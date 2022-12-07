"Він загинув, але в мене є надія мати від нього дітей". Як кріоконсервація допоможе під час війни

Євгенія Ковалевська

ВВС News Україна

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Nataliya Kyrkach-Antonenko Підпис до фото, Віталій дізнався, що стане батьком і побачив свою дитину в утробі матері за кілька днів до смерті

Наталія Киркач-Антоненко прожила зі своїм чоловіком Віталієм 18 років. Вони завжди мріяли про велику родину. Але в листопаді Віталій загинув на фронті.

"Якщо ви відчуваєте безмежне кохання до своїх чоловіків і знаєте, що у разі найстрашнішої трагедії ніколи їх не забудете і не зможете просто почати життя наново. Якщо, попри все, хочете бачити продовження їх у цьому світі… То благаю, поки не пізно, підіть тим шляхом, який ми обрали з чоловіком", - написала Наталя у фейсбуці.

У розмові з ВВС News Україна Наталя розповіла, що за три місяці до загибелі чоловіка їй пощастило зачати від нього дитину. Віталій встиг побачити на УЗД, як вона борсається у маминому животі.

Також, як тільки Віталію вперше за вісім місяців дали відпустку, подружжя пішло до репродуктивної клініки та до нотаріуса.

"Він вирішив зберегти в кріобанку можливість стати батьком і інших наших діточок, усвідомлюючи, що якщо я буду змушена скористатися цією можливістю, то значить він ніколи не зможе їх обійняти і поцілувати", - каже Наталія.

Вона звертається до інших жінок: "Поміркуйте, і прошу, не відкладайте це рішення "на потім", якщо ви вдвох хотіли б все ж таки скористатися такою можливістю у разі жахливої потреби".

Що таке кріоконсервація і для чого

Кріоконсервація - явище не нове. Її застосовували і раніше. Сучасна медицина дозволяє заморозити сперму чоловіка чи яйцеклітини жінки на тривалий час.

Загроза для життя і намір його продовжити в умовах війни зробили тему репродуктивного здоров'я знову актуальною в Україні.

Вперше про це публічно заговорили у 2014 році, коли на сході країни тривала антитерористична операція.

Ембріологиня Ольга Малюта називає кріоконсервацію дуже рутинною процедурою, яку фахівці використовують дуже часто.

Автор фото, Olga Maliuta Підпис до фото, Ольга Малюта називає кріоконсервацію рутинною процедурою для ембріологів

"Наприклад, коли хтось проходить серйозне лікування чи хіміотерапію, або коли пара лікує безпліддя і чоловік у відрядженні, а сперма потрібна у день запліднення", - пояснює ембріологиня.

Після 24 лютого багато клінік запропонували послуги заморожування біоматеріалу безкоштовно для військовослужбовців чи їхніх партнерів або зі знижкою.

У своїй практиці Ольга Малюта пригадує кілька випадків кріоконсервації сперми з 2014 року. Це чоловіки-військовослужбовці робили перед відправленням в зону бойових дій.

"У моїй практиці були пацієнти, яких це дуже виручило. Чоловік повернувся з АТО з пораненням, але здоровим. Але для подружжя було принципово використати сперму, заморожену до війни", - розповідає ембріологиня.

Як виглядає процедура

Для чоловіків ця процедура є швидкою і відносно недорогою. Потрібно здати аналізи на ВІЛ, гепатит В, С і сифіліс. "Показуєш ці свіжі аналізи і заморожуєш сперму", - розповідає Ольга Малюта.

Для жінок кріоконсервація яйцеклітин коштує значно дорожче, адже ця процедура схожа до штучного запліднення і передбачає гормональну стимуляцію, забір яйцеклітин та їх заморозку.

Окрім того, потрібен місяць на проходження усіх обстежень, яких у жінки значно більше.

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Ембріологиня наголошує, що виносити і народити дитину жінка може до 50 років, але запас яйцеклітин починає вичерпуватися до 40. Тому завжди варто перестрахуватися, особливо, якщо жінка - військовослужбовиця і бере участь в бойових діях.

