Захід знову застеріг про можливу хіматаку РФ в Україні. Чи є підстави?

Олег Черниш

BBC News Україна

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Білий дім, за повідомленнями західних ЗМІ, стурбований можливим застосуванням Росією хімічної зброї в Україні. Це може статися на фоні поразок російської армії на полі бою.

Американське видання Politico з посиланням на шість інформованих джерел у владі США повідомило 23 листопада про занепокоєність адміністрації Білого дому можливим застосуванням хімзброї в Україні.

Це начебто може статися, якщо російські війська продовжать зазнавати поразок на полі бою.

Це не перша "тривожність" щодо цього питання, яку висловлює адміністрація Байдена з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Ще навесні після поразок росіян біля Києва американські ЗМІ, знову ж таки з посиланням на джерела, повідомляли про розробку у Вашингтоні алгоритмів реагування на можливу хіматаку Росії.

Тоді ж українська влада вустами секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова, заявила, що "готується", бо Росія "може це зробити".

Підвищена готовність

Тепер, повідомляє Politico, американська влада почала докладати зусилля, щоб підготувати союзників до можливої хіматаки РФ, а також мобілізувати нові ресурси та інвестиції у виробництво систем виявлення хімікатів.

Серед джерел, які говорили з виданням на умовах анонімності, були зокрема представники міністерства оборони США.

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Їхні прогнози менш песимістичні.

"Сполучені Штати не мають жодних розвідданих, щоб припустити, що така (хімічна) атака в Україні є неминучою, кажуть співрозмовники. Фактично, багато чиновників Міністерства оборони вважають, що бойові дії припиняться протягом зимових місяців, і жодна сторона не зможе захопити багато позицій", - повідомляє ЗМІ.

Однак, в разі продовження втрат на полі бою або повного розпаду російської армії деякі високопосадовці, які працюють над цим питанням, дійшли висновку, що Москва може вдатися до застосування хімічної зброї.

В тому числі до застосування бойової отруйної речовини нервово-паралітичної дії "Новачок", яким вірогідно був отруєний російський опозиційний політик Олексій Навальний.

Таку хіматаку в Україні Росія змогла б приховати, оскільки для неї можуть бути використані складники на фармацевтичній основі. Крім того, деякі хімічні речовини можна перетворити на аерозоль або використовувати в боєприпасах, щоб завдати шкоди великій групі людей.

Експерти та офіційні особи заявили, що відстежувати фармацевтичні агенти та збирати інформацію про їх розробку, особливо для наступальних цілей, стає дедалі складніше. Речовини, які використовуються для розробки хімічної зброї, легко приховуються, і їх можна використовувати в законних галузях промисловості, цитує Politico експерта Грегорі Кобленца, директора аспірантської програми біозахисту в Університеті Джорджа Мейсона.

Цієї осені міноборони США направило групи спеціалістів до країн Східної Європи, щоб оновити готовність їхніх збройних сил щодо процедур у разі хімічної або біологічної загрози. Крім того, наголошує видання, Сполучені Штати надали Києву хімічне, біологічне та ядерне захисне обладнання в рамках мільярдної безпекової допомоги.

Ще навесні американське видання The New York Times з посиланням на фахівців і аналітиків писало про "реальні підстави" бути занепокоєними щодо застосування Кремлем хімзброї в Україні.

Це начебто мало дати ефект залякування і допомогти просуванню військ РФ на полі бою.

Однак з того часу російські збройні сили не лише не просунулись на фронті, але й змушені були відійти з вже захоплених територій Харківської, Херсонської і Луганської областей України.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Наслідки хіматаки в Сирії. Росія відкидає звинувачення у своїй причетності до цих інцидентів.

Звідки в Росії хімічна зброя?

Крім отруєння Навального, російська хімічна зброя залишила слід у Великій Британії.

У 2018 році колишній російській розвідник Сергій Скрипаль і його донька ймовірно були отруєні хімічною речовиною нервово-паралітичної дії класу "Новачок".

Вони потребували медичної допомоги, але вижили. Однак випадковою жертвою хіматаки стала 44-річна жителька містечка Еймсбері Доун Стерджесс, яка вірогідно тримала в руках флакон, де був "Новачок".

Британія заявила про причетність російських спецслужб до інциденту. Москва всі звинувачення заперечує.

Так само вона не визнає свою причетність до хіматак у Сирії. Їх, за даними ООН і міжнародних спостерігачів, проводили провладні сирійські сили. Можливо, за підтримки РФ.

Уперше бойові отруйні речовини були застосовані ще під час Першої світової війні. У лютому 1915 року французькі війська почали використовувати гранати з хлором. Але цей спосіб був не дуже ефективним і не був суттєвою перепоною для просування противника.

