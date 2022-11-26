"Гол у власні ворота". Як звірства Росії в Україні об'єднали НАТО

Катя Адлер

Редакторка BBC з питань Європи

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Нині у НАТО цілком задоволені своєю роботою.

Звичайно, нікому у штаб-квартирі в Брюсселі не подобається ситуація, що склалася в Європі після вторгнення Росії в Україну. Але там кажуть, що здивовані й вражені такою "сильною" згуртованістю всередині альянсу.

"Якби ви запитали мене в лютому або пів року тому, я б не спрогнозував тієї єдності, яка зараз є у наших лавах", — сказав мені офіційний представник США в Брюсселі.

Згадайте незліченну кількість заголовків, що пророкували розкол підтримки Заходу. Цього літа говорили про "втому від України".

Зростання вартості життя та високі ціни на енергоносії, пов'язані із вторгненням Росії, мали на меті зменшити підтримку Києва західними лідерами.

Оскільки Росія має найбільший запас ядерних боєголовок у світі, прогнозували, що деякі країни відійдуть від України, побоюючись рішучих дій з боку Москви.

Але цього не сталося.

То що ж об'єднує західних союзників?

"Рішучості у підтримці України надають звірства Росії, спрямовані проти цивільних та об'єктів інфраструктури", - сказав мені на умовах анонімності один з високопосадовців НАТО.

"Кадри воєнних злочинів, які ми щодня бачимо на наших екранах. Від цього важко відвернутися".

Росія неодноразово заперечувала скоєння воєнних злочинів в Україні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Україна звинувачує Росію скоєнні воєнних злочинів, зокрема, у Бучі під Києвом

Захід каже, що тактика Кремля зазнала невдачі.

"[Москва] намагалася шантажувати й маніпулювати країнами, які підтримують Україну, сигналізуючи їм: "ми можемо змусити вас страждати", — сказав мені посадовець з великої країни НАТО.

"Але це має зворотний ефект. Так само, як щоденні воєнні злочини РФ не змогли зламати українську рішучість".

Зворотний ефект

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Москва була категорично проти розширення НАТО на схід, але напад на Україну став у цьому сенсі голом у власні ворота.

Фінляндія і Швеція відмовилися від багаторічного нейтралітету і заявили про намір вступити до Північноатлантичного альянсу. Обидві країни вважають, що російське вторгнення в Україну кардинально змінило загрози й ризики для їхньої національної безпеки, і в нових умовах найкращий спосіб її отримати - стати частиною НАТО.

Країни НАТО підтримують Україну практично і політично.

Там кажуть, що допомога Україні зараз є більш обдуманою й довгостроковою, ніж у перші панічні тижні після вторгнення Росії.

Але альянс свідомо проводить межу між військовою підтримкою, яку надає своїм членам, і Україною, де рішення про допомогу ухвалюють і надають уряди країн-членів НАТО, а не альянс.

Цю "тонку" відмінність, як сказав мені один дипломат з Брюсселя, Кремль не визнає. Але це важливо для самого НАТО, оскільки там відчайдушно намагаються уникнути ескалації конфлікту з Росією, що має ядерну зброю.

Тож НАТО значно посилив обороноздатність країн-членів, географічно близьких до Росії, але місію в Україну не відправив.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Артилерія, надана країнами-членами НАТО, відіграла ключову роль у війні

Аналітики кажуть, що вартість допомоги Україні - мізерна порівняно з тим, що США чи європейські країни, як-от Франція чи Британія, витратили в Іраку та Афганістані, але варто поглянути на недавні опитування громадської думки у Німеччині, Франції й Італії.

Там підтримка санкцій проти Росії, які безпосередньо впливають на вартість життя в цих країнах, ослабла. За неї виступають лише 28% у Франції й Німеччині та 26% в Італії, свідчать дослідження Morning Consult.

Але лідери цих країн непохитні у своїй підтримці України. Можливо, зараз вони навіть більш стійкі, ніж на початку вторгнення РФ.

Це дуже контрастує з війною у Перській затоці. Тоді Берлін і Париж без вагань відмовилися від участі через сильні антивоєнні настрої всередині країн.

То що відбувається зараз?

Усе просто: напад Росії на Україну - це 11 вересня для Європи, вважає Каміль Гранд, який донедавна був помічником генерального секретаря НАТО з оборонних інвестицій, а тепер працює у Європейській раді з міжнародних відносин.

