"Ми не можемо жити у світі, де собаки їдять дітей"

34 хвилин(и) тому

Попередження: подробиці цієї історії можуть засмутити

Минулої неділі вранці жителі містечка Фомолонг у Південній Африці прокинулися від жахливих криків.

Вони лунали від трирічного хлопчика, на якого напали, а потім на смерть розтерзали два американські пітбультер'єри.

Малюк був разом із друзями у сусідському закритому дворі, де двох пітбулів зазвичай тримали у клітці. Але того ранку вони були на волі.

Коли діти гралися, собаки накинулися на Кекецо Сауле.

Його спустошена родина каже, що напад тривав кілька хвилин.

"Якби хтось не відтягнув його, собаки б його з'їли", - розповіла BBC тітка хлопчика Нтабеленг Сауле.

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"З одного боку його обличчя не було, і видно було його мозок", - додала вона.

На відео, знятому під час нападу, видно, як налякані родичі та сусіди кричать від шоку та дивляться на злих собак, не знаючи, що робити та як втрутитися.

Лише коли хтось облив собак гарячою водою, люди змогли відтягнути від них мертве тіло Кекецо.

У припливі гніву натовп, який кинувся на місце події і почав кидати в собак різні предмети.

Одного їм вдалося оглушити і зловити, а потім підпалити.

Коли прибула поліція, громада жадала помсти, і 21-річного власника собак, Лебоханга Палі, заарештували та звинуватили в утриманні небезпечних собак, йому може загрожувати штраф або тюремний термін до двох років.

Другу собаку забрала та приспала група із захисту тварин SPCA.

Палі вийшов під заставу у розмірі 300 рандів (18 доларів). Невідомо, чи повернеться він у будинок, який орендував.

Місцеві мешканці розповіли ВВС про шок і гнів від того, що вони побачили в неділю.

"Цей випадок розбив наші серця. Ми більше не хочемо пітбулів", - сказала молода мати Емілі Моран і додала, що якщо власник собаки не постане перед судом, вони "візьмуть закон у свої руки".

Один із глядачів розповів кореспонденту ВВС Вумакі Мкізе, що на вулиці є й інший пітбуль, і вказав на будинок прямо навпроти дому Сауле.

Власник собаки Мокете Селебано запросив кореспондентів на свій задній двір, а його коричневий пітбуль грайливо стрибав на нього та його дружину.

"Це Джуніор - він мені як мій син", - сказав він.

Але побоюючись ворожості суспільства до пітбулів, Селебано каже, що збирається відмовитися від свого вихованця.

"Ми не можемо жити у світі, де собаки їдять дітей. Якщо суспільство розлючене, я нічого не можу зробити. Але відмовитись від нього дуже боляче для мене і моєї дружини", - сказав він.

Після нещодавньої серії смертоносних нападів пітбулів багато людей, як Селебано, добровільно віддають своїх собак.

У Блумфонтейні 49 пітбулів власники віддали SPCA після того, як за тиждень до цього такий собака убив восьмирічного хлопчика Олебогенга Мосіме.

Через три дні після смерті Кекецо, після нападу пітбуля в провінції Східний Кейп у лікарні помер 15-місячний малюк.

У той же день, коли Кекецо помер, в Кейптауні на дівчину напали три пітбулі. Її поранили та терміново доправили до лікарні, а громада накинулася на тварин, била їх камінням і підпалювала.

Усі собаки, передані SPCA, будуть оцінені індивідуально, і організація звернулася до уряду з проханням допомогти впоратися з таким напливом.

За даними організації Animals 24-7, з 2004 року південноафриканські ЗМІ повідомили про 37 смертельних нападів пітбулів на людей, 18 жертв були дітьми.

Вбивство у вересні 10-річного Сторма Нуку двома домашніми пітбулями, яких тримала його родина, спонукало фонд Sizwe Kupelo створити онлайн-петицію із закликом заборонити цих собак як домашніх тварин у Південній Африці. Наразі вона має понад 129 000 підписів.

"Настав час уряду Південної Африки вжити рішучих кроків і накласти повну заборону на утримування пітбулів як домашніх тварин", - кажуть у фонді.

Собачі бої

Вважають, що основним фактором у навчанні пітбулів як сторожових собак є страх перед злочинністю. Селебано, який взяв Джуніора для захисту своєї дружини, коли вона лишається одна вдома, каже, що в містечку Фомолонг багато пітбулів.

Автор фото, Getty Images

Однак збільшення кількості власників пітбулів, особливо в невеликих містечках, відбувається не лише через потребу в захисті - а й через незаконні собачі бої.

Тварин привчають до агресивності, тримають у тісних вольєрах на ланцюгах з єдиною метою - битися та вбивати один одного. Ці бої часто організовують синдикати, і люди платять гроші за перегляд і роблять ставки.

У липні SPCA викрила підпільний ринг собачих боїв у Кейптауні, врятувавши сім собак, зокрема трьох цуценят пітбуля.

Собачі бої караються штрафом у розмірі 4700 доларів США або позбавленням волі на строк до двох років.

Підпис до фото, Лінс Раутенбах з Федерації пітбулів Південної Африки каже, що поведінка собаки залежить від її власників

Критики повної заборони пітбулів кажуть, що це не вирішить проблему безвідповідального володіння.

"Заборона однієї породи означатиме, що люди в Південній Африці, які хочуть почуватися в безпеці, обиратимуть замість цієї породи іншу", - сказала ВВС Лінс Раутенбах, речниця Федерації пітбулів Південної Африки..

"Тож, можливо, ми побачимо зменшення нападів пітбулів, але збільшення, скажімо, ротвейлерів чи німецьких вівчарок", - додала вона.

За її словами, провина за напади лежить на власниках собак, і в цій сфері потрібно запроваджувати відповідні закони.