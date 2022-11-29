Папа римський розповів про "найжорстокішу частину російських військ". В Москві обурені

Ельза Майшман

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Папа римський Франциск, коментуючи війну Росію в Україні, назвав чеченців та бурятів "найжорстокішою частиною російських військ" у зоні бойових дій.

Про це він заявив в інтерв'ю американським ЗМІ.

"Найжорстокіші - це, зазвичай, чеченці й буряти", - заявив глава католицької церкви.

У відповідь речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала слова Папи про чеченців і бурятів "неймовірним перекручування істини", пише RT.

В складі РФ є багато республік з різними етнічними й релігійними групами.

Чеченці мешкають на південному заході Росії та переважно сповідують іслам.

Буряти - монгольська етнічна група зі Східного Сибіру, де традиційно дотримуються буддійської й шаманської систем вірувань.

В інтерв'ю журналу America Magazine Папу Франциска запитали про його очевидне небажання прямо засуджувати Росію за війну.

Він пояснив, що отримав "багато інформації про жорстокість військ, що вторглися в Україну".

"Загалом найжорстокіші - це, мабуть, ті, хто з Росії, але не російської традиції - чеченці, буряти тощо", - сказав він.

При цьому понтифік наголосив, що агресором насамперед є російська держава, вона вторглася в Україну.

Він також порівняв війну Росії в Україні з "жахливим геноцидом" 1930-х років, організованим радянською владою Голодомором.

"Необов'язково вказувати ім'я та прізвище"

Папа розповів журналіста, що кілька разів розмовляв телефоном із президентом України Володимиром Зеленським, а з президентом Росії Володимиром Путіним спілкувався лише через посла при Святому Престолі.

У відповідь на звинувачення в тому, що він напряму не засуджує президента Путіна, він сказав: "Іноді я намагаюся не конкретизувати, щоб не образити, а радше засудити загалом, хоча добре відомо, кого я засуджую. Необов'язково вказувати ім'я та прізвище".

"Чому я не називаю Путіна? Тому що це не потрібно; це вже відомо. Усі знають мою позицію, з Путіним чи без Путіна, не називаючи його імені", - додав понтифік.

"Одна родина"

Слова Папи про жорстокість чеченців та бурятів в Україні обурили Кремль.

Речниця російського МЗС Марія Захарова назвала їх неймовірним перекручуванням істини.

"Це вже не русофобія, це збочення такого рівня, що я навіть не можу назвати", - сказала вона.

"Ми одна родина з бурятами, чеченцями та іншими представниками нашої багатонаціональної й багатоконфесійної країни", - написала Захарова в телеграмі.

Голодомор

23 листопада Папа Франциск, виступаючи перед тисячами людей на площі Святого Петра на щотижневій загальній аудієнції, згадав про Голодомор, від якого загинули мільйони українців.

"Цієї суботи відзначається річниця страшного геноциду Голодомору, штучно спричиненого Сталіним голоду 1932-33 років", - сказав він.

Готовність понтифіка назвати Голодомор "геноцидом" і безпосередньо звинуватити Йосипа Сталіна ознаменувало різке посилення папської риторики щодо Росії.