"Будь-яка травма на війні, будь-яке запалення в черевній порожнині, яке може привести до зрощувань, наприклад, фаллопієвих труб, або запалень яєчників, впливатиме і на овулярний запас, і на самі яєчники", - пояснює Ольга Малюта.

Що впливає на репродуктивне здоров'я?

Лікарка-гінеколог та медична блогерка Наталія Лелюх пояснює, що стреси, переохолодження і постійне фізичне навантаження погано впливають, зокрема, і на фертильність чоловіків і жінок.

"Під час гострих і хронічних стресових реакцій, а це стан життя у війні, репродукція може відкладатися. Для конкретного організму вона може бути не на часі", - каже Лелюх. Вона також відома як доктор Наташа, медична блогерка, яка багато років пише про жіноче здоров'я.

Гінекологиня пояснює, що у таких випадках у жінок найчастіше можуть бути ановуляторні цикли та порушення ритму менструального циклу.

"Це може бути проблемою, коли жінка дуже хоче завагітніти, а овуляції немає", - каже Наталія Лелюх.

Автор фото, Наталія Лелюх Підпис до фото, Наталія Лелюх, відома як доктор Наташа, багато років розповідає про різні аспекти жіночого здоров'я як популярна блогерка

Щодо чоловіків, то вони внаслідок хронічного стресу в умовах війни можуть втрачати здатність до статевого контакту.

"Під час гострого стресу може навіть відбутися підвищення сексуальної активності, але коли на перший план виходить хронічний стрес, то тут вже не до сексу", - пояснює лікарка.

Водночас питання про якість репродуктивного матеріалу до війни і під час неї є дуже дискутабельним. Ембріологиня Ольга Малюта розповідає, що тут можна посилатися лише на нечисленні дослідження на тваринних моделях.

"Генетично під час переживання великого стресу й тривалого періоду зміненого харчування, впливу токсичних речовин, наприклад гару, перехолодження, перехвилювання, у тварин спостерігали зміни і епігенетичні модифікації, які успадковуються нащадками", - пояснює науковиця.

Звідси, за її словами, опосередковано можна припустити, що сперма, заморожена до військових дій, є кращою, аніж та, яка буде після.

"Збереження нації"

Заморожування біоматеріалу у розпал війни, коли щодня надходять звістки про смерть знайомих людей, також обговорювали і користувачі соцмереж.

"Скільки загинуло вас, молодих людей, що не встигли ні одружитись, ні діток зробить. Коли бачу фото знову загиблого красеня, серце крається, це велика втрата для всієї нації. Як ми її поповнимо? Ким?", - написала у фейсбуці волонтерка та військовослужбовиця Маруся Звіробій.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так виглядають пробірки з замороженою спермою

Вона підкреслює непоправні втрати і закликає "відповідально поставитись до збереження нації", зокрема вказуючи на кріоконсервацію як одну з таких можливостей.

За словами Юлії Ходи, заступника медичного директора з якості однієї з київських клінік, у розпал війни жінки бояться народжувати. Але резерв жінки різко знижується після 36 років.

"Якщо пара розуміє, що у них зараз стрес і немає можливості народити - чоловік на війні, жінка виїхала за кордон або служить сама - вони можуть заморозити яйцеклітини і сперму", - каже представниця клініки.

За її словами, багато людей досі не знає і не здогадується про таку послугу.

Інші навпаки, саме під час війни активно розглядають кріоконсервацію як можливість народити дитину.

"Зараз більше думаєш про нове життя"

Марина - одна з жінок, які розглядають кріоконсервацію як варіант. Її чоловік військовослужбовець. Вони завжди планували другу дитину. Але війна прискорила цей процес і внесла свої корективи.

Пара не разом: Марина з донькою виїхала за кордон, а чоловік воює у лавах Збройних сил.

"Я думаю, що потрібно вже зараз подбати про те, щоби, поки є можливість чоловік здав сперму, або про заморозку готових ембріонів. Невідомо, де він служитиме потім, як складуться життєві обставини далі", - каже Марина.

Жінка не хоче відмовлятися від спільних планів через війну і Росію, яка її розпочала.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тисячі українських жінок вимушено змінили місце проживання. Війна розлучила їх з чоловіками та родичами

"Зараз більше ніж будь-коли думаєш про нове життя. Тим паче, що й перша дитина нам далася нелегко", - каже Марина.