"[Російське вторгнення] стало тривожним сигналом для оборони й безпеки, - каже він. - Ключовий момент, який змінює правила гри і переносить конфлікт безпосередньо до наших кордонів".

Хоч би яким був результат для самої України, він прогнозує, що ситуація в Європі на довгі роки залишиться складною — геополітично та безпеково.

Офіційний представник США у Брюсселі йде ще далі: "Те, що зробила Росія, змінило парадигму безпеки у всьому світі".

За його словами, не лише НАТО визнало це. Інші демократії, як-от Японія, Нова Зеландія, Південна Корея та Австралія, розглядають дії Володимира Путіна як серйозну загрозу демократичному світовому порядку.

Є відчуття, що якщо йому "зійде з рук" те, що він робить в Україні, в безпеці не буде ніхто.

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Єдність цілей

Захід та його союзників звинувачують у лицемірстві й подвійних стандартах - вони нібито захищають Україну й обвинувачують Росію у воєнних злочинах тоді, як їм самим закидали порушення прав людини та воєнні злочини в Іраку.

І підтримка сирійських біженців у Європі 2015 року була скромнішою, ніж та, яку отримують українці, що тікають від війни.

Ще в лютому шок від російського вторгнення в Україну і побоювання щодо ширших наслідків, якщо дії Кремля залишаться без контролю, спонукали США відвернутися від Китаю та Індо-Тихоокеанського регіону.

Можливо, саме рішучість США та агресія Росії в Україні змінили тон керівництва Франції, Німеччині й Італії, який спочатку багатьом видавався надто м'яким щодо Росії.

Берлін і Рим мали тісні ділові й енергетичні зв'язки з Москвою.

Нині ж Німеччина є четвертим за величиною донором військової допомоги Україні.

ЄС швидко спрацював на рівні держав-членів, щоб подолати енергетичну залежність від Росії, а Еммануель Макрон не соромиться у висловлюваннях, коли йдеться про Москву.

"Воєнні злочини, які не можуть залишитися безкарними", — так він схарактеризував напади на цивільне населення й інфраструктуру України, внаслідок яких 75% Києва залишились без електрики й води.

"Спочатку ми (в НАТО) дійсно мали певні розбіжності, — сказав офіційний представник США в Брюсселі. - Але більше ні".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Після російських атак на інфраструктуру мільйони українців без світла і води

Президента Франції і канцлера Німеччини часто критикують за телефонні розмови з Путіним.

"[США] також мають відкриті лінії зв'язку з Москвою. Не для обговорення майбутнього України - це мають вирішувати українці, - а для інших питань, таких як ядерна загроза", - каже експерт з питань оборони Каміль Гранд.

Але що буде у довгостроковій перспективі? Іноді здається, що в Парижі й Берліні думають, що коли криза в Україні закінчиться, можна буде повернутися до "звичайного бізнесу" з Росією.

Офіційний представник США каже, що сумнівається у цьому. Але чи можливо говорити про майбутнє європейської безпеки і повністю виключати Росію.

Зараз, коли на порозі холодна й сувора зима, немає й натяку на те, щоб великі гравці НАТО розмірковували про врегулювання ситуації шляхом переговорів між Росією й Україною.

Захід визнає, що змусив Україну піти на невигідні мирні переговори з Росією у 2014 році, а у 2022 році Москва повернулася з новими вимогами.

Країни НАТО, які підтримують ЗСУ, кажуть, що мають допомогти Києву діяти рішуче у військовому відношенні, щоб Україна мала вигідне становище, коли нарешті настане час для переговорів з Росією.

Але, за словами президента Володимира Зеленського, зараз він навіть віддалено не думає про це.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, ЗСУ поступово відвойовують захоплені росіянами землі

Однак було б наївно вірити, що між союзниками України більше немає розбіжностей.

Британія має більш "яструбину" позицію щодо Москви. З нею погоджуються члени НАТО, які географічно ближчі до Росії чи мають болісну історію з нею, як-от країни Балтії та Польща.

Про Німеччину сьогодні говорять як про "мовчазного партнера", який платить і не базікає. Сполучені Штати намагаються зберегти рівновагу як всередині альянсу, так і ззовні, щоб уникнути прямого військового контакту з Москвою.

Ці національні відмінності називають "нюансами".

Цей конфлікт не має легких шляхів вирішення, каже експерт Каміль Гранд.

Завдання всіх залучених країн, безперечно, полягатиме в тому, щоб зробити цей кінцевий сценарій керованим.

Як би це не виглядало.