброї, і Володимир Путін - це єдина людина, яка обговорює таку ескалацію.

Це було б помилкою, жахливою помилкою і, звичайно, на це буде відповідь, але ніхто не говорить про це, крім нього, Росії нічого не загрожує. І ми закликаємо його припинити цю риторику ескалації і зосередитися натомість на деескалації, на припиненні цієї війни і на чесних переговорах для завершення війни.

BBC: Чи розмовляли ви про це з Сергієм Лавровим, чи була у вас така можливість?

Д.К.: Я не розмовляв безпосередньо з міністром зовнішніх справ Лавровим, але я знаю, що цей меседж був дуже однозначно переданий міністром оборони [Британії], премʼєр-міністром і мною. Тому я знаю, що і пан Лавров, і російське керівництво чудово почули сигнал про те, що використання ядерної зброї і навіть самі загрози використати її є абсолютно неприйнятними.