Юридичні моменти

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В Україні кріоконсервація дозволена і дуже актуальна зараз, пояснює медична адвокатка Олена Бабич.

"На війні чоловік може отримати поранення несумісні з репродуктивною функцією. Але після повернення додому від нього зможуть народитися діти", - пояснює вона.

Для цього чоловіку треба залишити нотаріальну заяву про те, що його дружина чи партнерка зможе використати його біоматеріал для інсемінації чи ЕКО і за яких умов.

"Інша історія, коли в чоловіка немає дружини чи жінки з якою він живе, а лише батьки. Виходить морально-юридична колізія. В Україні це питання неврегульоване", - розповідає Олена Бабич.

Також законодавством не врегульована постмортальна репродукція - тобто використання репродуктивних клітин людини після її смерті.

"Репродуктивний матеріал не може бути предметом заповіту. Будь-яке доручення втрачає свою силу з моменту смерті особи. Тому це проблема", - пояснює юристка.

Водночас за її словами, певні юридичні механізми все ж існують. Відповідна нотаріальна заява, складена чоловіком за життя, може стати своєрідним компромісом.

"Водночас багато клінік остерігається так робити саме через прогалину у законодавстві. А профільний закон намагаються прийняти вже багато років", - каже Олена Бабич.

Ембріологиня Ольга Малюта додає, що питання з постмортальним використанням біоматеріалу в Україні було дуже дискусивним і до повномасштабної війни.

Вона наводить у приклад Ізраїль, де дозволено використовувати сперму бійців, які загинули.

"Я б хотіла, щоби в Україні щось зсувалося з мертвої точки в цьому питанні", - каже науковиця.

Термін зберігання

Договір про кріоконсервацію біологічного матеріалу укладають на рік, але з можливістю щорічного продовження. В Україні немає обмежень щодо терміну його зберігання.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У таких ємностях з рідким азотом, охолодженим до екстремально низької температури, зберігають сперму та яйцеклітини

Водночас у Європі існує обмеження терміном до 10 років або до досягнення жінкою 49 років.

Рекордом народження здорової дитини у наш час є народження з ембріона, який зберігався 27 років.

Водночас біоматеріалом жінки не може скористатися ніхто, крім неї. Тому у випадку смерті жінки її заморожені яйцеклітини знищують.

Ціни і попит

Кріоконсервація сперми та її зберігання впродовж року в київських клініках коштує в середньому 5 тисяч гривень.

У деяких клініках ця процедура досі залишається безплатною, хтось робить знижку для військових, інші припинили акцію через подорожчання витратних матеріалів.

З початку повномасштабного вторгнення кріоконсервацією скористалися в середньому 10-20 військовослужбовців у кожній з клінік, до яких звернулася ВВС News Україна.

Попит на кріоконсервацію яйцеклітин для жінок, що відкладають материнство до більш безпечних часів, менший. Тут також пропонують знижку, але навіть і з нею вартість процедури коштуватиме 60-70 тисяч гривень.

За словами Юлії Ходи, з 24 лютого і по сьогодні у клініці запліднення in vitro зробили 100 жінок, серед них п'ятеро - військовослужбовиці.

Гінекологиня Наталія Лелюх радить подумати і про кріоконсервацію сперми, і про кріоконсервацію яйцеклітини.

"А якщо це стала пара і вони планують мати дітей, то, можливо, навіть зробити кріоконсервацію ембріонів", - додає лікарка.

Автор фото, Nataliya Kyrkach-Antonenko Підпис до фото, Наталія і Віталій мріяли та планували створити велику родину

Вдова Віталія Наталія Киркач-Антоненко переконана, що сучасний світ дає змогу народити та виховати дітей загиблих коханих.

"Поговоріть один з одним. І якщо ви однієї думки, то підіть в репродуктивну клініку і підготуйте всі документи на випадок найгіршого", - радить Наталія.

"Це складне рішення, але після цієї страшної втрати я ще більше розумію наскільки воно важливе", - додає вдова Віталія.

Вона впевнена, що донька, яку вона носить від Віталія, вдалася в нього, свого тата - така ж сильна, смілива і життєлюбна.