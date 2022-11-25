"Якщо не помрете з голоду, замерзнете". В очікуванні зими на лінії фронту

Абдуджаліл Абдурасулов

BBC News, Авдіївка

1 година тому

Автор фото, Reuters

Цього тижня енергетична інфраструктура України знову зазнала атаки з боку Росії, мільйони людей залишились без світла. Оскільки температура повітря падає нижче нуля по всій країні, є побоювання, що Москва, намагаючись виграти розпочату нею війну, "зробить своєю зброєю зиму". Мало де це помітно так сильно, як у містах уздовж лінії фронту на Сході.

Мешканці Авдіївки навчилися за звуком відрізняти снаряд, що прилітає, від вихідного. Але часто ховатися немає сенсу. Уламки шрапнелі пробивають металеві двері, як папір.

"На війні, - каже Анатолій, - випадково не гинуть, на війні випадково виживають".

71-річному чоловікові довелося переїхати до підвалу після того, як його квартира була знищена пожежею, спричиненою обстрілами. Зараз він дуже боїться виходити з притулку.

"Вийти в магазин чи винести сміття - це акт хоробрості, - каже він. - "Ніколи не знаєш, повернешся чи ні".

Підпис до фото, Як і інші жителі, Анатолій виживає за рахунок допомоги від таких організацій, як Всесвітня продовольча програма ООН

Авдіївка перебуває на лінії фронту з 2014 року, коли почався конфлікт на сході України. Після того, як Росія вторглася в Україну в лютому минулого року, багато хто передбачав, що місто швидко впаде. Проте воно все ще контролюється українськими силами. Певним чином Авдіївка стала символом провалу Росії на Донбасі.

Однак безжальні бомбардування перетворили її на місто-привид. Її гамірні вулиці з барвистими розписами на будівлях тепер безлюдні.

Голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш каже, що російські війська продовжують спроби оточити місто з півдня та півночі.

"Вони не можуть йти на прямий штурм, тому що наші позиції тут добре укріплені, тому їхня тактика проста — зрівняти все з землею, постійний обстріл з артилерії та реактивних систем залпового вогню".

Попри щоденні обстріли, в Авдіївці залишилося близько 2 тисяч людей. Багато з них виживають завдяки гуманітарній допомозі місцевих і міжнародних організацій.

Більшість людей зараз не мають доходів.

До війни Олексій Савкевич організовував мистецькі фестивалі та молодіжні заходи в Авдіївці. Зараз він у бронежилеті розвозить продуктові набори в зоні бойових дій.

"Пенсіонери не можуть зняти гроші, а люди втратили роботу, тому вони багато в чому покладаються на волонтерів, які доставляють їм продукти", - каже він.

Підпис до фото, Олексій Савкевич та його колеги зберігали продуктові набори в місцевій школі, поки її не обстріляли

Зі зниженням температури з'являється новий ворог - холод.

Багато людей покладають надії на стару металеву піч під назвою буржуйка, яка була популярна століття тому. Немає ні газу, ні води.

Щоб залишатися на зв'язку із зовнішнім світом, люди збираються вранці в єдиному місці, де є електрика та мобільний зв'язок.

Місцева влада встановила установку з генератором для живлення мобільної антени. Відвідувачі сидять на сходах і гортають стрічку новин у телефоні, намагаючись дізнатися останні події. Біля входу стоїть стіл, завалений подовжувачами та зарядними пристроями. Звуковий сигнал отриманих повідомлень проривається крізь тишу.

Тут майже всі кажуть, що не хочуть залишати місто.

"Я не готова сидіти в таборах і переїжджати з місця на місце, як бездомна, - каже одна жінка. - І я не можу дозволити собі орендувати квартиру", - додає вона.

Інший чоловік пояснює, що не їде через бабусю, яка не хоче виїжджати з Авдіївки.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Багато квартир в Авдіївці сильно постраждали від російських обстрілів

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Проте місцева влада закликає людей якомога швидше евакуюватися. Попереджають, що багато мешканців не переживуть майбутньої зими.

"Ми їм кажемо, що ми не зможемо забезпечити їх їжею, не зможемо евакуювати людей, навіть якщо хтось вирішить поїхати, тому що дороги не будуть розчищені від снігу", - каже мер міста.

"Ми людям кажемо - ви розумієте, що навіть якщо ви не помрете з голоду, то можете просто замерзнути?"

У місті не працюють екстрені служби, а медична допомога вкрай обмежена. Є один лікар, який зараз живе в лікарні. Він переживає, що буде сплеск захворювань серед людей, які живуть в екстремальних умовах.

60-річна Олена досі живе у своїй зруйнованій квартирі. Вікна розбиті, а підлога може обвалитися будь-якої миті. У будівлю влучив артилерійський снаряд, який залишив велику пробоїну в стіні. Без газу та електрики вона готує їжу на вогні біля житлового будинку.

"Можливо, я поїду. Якщо вони знову обстріляють це місце, вони можуть підірвати весь будинок. Всі ті квартири, які нижче моєї, зруйновані", - каже вона.

Поки Олена чекає, як звариться її суп, над нами пролітає артилерійський снаряд і падає за кілька сотень метрів. Ми повинні зайти всередину, щоб сховатися.

Звуки вибухів і пострілів нагадують усім про те, що зима в Авдіївці криє у собі багато небезпек.