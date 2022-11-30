Навіщо росіяни вивозять українських дітей і як їх повернути

Діана Куришко

BBC News Україна

58 хвилин(и) тому

Автор фото, ALEXANDER ERMOCHENKO Reuters Підпис до фото, Автобус з дітьми, що прямував з окупованого Херсона. Жовтень 2022 року

Знаходили у підвалах понищеного Маріуполя, розлучали з батьками у фільтраційних таборах, забирали з санаторіїв та інтернатів. Кількість українських дітей, примусово вивезених до Росії, сягає тисяч.

Росія змінює громадянство українських дітей, щоб їх швидше усиновлювали. Декого віддають на всиновлення при живих батьках чи інших членах родини в Україні.

Шляхів, як повернути вивезених дітей, дуже мало. Росія та Україна розірвали дипломатичні відносини. Москва не ділиться жодною інформацією про депортованих дітей, не передає жодних списків ні Україні, ні міжнародним організаціям.

Для чого Росії українські діти, як їх можна повернути й чи достатньо для цього роблять - про все це ВВС News Україна поспілкувалась з дитячим омбудсменом Дарією Герасимчук.

Скількох дітей вивезли росіяни?

Україна і Росія називають різні цифри вивезених дітей під час війни. Москва називає це евакуацією. Київ викраденням.

Наприкінці весни керівник офісу президента Андрій Єрмак говорив про 232 тисячі, російські чиновники кажуть, що вивезли 705 тисяч.

"Але ми чудово розуміємо, що це не евакуація, а саме примусове переміщення та депортація на територію РФ, Білорусі чи на тимчасово окуповані території України. Ми не можемо ані спростувати, ані підтвердити цифру у 705 тисяч, тому що вона не підкріплена жодними персональними даними дітей, яких вони нібито "евакуювали ", - коментує дані російської сторони Дар'я Герасимчук.

Автор фото, VALENTYN OGIRENKO EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Діти святкують звільнення Херсона ЗСУ. Листопад 2022

За її словами, встановити точну кількість вивезених дітей неможливо - бойові дії тривають, до окупованих територій немає доступу.

Кілька місяців тому в Україні створили портал "Діти війни" - єдиний інформаційний ресурс, де збирається вся інформація про зниклих дітей.

Станом на кінець листопада на порталі були дані про 12 тисяч депортованих з України дітей. Ці дані зібрані за результатами звернень до Національного інформаційного бюро.

"Ці звернення перевіряють усі відповідні служби й відомства. І таким чином, ми маємо конкретний поіменний перелік тих дітей, яких потрібно розшукати й повернути додому, всіх, кого викрала Росія. І ці цифри збільшуються щодня", - зазначає дитячий омбудсмен.

Насправді викрадених дітей може бути десятки тисяч, зазначає вона.

Автор фото, HANNIBAL HANSCHKE/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Куди вивозять дітей?

Якихось конкретних напрямків, куди в Росії вивозять дітей з України, немає.

Деяких розміщають в закладах охорони здоров'я, деяких - у дитячих установах.

"Вони їх максимально розпорошують по всій території РФ. Відправляють якомога далі, ховають в дальні регіони. Росіяни це роблять для того, щоб ускладнити процес пошуку і повернення ", - зазначає дитячий омбудсмен.

Під час виїзду з окупованих територій, розповідає омбудсмен, росіяни часто розлучали дітей з рідними. Це відбувалося у так званих фільтраційних таборах, які ще навесні організували довкола окупованих Маріуполя, Херсона та інших міст. Там людей обшукували, допитували, іноді били чи затримували. Фільтрацію не пройшли тисячі людей. Їхні долі невідомі.

"Дитина виїжджала з дідусем чи бабусею, або з мамою. Рідних затримували, а дітей депортували до Росії. Такі випадки - непоодинокі", - говорить дитячий омбудсмен.

