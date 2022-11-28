Як науковці розшифрували 500-річний лист імператора і про що з нього дізналися

Г'ю Шофілд

BBC News, Париж

20 хвилин(и) тому

Автор фото, BIBLIOTHÈQUE STANISLAS DE NANCY Підпис до фото, Французькі шифрувальники нарешті зламали 500-річний код

Французькі вчені розшифрували лист, підписаний у 1547 році наймогутнішим володарем Європи, - і виявили, що він жив у страху через змову з метою його вбивства.

Лист, надісланий імператором Священної Римської імперії Карлом V своєму послу при французькому королівському дворі - людині на ім'я Жан де Сен-Морі, - дає уявлення про переживання правителів Європи в період нестабільності, спричиненої релігійними війнами.

Це також дало історикам рідкісну можливість зазирнути у тодішнє темне мистецтво дипломатії. Секрети, фальшиві усмішки та дезінформація, вочевидь, у той час були такими ж актуальними, як і сьогодні.

Криптографка Сесіль П'єро вперше почула чутки про існування листа на вечері в Ненсі три роки тому. Після тривалих досліджень вона знайшла його у підвалі історичної бібліотеки міста.

Поставивши собі за мету розкодувати документ протягом кількох днів, вона була збентежена тим, що завдання виявилося набагато складнішим, ніж вона думала.

Тристорінковий лист, що складається з 70 рядків, був написаний з використанням приблизно 120 зашифрованих символів, але також містив три абзаци простою французькою мовою.

"Спочатку треба було класифікувати символи та відшукати закономірності. Але це був не той випадок, коли один символ представляв одну букву - все було набагато складніше", - каже П'єро.

"Просто помістити його в комп'ютер і наказати комп'ютеру розшифрувати його зайняло б більше часу, ніж історія Всесвіту", - каже науковиця.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Карл V був імператором Священної Римської імперії з 1519 по 1556 рік

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Потроху вона та її команда почали прогресувати. Вона виявила, що існує два типи символів: прості та складні. Голосні в основному не писалися буквами, а подавалися як діакритичні знаки, як в арабській мові. Хоча голосна "е" не мала діакритичного знака, тому її майже не було.

Вчені також виявили, що більшість символів представляють літери або комбінації літер, але інші представляють цілі слова - як-от голка для позначення англійського короля Генріха VIII. І були символи, які, вочевидь, не мали жодної функції.

Прорив нарешті стався, коли історикиня Камілла Дезенкло показала команді інші зашифровані листи імператора. На одному з них, що зберігається в Безансоні, одержувач зробив неформальний переклад.

"Це був наш Розеттський камінь, - каже П'єро, маючи на увазі написи, які допомагають розшифрувати єгипетські ієрогліфи. - Це був ключ. Зрештою ми б досягли цього і без нього, але це заощадило величезну кількість часу".

Автор фото, BIBLIOTHÈQUE STANISLAS DE NANCY Підпис до фото, Код виявився набагато складнішим, ніж вчені думали спочатку

Рідкість літери "e" свідчить про те, що розробники коду знали свою справу. Оскільки "е" є найпоширенішою літерою (у старій та сучасній французькій мовах), саме її шукали б зловмисники. А фальшиві символи помістили в лист для того, щоб посіяти ще більше плутанини.

"Звичайно, за сучасними мірками це досить просто, - каже П'єро. - Але враховуючи ті інструменти, які вони мали, вони, звичайно, змусили нас попрацювати!"

То що ж було в листі?

Вчені ще не оприлюднили повний переклад, який вони зберігають для написання наукової роботи. Але цього тижня вони окреслили основні теми.

Лютий 1547 року був часом рідкісного відносного миру між ворогуючими Францією та Священною Римською імперією. Імператор Карл V - правитель величезних територій, що включали Іспанію, Нідерланди, Австро-Угорщину та південну Італію - більше не перебував у стані війни з королем Франсуа I. Але недовіра все ще була присутня.

Думки обох правителів займали дві нещодавні події. Першою була смерть Генріха VIII всього кілька тижнів тому. А другою - повстання в Німеччині протестантського альянсу під назвою Шмалькальдська ліга.

У листі Карл V виявляє свої переживання щодо збереження миру з Францією, щоб він міг зосередити свої сили проти Ліги. Він каже послу дізнатися думки у французькому дворі, зокрема будь-яку реакцію на смерть короля Генріха.

Перш за все він хоче уникнути об'єднання французів і англійців для надання більшої допомоги протестантським повстанцям.

Автор фото, The Cambridge Modern History Atlas Підпис до фото, Карл V правив великою територією Західної та Центральної Європи

Також Карл V говорить про чутки, які тоді були, - що він, імператор, стане об'єктом замаху з боку італійського кондотьєра (лідера найманців) П'єра Строцці. Сен-Морі мав дізнатися якомога більше про цю історію. Це просто плітки чи справжня загроза?

І, нарешті, у найдовшій частині листа Карл V викладає своєму послу поточний стан справ в його кампанії проти Ліги. У Празі стався новий спалах повстання, і племінник імператора Фердинанд Тірольський був змушений тікати.

Але Карл V дає вказівки, як Сен-Морі має представити новини у французькому дворі. Празьке повстання - це незначна подія, має сказати він, і Фердинанд покинув місто, бо хоче приєднатися до свого батька - брата імператора - у поході.

Для Камілли Дезенкло важливим є той факт, що деякі частини листа зашифровані, а інші - ні.

"Вони всі знали, що є один шанс із двох, що лист буде перехоплений. У цьому випадку були повідомлення, які варто було б передати французам", - каже вона - як-от той факт, що імператор працює над зміцненням довіри на півночі Італії".

"Їх лишили написаними простою мовою. Але були й інші речі, які мали залишатися в таємниці, як-от справжній стан справ із протестантським повстанням, і вони були закодовані", - пояснює вчена.

Що було після цього? Через кілька тижнів помер французький король Франсуа I, його замінив його син Генріх II. Наступного року Карл V переміг Лігу, але протестантизм залишився в Німеччині. У 1552 році Генріх II уклав новий союз проти імператора з протестантськими князями.

Але жодного замаху не було. Карл V помер в іспанському монастирі в 1558 році.