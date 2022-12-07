Звідки Гаррі та Меган беруть гроші

1 година тому

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Netflix опублікував серію кадрів із документального фільму про Гаррі та Меган

У четвер, 8 грудня, Netflix покаже перші серії нового документального серіалу про герцога і герцогиню Сассекських, принца Гаррі та Меган Маркл.

Подружжя більше не отримує грошей від королівської родини, натомість більшу частину доходу має від комерційних угод.

Чому Гаррі та Меган відмовились від виконання обов'язків?

У січні 2020 року герцог і герцогиня Сассекські відмовились від виконання обов'язків королівської сім'ї.

Вони заявили, що розлючені через втручання ЗМІ та розчаровані тим, що Букінгемський палац заборонив їм розвивати бренд SussexRoyal.

Гаррі залишився принцом, і подружжя зберегло свої титули герцога та герцогині Сассекських, але щодо них більше не використовують звертання Його/Її королівська високість.

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Гаррі також відмовився від своїх офіційних військових титулів, і тому не носив форму на похороні королеви Єлизавети.

Де живуть Меган і Гаррі?

Герцог і герцогиня Сассекські в червні 2020 року переїхали до Каліфорнії.

Вони сказали, що хочуть мати простір для своєї сім'ї та зосередитися на новому фонді Archewell Foundation.

Пара приїздила до Британії на платиновий ювілей покійної королеви в червні 2022 року та її похорон у вересні.

Невідомо, чи приїдуть вони на коронацію короля Чарльза.

Як Меган і Гаррі заробляють гроші?

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Телебачення та подкасти

Сассекська медіакомпанія Archewell Productions створює низку програм для Netflix, вартість яких оцінюють у десятки мільйонів доларів.

Archewell також створює подкасти для Spotify, зокрема серію Archetypes про відомих жінок.

У березні 2021 року Гаррі та Меган дали інтерв'ю американській ведучій Опрі Вінфрі, але сказали, що їм за нього не платили.

Книги

У 2021 році Меган опублікувала дитячу книжку під назвою "Лавка".

У січні 2023 року видавництво Random House опублікує автобіографію принца Гаррі під назвою Spare.

Інше

У березні 2021 року Гаррі призначили "головним спеціалістом із впливу" в каліфорнійській компанії з лайф-коучингу BetterUp.

Що втратили принц Гаррі та Меган, коли відмовилися від виконання обов'язків?

Річний дохід

Як члени королівської сім'ї, вони отримували 95% свого річного доходу від герцогства Корнуолл, маєтку батька Гаррі Чарльза, тодішнього принца Уельського.

У 2018-2019 фінансовому році (перший рік їхнього шлюбу) герцогство виплатило понад 5 мільйонів фунтів стерлінгів на покриття державних обов'язків і деяких приватних витрат Сассекських, а також герцога і герцогині Кембриджських.

Суверенний грант, що фінансується платниками податків, становив інші 5% доходу пари.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гаррі та Меган одружилися у травні 2018 року

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Згодом Чарльз виділив їм "значну суму" на підтримку їхнього переходу до фінансової незалежності.

Рахунки Герцогства Корнуольського показують, що пара разом із принцом Вільямом і Кейт отримала близько 4,5 мільйона фунтів стерлінгів у період з квітня по червень 2020 року.

"Це фінансування припинилося [влітку 2020 року]", - сказав речник.

Охорона

Після того, як вони відмовилися від своїх офіційних обов'язків, на герцога та герцогиню більше не поширювалися заходи безпеки для вищих членів королівської сім'ї.

Коли принц Гаррі вперше поїхав з Британії, він сказав, що для нього буде надто небезпечно повертати свою сім'ю назад без охорони поліції.

У липні 2022 року він отримав дозвіл оскаржити рішення у Високому суді.

Котедж Фрогмор

Коли вони одружилися, королева подарувала Гаррі та Меган котедж Фрогмор у Віндзорі.

На його ремонт витратили 2,4 мільйона фунтів стерлінгів з власності Корони.

Подружжя повернуло цю суму, коли відмовилося від офіційних обов'язків.

Які ще кошти є у Гаррі та Меган?

Вільям і Гаррі отримали більшу частину 13 мільйонів фунтів стерлінгів, що залишилися після смерті їхньої матері, принцеси Діани в 1997 році.

Розмовляючи з Опрою Вінфрі, Гаррі сказав, що це фінансувало їхній переїзд у США: "Я маю те, що мені залишила мама, і без цього ми б не змогли цього зробити".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Принцеса Діана загинула в автокатастрофі в Парижі в 1997 році

Також вважають, що Гаррі успадкував мільйони фунтів стерлінгів від своєї прабабусі, королеви-матері.

Невідомо, чи залишила йому гроші покійна королева.

Під час своєї акторської кар'єри герцогиня Сассекська, як повідомляють, отримувала 50 000 доларів за кожну серію юридичної драми "Форс-мажори". Вона зіграла Рейчел Зейн у понад 100 серіях семи сезонів серіалу.

Маркл також вела блог про стиль життя та розробляла речі для канадського модного бренду.