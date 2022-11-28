Донька Кім Чен Ина. Що про неї відомо

1 година тому

Автор фото, KCNA via Reuters Підпис до фото, Лідер Північної Кореї і його донька відвідують фотосесію з вченими, інженерами та військовими, які беруть участь у випробуванні міжконтинентальної балістичної ракети

Дочка Кім Чен Ина вдруге за тиждень з'явилася на публіці, викликавши припущення, що вона може стати наступницею лідера Північної Кореї. Але ЗМІ країни не розкрили імені та віку дівчинки і лише описали її як "найулюбленішу" і "дорогоцінну" дитину.

Північнокорейське державне ЗМІ KCNA повідомило в неділю, що Кім Чен Ин і його дочка зустрілися з солдатами, вченими та іншими особами, причетними до запуску ракети Хвасон-17 цього місяця.

Останні фотографії KCNA не мають точних даних, але сказано, що Кім і його дочка побачили натовп "сповненим безмежної пристрасті та щастя", коли всі висловлювали йому слова "найвищої слави та палкої пошани".

Отже, що ми знаємо про дочку Кім Чен Ина?

Автор фото, KCNA via Reuters

Вперше згадується у 2013 році

Кім Чен Ин очолює одну з найбільш засекречених держав світу, і про його особисте життя відомо дуже мало.

У липні 2012 року Північна Корея підтвердила, що Рі Соль Чжу є дружиною Кіма Чен Ина, через місяць після того, як її вперше побачили з ним на публіці.

Відтоді південнокорейські ЗМІ припускали, що у них троє дітей.

У вересні 2013 року колишній американський баскетболіст Денніс Родман, який був у Північній Кореї під час "туру баскетбольної дипломатії", заявив, що "у Кіма є донька".

"Я тримав їхню маленьку Чжу Е, а також говорив з [дружиною пана Кіма]. Він хороший тато і має гарну сім'ю", — додав Родман.

Але тоді офіційної відповіді чи підтвердження з боку Північної Кореї на коментарі Родмана не було.

Автор фото, KCNA via Reuters

Перша поява в 2022 році

19 листопада 2022 року KCNA вперше опублікувала кілька фотографій батька та доньки, підтверджуючи чутки про її існування.

Державні ЗМІ повідомили, що напередодні вони спілкувалися з офіційними особами, оглядали ракети та спостерігали за запуском з оглядового майданчика.

Але в матеріалі не було жодної інформації про ім'я чи вік дівчини.

"Поява дочки Кім Чен Ина зацікавило аналітиків Північної Кореї набагато більше, ніж новина про успішний запуск найпотужнішої міжконтинентальної балістичної ракети", — сказала кореспондентка ВВС у Сеулі Джин Маккензі.

"Чи означає це, що вона була обрана наступницею Кім Чен Ина і одного дня керуватиме Північною Кореєю?".

Автор фото, KCNA via Reuters Підпис до фото, Кім Чен Ин позував для фото, тримаючи за руку дівчину

Друга поява у 2022 році

Лише за тиждень після того, як були оприлюднені перші фотографії батька та доньки, KCNA опублікувала ще одну серію фотографій в неділю.

Знову державне ЗМІ не згадує вік чи ім'я дівчинки, але цього разу її описали як "найулюбленішу" або "дорогоцінну" дитину лідера.

"Це, безумовно, вражає. Фотографія Кім Чжу Е (у цьому повідомленні вона знову згадується саме так - Ред), яка стоїть поруч зі своїм батьком... підтверджує ідею, що це початок позиціювання її як потенційної наступниці", — цитує американське NBC Анкіта Панду, експерта Фонду Карнегі.

Деякі аналітики, однак, попереджають, що ще занадто рано говорити про те, чи буде вона наступницею.

Автор фото, KCNA via Reuters

Чун Су Джин, південнокорейський автор книги про північнокорейських жінок-лідерів, цитується в матеріалі Reuters. Вона стверджує, що ймовірність того, що північнокорейські еліти приймуть дочку Кіма як правителя, близька до нуля.

"Вони не готові прийняти лідера іншої статі, - сказала вона. - [Кім] просто показує, що він люблячий батько, а не просто жорстокий диктатор, який стріляє ракетами".

"У Північній Кореї стать все ще важлива, щоб бути лідером", — сказав Хюн Ін Ае, перебіжчик із Північної Кореї, який зараз працює в Інституті Іхва в Сеулі.

Незалежно від того, чи стане донька Кіма наступницею, режим уже представляє жінка, яка вже кілька років привертає увагу міжнародної спільноти.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кім Чен Ин з сестрою Кім Йо Чжон

Кім Йо Чжон: впливова сестра

Коли у 2020 році з'явилися чутки щодо здоров'я Кім Чен Ина, його сестру Кім Йо Чжон вважали можливою наступницею, яка може продовжити сімейну династію, доки один із дітей Кіма не досягне достатнього віку.

Кім Йо Чжон вже деякий час займає високу посаду в КНДР. Нещодавно вона погрожувала Південній Кореї через санкції.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Кім з дружиною та донькою

Але очевидно, що поява доньки Кім Чен Ина викликала більше запитань у світу, як пояснює кореспондентка BBC Джин Маккензі.