Boeing запропонував постачати Україні ракети дальністю 150 км. Що це за зброя

Павло Аксьонов

BBC

3 годин(и) тому

Автор фото, SAAB Підпис до фото, Ракети GLSDB можуть вражати цілі на відстані до 150 кілометрів. На цьому зображенні із сайту SAAB ракета запускається з установки MLRS

Пентагон розглядає можливість передачі Україні нових високоточних ракет, повідомляє Reuters. За даними агентства, корпорація Boeing запропонувала міністерству оборони США передати українцям боєприпас Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) із дальністю до 150 кілометрів. Це дозволило б Україні вражати цілі в російському тилу, які поки що поза досяжністю.

ЗСУ вже успішно використовують у війні високоточні керовані ракети Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS), здатні вражати цілі на відстані понад 70 кілометрів.

Однак, як написала днями американська газета New York Times, західні країни почали відчувати нестачу боєприпасів для України.

GLSDB, про які пише Reuters, могли б ефективно замінити GMLRS, оскільки вони дешевші і мають більшу дальність при сумірній точності.

Стара нова зброя

GLSDB - спільна розробка Boeing та Saab Group. Вона є високоточною авіабомбою, яка планерує, GBU-39, модифікованою для пуску з землі.

Для цього використовується ракетна частина боєприпасу M26, розробленого для пускових установок M270 MLRS та M142 HIMARS. Українські військові використовують ці пускові установки, запускаючи ракети GMLRS.

Автор фото, SAAB Підпис до фото, GLSDB має високу точність і може використовуватися проти порівняно невеликих цілей

M26 - досить стара ракета. Вона створена ще наприкінці 1970-х років, а виробництво почалося 1980 року. Ці некеровані ракети використовують касетні боєприпаси.

З 1980 року зробили понад 400 тисяч ракет M26 різних модифікацій. Однак у рамках кампанії зі скорочення касетних боєприпасів американська армія утилізувала значну частину М26.

Точних даних про те, скільки саме ракет М26 залишилося в США та в тих країнах, куди їх постачали, у відкритих джерелах немає.

На сайті Міжнародного руху за заборону протипіхотних мін на сторінці програми, яка відстежує процес знищення цих, а також касетних боєприпасів, йдеться, що 2004 року в американських арсеналах залишалося 369 576 ракет М26, споряджених касетними боєголовками.

За даними Human Rights Watch, такі ракети постачалися до Бахрейну, Єгипту, Франції, Німеччини, Греції, Ізраїлю, Італії, Японії, Південної Кореї, Туреччини, Великої Британії та Нідерландів.

У повідомленні про утилізацію цих боєприпасів, опублікованому на сайті американської армії у 2013 році, йшлося про те, що технологія стосується лише боєголовки, про утилізацію ракетної частини там не згадувалося. Однією з цілей розробки GLSDB було використання ракетних частин, списаних М26.

Далеко, точно

Boeing і Lockheed Martin зайнялися розробкою високоточної авіабомби, що планерує, невеликого діаметру GBU-39 на початку 2000-х років.

Ідея полягала в тому, щоб створити бомбу, яка компенсуватиме порівняно невелику бойову частину високою точністю.

Бойова частина боєприпасу призначена для ураження укріплених цілей і може пробити до метра залізобетону.

Бомба, прийнята на озброєння у 2006 році, використовує систему супутникової навігації для наведення на ціль.

Після скидання з літака боєприпас розкриває складне крило, яке підвищує дальність польоту. GLSDB фактично є наземною версією цієї бомби.

Чи реально замінити ракети GMLRS на нові бомби?

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New York Times писала, що США та інші країни НАТО важко знаходять резерви для нових поставок зброї Україні. Насамперед це стосується снарядів для ствольної артилерії, проте, судячи з ініціативи корпорації Boeing, у США шукають альтернативу високоточним ракетам для установок HIMARS та MLRS.

Україна вже кілька місяців просить у США більш потужні ракети MGM-140 ATACMS для комплексів HIMARS і MLRS. Їхня дальність становить 300 кілометрів. Однак ці ракети досі не передані українцям, і про плани щодо їх передачі у відкритих джерелах не повідомлялося.

Вражаюча дальність у 150 кілометрів у GLSDB менша, ніж у ракет ATACMS, але набагато перевищує дальність ракет GMLRS, які, судячи з повідомлень з фронту, можуть літати на відстань до 90 кілометрів.

Інформація про точну вартість GLSDB у відкритих джерелах відсутня, проте, виходячи з даних, опублікованих на сайті ВПС США, вони коштують понад 40 тисяч доларів.

Авіабомба GBU-39 - головний компонент ракети GLSDB. Ракетна частина М26 може бути взята зі зберігання. Відповідно, до цієї ціни потрібно додати вартість агрегатів для збирання виробу та робіт. Вартість ракети GMLRS, за різними оцінками, становить від 100 тисяч доларів до 160 тисяч.

Бойова частина GMLRS важить 90 кілограмів, що за вагою приблизно дорівнює GLSDB (загальна вага - 93 кілограми). При цьому, щоправда, багато експертів зазначали, що ракеті GMLRS не вистачає потужності для знищення особливо міцних об'єктів, наприклад мостів.

Поєднання вартості, дальності та високої точності GLSDB робить цю пропозицію досить вигідною для постачання в Україну.

Однак невідомо, скільки керованих бомб було, й скільки США можуть дозволити собі направити на виробництво таких ракет. Можливо, постачання могли б проводитися не з наявності в американських арсеналах, а із заводів, на яких будуть розміщені замовлення для нового виробництва.

При цьому, за даними Reuters, постачання GLSDB могли б розпочатися вже навесні 2023 року.