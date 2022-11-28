У Ладижині надзвичайна ситуація. Після обстрілу ТЕС 18 тис. мешканців без опалення

23 хвилин(и) тому

Автор фото, ДТЕК

У Ладижині оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру через стан тепломереж, таке рішення ухвалила Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це оголосив голова місцевої ОВА Сергій Борзов.

"Після ракетного обстрілу Ладижинської ТЕС виникла аварія у мережах теплопостачання міста, - йдеться в повідомленні. - 18 тисяч мешканців без теплового опалення. Єдина можливість у людей обігріти свої оселі - це електроприлади".

Про критичну ситуацію повідомив в.о. міського голови Ладижинської міської ради Олександр Коломієць, сил міськради для ліквідації наслідків недостатньо.

"Терміново потрібна координація сил та засобів цивільного захисту, військового командування та підприємств критичної інфраструктури. Надзвичайний штаб уже працює. Робимо усе, аби відновити роботу теплових мереж Ладижина. Розгортаємо додаткові пункти обігріву", - йдеться в заяві.

Останні сильні обстріли Росією української енергетичної інфраструктури завдали значних збитків.

У середу 23 листопада Росія завдала масштабного ракетного удару по Україні, в результаті якого загинули шестеро людей.

Ракетний обстріл також призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій та більшості теплових і гідроелектростанцій. Внаслідок цього без електрики залишилась переважна більшість споживачів по всій країні.

Фактично Україна пережила перший блекаут. Практично в усіх регіонах були перебої з електропостачанням, водопостачанням, опаленням та мобільним зв'язком.