Автор фото, уповноважена з прав дітей у РФ Підпис до фото, Уповноважена з прав дітей у РФ (праворуч) з українськими дітьми в Калузькій області

Українська влада не встигла вчасно організувати евакуацію будинків-інтернатів, санаторіїв. Десятки таких закладів опинилися під обстрілами, а потім в окупації. Звідти росіяни також вивозять дітей.

15-х вивезли з Маріупольського санаторію, де вони проходили лікування, коли почалася війна. Це були діти-сироти. За даними Герасимчук, 13-х вдалось повернути.

До Криму вивезли вихованців Олешківського дитячого будинку на Херсонщині. Дітей відправили до психіатричної лікарні у Сімферополі.

За словами Дарії Герасимчук, часто з інтернатів росіяни забирають лише здорових дітей.

"У закладах інколи перебувають дуже важкі діти, з важкими захворюваннями, їх складно транспортувати. Тож росіяни викрадали лише тих, кого можна", - зазначає дитячий омбудсмен.

Наразі невідомо, скільки з 12 тисяч вивезених були сиротами, а у кого є батьки чи інші рідні.

Автор фото, Дар'я Герасимчук Підпис до фото, Дар'я Герасимчук: "Росіяни викрадають дітей з метою геноциду українського народу через українських дітей"

Як повертають дітей?

У травні Росія спростили надання громадянства українським дітям-сиротам. Відомо про понад 100 українських дітей, яких віддали у прийомні сім'ї.

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Автор фото, tsargrad.tv Підпис до фото, Марія Львова-Бєлова каже, що від Філіпа відмовились опікуни

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Повернути вивезених до Росії дітей вкрай складно. Україна розірвала дипломатичні відносини з російською стороною. Повертати дітей допомагають волонтери, громадські організації.

До процесів переговорів залучають міжнародні організації - ООН, Червоний Хрест. Втім, до останніх чимало питань. На думку правозахисників, за дев'ять місяців війни міжнародні організації мали б бути більш залученими до цього процесу. Особливо, коли вони мають доступ до території Росії й можуть вимагати у російської сторони хоча б списки депортованих.

У листопаді відбулося засідання ради з питань захисту та безпеки дітей за участі генсекретаря ООН Антоніо Гутерріша, послів країн G20, дитячих омбудсменів та представників різних структур ООН.

"Ми напрацювали певні кроки, пропозиції, за якими ми звертаємось до міжнародної спільноти, до всіх країн, щоб отримати підтримку і якомога швидше повернути дітей, - розповідає про цю зустріч Герасимчук, - Ми маємо використовувати будь-які механізми, будь-які можливості, аби якомога швидше повернути українських дітей".

Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, вимагати від Кремля скасування закону про спрощені процедури всиновлення та отримання громадянства для українських дітей.

"Ми закликаємо світову спільноту об'єднатися і зробити все можливе. Тому що сьогодні - це українські діти, а завтра це можуть бути діти будь-якого народу. Потрібно напрацьовувати механізми, потрібно створювати окремі спеціальні резолюції ", - зазначає омбудсмен.

У червні вдалося повернути 44 дитини, яких незаконно вивезли до Росії. Станом на кінець листопада, вже повернули 119.

"Може здатися, що це дуже мало. Але це врятовані життя і це важливо. І в кожному окремому випадку це важка робота, це, по суті, окрема мініспецоперація з повернення", - зазначає Дар'я Герасимчук.

Вона не розповідає, як саме вдалося вивезти дітей з Росії: "Це унеможливить використання цього механізму в майбутньому".

"Навіщо росіяни вивозять дітей? Вони їх викрадають з метою геноциду українського народу через українських дітей, - каже Герасимчук - Вони хочуть зробити все, аби розлучити дітей з їхніми біологічними родинами, русифікувати цих дітей, сховати цих дітей, передати їх до іншої етнічної групи. Ми закликаємо міжнародну спільноту визнавати це геноцидом і хочемо зібрати якомога більше фактів для того, щоб усе задокументувати".