Хімічні атаки німецьких військ в квітні 1915 року з розпилюванням хлору мали більш потужний ефект.

Вважається, що під час Першої світової було застосовано близько 130 тисяч тонн хімічних сполук на полі бою, від яких загинуло приблизно 100 тисяч людей.

Майже відразу після війни постало питання щодо обмеження використання хімічних речовин для атак. Щоправда, конвенція про їх заборону була презентована в ООН лише в 1992 році, а набрала чинності в 1997. Росія приєдналась до цього документу ще в 1993 році.

До речі, згідно з текстом конвенції, усі її країни-члени мали б ліквідувати свої запаси хімзброї упродовж 10 років з набуття чинності домовленності, тобто до 2007 року.

Однак, багато експертів вважають, що Росія, попри свої публічні обіцянки, так і не ліквідувала свої запаси, більш того - продовжує синтезувати нові бойові речовини.

Їх вона і може використати в Україні, допускає хімік-токсиколог Володимир Саркісян, що зокрема займається аналізом застосування отруйних речовин в бойових діях.

"Що стосується хімречовин, то скоріше це буде не "Новачок", а звичайна нервово-паралітична отрута, чи то зарін, чи то зоман, чи то табун. Тобто ті хімречовини, які виготовлялися ще в Радянському Союзу в промислових масштабах. Вони є, попри те, що росіяни казали в 2017 році, що повністю позбулись хімічної зброї", - пояснює він BBC News Україна.

Що стосується "Новачка", то його бойова дія більш потужна, ніж в того самого зарину чи зоману, але об'єми цієї речовини надзвичайно малі і російська промисловість неспроможна виготовляти його у великих масштабах.

За словами Саркісяна, дізнатись, скільки насправді зараз в РФ хімічної зброї, неможливо, бо міжнародні інспектори не отримують дозволу для перевірки російських арсеналів.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Застосування бомб з отруйними тоскичними речовинами в передмісті Дамаска, квітень 2018 року

Несприятлива погода і невигідні наслідки

Проведення хіматаки в Україні експерт вважає можливим, зокрема зважаючи на "терористичний стиль" війни Кремля і на фігуру командувача угруповання окупаційних військ РФ - генерала Сергія Суровікіна. Він тривалий час командував угрупованням російських ЗС в Сирії саме в той момент, коли там була застосована зброя масового ураження.

Крім того, хімзброя - це "низькотехнологічна зброя", яка не потребує потужної технологічної бази і ретельного обслуговування. "Це, грубо кажучи, просто контейнер з отрутою і все", - вказує Саркісян.

Отруйну речовину можна помістити в боєголовку балістичної ракети, наприклад, "Іскандер". Збиття саме такого типу ракет викликає максимальні складнощі для української протиповітряної оборони.

Але з іншого боку - саме зараз, в зимових погодних умовах, застосування хімзброї буде максимально недієвим, каже експерт-токсиколог.

"Зараз холодна пора року, а нервово-паралітичні гази є насправді не газами, а рідинами, які на холоді випаровуються слабко. Тобто, якщо і буде якесь зараження території, то лише точкове. Кількість постраждалих буде невеликою, а зробити масове отруєння - нереально".

Крім того, взимку люди переважно перебувають в приміщеннях, а не на відкритому повітрі, отже вплив летючих отруйних речовин на них мінімальний, а за умови щільно закритих вікон і дверей - взагалі відсутній.

Єдиний плюс для Кремля від можливого застосування хімзброї - психологічний ефект. Адже вперше за 100 років одна країна відкрито порушить конвенції і застосує зброю масового ураження проти іншої країни.

Військовий аналітик, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник запевняє, що використання хімзброї для військової переваги на фронті також малоймовірне.

Перш за все через можливість ураження власних військ. Відповідно, застосовувати її проти збройних сил противника РФ не готова.

"Росія зараз технічно не готова застосувати хімічну зброю на полі бою без гарантії, що не завдасть критичної шкоди власним військовослужбовцям", - каже він ВВС News Україна.

Хоча повідомлення про точкові застосування малопотужних видів озброєння з хімічними речовинами дратівливої дії вже були. Зокрема, наприкінці вересня оперативне командування "Південь" заявило про застосування росіянами хлорпікринових гранат. Це хімічна речовина з сильною подразнюючою дією. Жертв під час імовірної атаки не було.

Український генштаб поки що не спостерігає приготувань росіян до масштабної хімічної атаки.

"Однозначно у них хімічна зброя є, у них підрозділи РХБ (радіаційного, хімічного і біологічного) захисту на території України, які можуть застосовувати хімічну зброю, є. Але розвідка не підтверджує те, що росіяни масово перевозять боєприпаси з отруйними речовинами", - заявив заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ Олексій Громов державному агентству "Укрінформ".