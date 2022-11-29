Олена Зеленська виступила у британському парламенті. Просила про трибунал

2 годин(и) тому

Перша леді України Олена Зеленська, яка перебуває з візитом у Лондоні, виступила перед парламентом Великої Британії.

Вона сказала, що приїхала у Британію за "справедливістю" і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України.

Виступаючи перед членами парламенту у вівторок, 29 листопада, Олена Зеленська згадала бомбардування Лондона і других британських міст у Другу світову війну і сказала, що тепер не можливо уявити, що злочини нацистів могли б залишитися безкарними.

Так само справедливого покарання за злочини, які Росія скоює в Україні, вимагають і українці, наголосила перша леді.

Вона нагадала про масовані обстріли України, під час яких Росія випускає по сотні ракет, про воєнні злочини, скоєні російськими солдатами, серед яких ґвалтування, тортури і вбивства цивільних.

Зеленська розповіла, що понад 200 тис. км української території залишається замінованими, вона також зазначила, що російська армія, відступаючи заміновує цивільні будівлі і авто з метою вбити якомога більше людей.

"Це злочинна політика російської держави, елемент її агресії, свідома спроба заподіяти якнайбільшу шкоду звичайним людям", - сказала Олена Зеленська.

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Вона наголосила, що ці злочини походять від одного первісного злочину - агресії Росії проти України.

Саме тому вона закликала створити спеціальний міжнародний трибунал щодо Росії, який дасть змогу покарати політичне і військове керівництво Росії.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі, який розслідує злочини РФ проти України, не має достатніх юрисдикційних повноважень, зазначила Зеленська.

Вона звернулась до членів британського парламенту із закликом очолити ініціативу зі створення трибуналу. Перша леді апелювала до досвіду Британії, яка разом з іншими європейськими урядами у вигнанні 13 січня 1942 року підписала в Лондоні Декларацію про покарання за воєнні злочини, що лягла в основу Нюрнберзького процесу.

"Справедливість і мир не можливі без союзників", - сказала Зеленська, закликавши об'єднати світ на підтримку створення трибуналу.

"Справедливість потрібна не тільки нам, вона потрібна, щоб світ продовжував жити за цінностями гуманізму", - сказала вона.

Під час свого візиту до столиці Британії Олена Зеленська також зустрілася з британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком та його дружиною Акшатою Мурті.

Вона дала інтерв'ю для програми "Today" на BBC Radio 4, в якому закликала не забувати у період різдвяних свят про долю українців, які борються за своє життя через російське вторгнення.

У липні перша леді виступила у Конгресі США.